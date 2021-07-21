Как сейчас выглядит мама из «Папиных дочек»

21 июля популярная актриса Нонна Гришаева празднует свой день рождения. «Рамблер» собрал свежие фотографии именинницы.

Нонна Гришаева родилась в столице юмора Одессе. Возможно, этот факт и предопределил ее амплуа на сцене и в кино. Действительно, актриса очень гармонично смотрится в комедийных ролях. Возможно, поэтому ее в первую очередь знают как маму из «Папиных дочек», диджея красотку Нонну из «Дня выборов» и «Дня радио» и жену Славы из фильма «О чем говорят мужчины». Кстати, одно время актриса действительно работала диджеем на радиостанции «Серебряный дождь». К тому же обаятельная Нонна Гришаева — одна из лучших пародисток страны. Недаром она несколько лет была ведущей актрисой в телешоу пародий «Большая разница» на Первом канале. А позже вела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!».

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Но потрясающим чувством юмора ее таланты не исчерпываются. Актриса окончила не только балетную школу, но и музыкальное училище по классу вокала. В 2012 году Нонна выпустила первый сольный альбом. А в Щукинское училище она поступила сразу на третий курс.

Актриса никогда не ограничивала себя одним жанром. Еще в 1992 году Гришаева стала ведущей юмористической передачи «Оба-На!», позже вела «Клуб бывших жён», «Две звезды», «Один в один!» и «Субботний вечер». А в 2020 году она стала победительницей пятого сезона шоу «Три аккорда».

Нонна Гришаева с успехом играет не только на экранах, но и на театральной сцене. Среди ее блестящих ролей — Дениза в «Мадемуазель Нитуш», Людмила Гурченко в спектакле «Люся. Признание в любви», Александра Споффорд в «Иствикских ведьмах», Лиза в «Пиковой даме», Зелима в «Принцессе Турандот».

Кстати, Нонна Гришаева вместе с своим другом и партнером по сцене Камилем Лариным сыграла в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Правда, актеры так сильно загримированы, что узнать их можно далеко не сразу. Также мало кто знает, что актриса сыграла в боевике «Первый удар» вместе с Джеки Чаном

Ее крайние на сегодняшний день кино- и телеработы — Тамара в картине «Спасите Колю», Валентина в сериале «В активном поиске», Евдокия в фильме «Сердце и как им пользоваться», Лидия в «Скрытых мотивах».

В 2014 году Нонна Гришаева стала художественных руководителем Московского областного театра юного зрителя (МОГТЮЗ). В феврале 2021 года театр пережил пожар, в огне сгорело 80% всех костюмов, 30% декораций, утрачен малый зал и музыкальная студия. Нонна Гришаева нашла поддержку у коллег, постановки МОГТЮЗ проходили на сцене Дома актеров.

Что касается личной жизни, то первым мужем Нонны Гришаевой стал артист Антон Деров . В браке родилась дочь Анастасия, но супруги через некоторое время разошлись. Девочку помогала воспитывать бабушка. В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» актриса так объяснила развод:

«Я старалась с ребенком видеться каждый день, но все равно занималась профессией, это сейчас понимаю, что не надо было. У Антона инстинкт отцовства где-то глубоко оказался зарыт Настя не считает себя несчастной, все каникулы я проводила с ней. Ну, папы не было, зато был дедушка, причем не родной, а мой отчим — биологический папа умер, когда я Настю рожала».