Что стало с героями шоу "Даёшь молодежь"

Стильно, модно, молодежно! Но где же теперь герои одного из самых популярных телешоу, которое с успехом шло на СТС? С момента выхода последнего выпуска прошло почти восемь лет. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимаются актеры, задействованные в съемках.

Андрей Бурковский

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Когда-то он выступал в команде КВН "МаксимуМ", с которой завоевал немало наград. Там он познакомился и подружился с Михаилом Башкатовым , вместе они попали в шоу "Даешь молодежь!". Тренер в тренажерном зале, врач-стоматолог, гопник Ржавый, метросексуал Данила Фокс, молодой отец Валера, полицейский Вьюшкин и другие герои получили свое воплощение благодаря Андрею Бурковскому. После шоу снимался в сериалах "Кухня", "Последний из Магикян", "Звоните ДиКаприо", "Тобол" и фильмах "Доктор Лиза", "Чиновник" и других. Сейчас играет в Московском художественном театре имени А.П. Чехова.

Михаил Башкатов

Как и многие звезды телевидения, Михаил Башкатов начал с КВН, где выступал в одной команде с Андреем Бурковским. В "Даешь молодежь!" его пригласили сначала в качестве сценариста, но позже предложили присоединиться к актерскому составу. Он сыграл массу персонажей: гопника Башку, растамана Укропа, метросексуала Германа Шереметьева, борца Радика из Москвы, хореографа Алекса Моралеса и других. Позже участвовал в сериалах "Папины дочки", "Кухня", передаче "Орел и решка", а в 2018 году вышел фильм с его участием "Проект Gemini". Сейчас снимается в кино и играет театре.

Аслан Бижоев

До съемок в шоу "Даешь молодежь!", где сыграл растамана Кекса, гота Червя, полицейского Омарова, борца Тамика из Московской области, продюсера группы "Булки" Рубена Партевяна, метросексуала Джорджио Баджо и других, участвовал в КВН. После шоу снялся в сериале "Папа на вырост", а позже участвовал в проекте "Любовь не за горами". Сейчас продолжает сниматься, но гораздо реже.

Анжелика Каширина

Участие в шоу принесло начинающей актрисе известность и славу. Здесь она сыграла "телычу" Кабану, готессу Плесень, солистку группы "Булки" Луизу, подругу Катьку и других. Позже она снималась в сериалах "Анжелика", "Мамочки", "Гранд", "Фитнес", "90-е. Весело и громко". Кстати, у актрисы есть сестра-двойняшка, которая выбрала ту же профессию и не отстает от сестры.

Евгения Крегжде

Одна из самых харизматичных актрис, которая исполнила девушку-фетишистку, маму Таню, гопницу Шакиру , девушку Марину из Воронежа, солистку группы "Булки" Каролину, подругу Екатерину и других. После участия в шоу актриса предпочла театр, где добилась успеха.

Мария Зыкова

Актрису стали узнавать после участия в шоу. Она сыграла домохозяйку, блондинку, дочь милиционера, девушку Диану, солистку группы "Булки" Памеллу, подругу Кэтрин. Она снялась для журнала MAXIM, сыграла в "Любовь-морковь 3", "Лондонград", "О чем еще говорят мужчины, сериале "Беспринцыпные". Но сейчас ее карьера развивается не столь стремительно.

Егор Сальников

Актер запомнился своими ролями в шоу — ботаник Барышкин, брат Кабана, жертва гопников ("Очкозавр", "Лохозавр"), продавец косметики, доставщик пиццы, композитор Латунский, начинающий музыкант Геныч. Потом снимался в кино, но чаще всего это были короткометражки. Сейчас актер редко появляется на экранах.

Юлия Паршута

До участия в шоу Юлия Паршута стала финалисткой "Фабрики звезд", где заняла третье место. В "Даешь молодежь!" играла блондинку, девушку Германа в Верхних Пупках, вампиршу Еву, Кристину. Сейчас Юлия не только снимается в кино и на телевидении, но и пишет песни.

Анна Хилькевич