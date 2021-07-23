Не волшебник: в кого превратился Рэдклифф

23 июля британскому актеру Дэниэлю Рэдклиффу исполнилось 32 года. Весь мир знает его как доброго мальчика-волшебника Гарри Поттера, но жизнь не сказка. В реальности звезда неоднократно был в эпицентре громких скандалов. Подробнее - в материале "Рамблера".
В 2009 году британские СМИ наперебой обсуждали появившийся в Сети снимок, скомпроментировавший Рэдклиффа. На нем Дэниэль запечатлен с запрещенными препаратами. Журналисты нашли свидетелей, подтвердивших, что молодой актер употреблял незаконные вещества и вел себя неадекватно. Но представители "волшебника" быстро отреагировали на публикацию, объявив, что на попавших в прессу фотографиях актер курит самодельную сигарету.
Дэниел также известен как борец за права ЛГБТ. В 2009 году актер снялся в социальной рекламе для проекта "Тревор". Организация занимается созданием образовательных материалов об однополой любви, призывая людей к толерантности.
В 2010 году Дэниел признался, что некоторое время у него, тогда 21-летнего, были проблемы с алкоголем. Мальчик быстро разбогател (за первую часть "Поттерианы" молодой актер получил 150 000 евро, а за каждую из серий заключительной седьмой части ему заплатили по 20 миллионов долларов), и по признанию молодого человека, он был избалован таким количеством денег.
Самым большим скандалом Дэниела остается противоречивый спекталь "Эвкус" режиссера Питера Шеффера. Мало того, что на сцене актер, которого привыкли воспринимать как исполнителя ролей в "детских" фильмах, появлялся обнаженным - противоречивости спектаклю добавляла его тематика. По режиссерской задумке, герой Рэдклиффа лишается невинности по ходу действия пьесы.