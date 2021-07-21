Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Как сейчас выглядит мама из «Папиных дочек»

Полина Алферова
1 час назад
21 июля популярная актриса Нонна Гришаева празднует свой день рождения. «Рамблер» собрал свежие фотографии именинницы.
Нонна Гришаева родилась в столице юмора Одессе. Возможно, этот факт и предопределил ее амплуа на сцене и в кино.
1/9 Нонна Гришаева родилась в столице юмора Одессе. Возможно, этот факт и предопределил ее амплуа на сцене и в кино.
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Нонна Гришаева на восемнадцатом Венском балу.
2/9 Нонна Гришаева на восемнадцатом Венском балу.
Фото: @grishaevanonna
Нонна Гришаева с дочерью Настей на восемнадцатом Венском балу.
3/9 Нонна Гришаева с дочерью Настей на восемнадцатом Венском балу.
Фото: @grishaevanonna
Обаятельная Нонна Гришаева — одна из лучших пародисток страны. Она несколько лет была ведущей актрисой в телешоу «Большая разница».
4/9 Обаятельная Нонна Гришаева — одна из лучших пародисток страны. Она несколько лет была ведущей актрисой в телешоу «Большая разница».
Фото: @grishaevanonna
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Кстати, Нонна Гришаева вместе с своим другом и партнером по сцене Камилем Лариным сыграла в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов».
5/9 Кстати, Нонна Гришаева вместе с своим другом и партнером по сцене Камилем Лариным сыграла в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов».
Фото: @grishaevanonna
Также мало кто знает, что актриса сыграла в боевике «Первый удар» вместе с Джеки Чаном.
6/9 Также мало кто знает, что актриса сыграла в боевике «Первый удар» вместе с Джеки Чаном.
Фото: @grishaevanonna
В 2006 году актриса вышла замуж за Александра Нестерова. У супругов родился сын Илья. Разница в 12 лет не стала препятствием для брака.
7/9 В 2006 году актриса вышла замуж за Александра Нестерова. У супругов родился сын Илья. Разница в 12 лет не стала препятствием для брака.
Фото: @grishaevanonna
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В 2014 году Нонна Гришаева стала художественных руководителем Московского областного театра юного зрителя (МОГТЮЗ).
8/9 В 2014 году Нонна Гришаева стала художественных руководителем Московского областного театра юного зрителя (МОГТЮЗ).
Фото: @grishaevanonna
Нонна Гришаева на день рождении Леонида Бараца, друга и партнера по "Квартету И".
9/9 Нонна Гришаева на день рождении Леонида Бараца, друга и партнера по "Квартету И".
Фото: @grishaevanonna
Нонна Гришаева родилась в столице юмора Одессе. Возможно, этот факт и предопределил ее амплуа на сцене и в кино. Действительно, актриса очень гармонично смотрится в комедийных ролях. Возможно, поэтому ее в первую очередь знают как маму из «Папиных дочек», диджея красотку Нонну из «Дня выборов» и «Дня радио» и жену Славы из фильма «О чем говорят мужчины». Кстати, одно время актриса действительно работала диджеем на радиостанции «Серебряный дождь». К тому же обаятельная Нонна Гришаева — одна из лучших пародисток страны. Недаром она несколько лет была ведущей актрисой в телешоу пародий «Большая разница» на Первом канале. А позже вела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!».
Видео дня
Но потрясающим чувством юмора ее таланты не исчерпываются. Актриса окончила не только балетную школу, но и музыкальное училище по классу вокала. В 2012 году Нонна выпустила первый сольный альбом. А в Щукинское училище она поступила сразу на третий курс.
Актриса никогда не ограничивала себя одним жанром. Еще в 1992 году Гришаева стала ведущей юмористической передачи «Оба-На!», позже вела «Клуб бывших жён», «Две звезды», «Один в один!» и «Субботний вечер». А в 2020 году она стала победительницей пятого сезона шоу «Три аккорда».
Нонна Гришаева с успехом играет не только на экранах, но и на театральной сцене. Среди ее блестящих ролей — Дениза в «Мадемуазель Нитуш», Людмила Гурченко в спектакле «Люся. Признание в любви», Александра Споффорд в «Иствикских ведьмах», Лиза в «Пиковой даме», Зелима в «Принцессе Турандот».
Кстати, Нонна Гришаева вместе с своим другом и партнером по сцене Камилем Лариным сыграла в клипе Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Правда, актеры так сильно загримированы, что узнать их можно далеко не сразу. Также мало кто знает, что актриса сыграла в боевике «Первый удар» вместе с Джеки Чаном.
Ее крайние на сегодняшний день кино- и телеработы — Тамара в картине «Спасите Колю», Валентина в сериале «В активном поиске», Евдокия в фильме «Сердце и как им пользоваться», Лидия в «Скрытых мотивах».
В 2014 году Нонна Гришаева стала художественных руководителем Московского областного театра юного зрителя (МОГТЮЗ). В феврале 2021 года театр пережил пожар, в огне сгорело 80% всех костюмов, 30% декораций, утрачен малый зал и музыкальная студия. Нонна Гришаева нашла поддержку у коллег, постановки МОГТЮЗ проходили на сцене Дома актеров.
«Пожар — это испытание, но мы его прошли и выжили — прежде всего благодаря помощи худруков и директоров других театров, которые протянули нам руку помощи и дали возможность играть наши спектакли на их сценах. Ведь если спектакли не играть, они умирают. Помогли нам и Вахтанговский театр, его директор Кирилл Игоревич Крок, и Дом актера предоставил сцену, Саша Жигалкин и Игорь Золотовицкий — спасибо им», — рассказала актриса в интервью «Московскому Комсомольцу».
Что касается личной жизни, то первым мужем Нонны Гришаевой стал артист Антон Деров. В браке родилась дочь Анастасия, но супруги через некоторое время разошлись. Девочку помогала воспитывать бабушка. В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» актриса так объяснила развод:
«Я старалась с ребенком видеться каждый день, но все равно занималась профессией, это сейчас понимаю, что не надо было. У Антона инстинкт отцовства где-то глубоко оказался зарыт Настя не считает себя несчастной, все каникулы я проводила с ней. Ну, папы не было, зато был дедушка, причем не родной, а мой отчим — биологический папа умер, когда я Настю рожала».
В 2006 году Нонна Гришаева вышла замуж за театрального режиссера и актера Александра Нестерова. У супругов родился сын Илья. Романтические отношения начались с многолетней дружбы, разница в 12 лет не стала препятствием для счастливого брака.
Актеры,Фото,День радио,День выборов,Иствикские ведьмы,Пиковая дама,Папина дочка,Судьба человека,О чём говорят мужчины,В активном поиске,Кирилл Крок,Мурат Насыров,Антон Деров,Игорь Золотовицкий,Камиль Ларин,Александр Нестеров,Людмила Гурченко,Джеки Чан,Нонна Гришаева,Серебряный Дождь,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители