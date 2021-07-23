Не волшебник: в кого превратился Рэдклифф

23 июля британскому актеру Дэниэлю Рэдклиффу исполнилось 32 года. Весь мир знает его как доброго мальчика-волшебника Гарри Поттера, но жизнь не сказка. В реальности звезда неоднократно был в эпицентре громких скандалов. Подробнее - в материале "Рамблера".

В 2009 году британские СМИ наперебой обсуждали появившийся в Сети снимок, скомпроментировавший Рэдклиффа. На нем Дэниэль запечатлен с запрещенными препаратами. Журналисты нашли свидетелей, подтвердивших, что молодой актер употреблял незаконные вещества и вел себя неадекватно. Но представители "волшебника" быстро отреагировали на публикацию, объявив, что на попавших в прессу фотографиях актер курит самодельную сигарету.

Дэниел также известен как борец за права ЛГБТ. В 2009 году актер снялся в социальной рекламе для проекта "Тревор". Организация занимается созданием образовательных материалов об однополой любви, призывая людей к толерантности.

В 2010 году Дэниел признался, что некоторое время у него, тогда 21-летнего, были проблемы с алкоголем. Мальчик быстро разбогател (за первую часть "Поттерианы" молодой актер получил 150 000 евро, а за каждую из серий заключительной седьмой части ему заплатили по 20 миллионов долларов), и по признанию молодого человека, он был избалован таким количеством денег.