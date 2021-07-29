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Стать легендой: актрисы, сыгравшие принцессу Диану

Полина Алферова
1 час назад

29 июля 1981 года леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Бракосочетание прошло в соборе Святого Павла. Свадьба была торжественной, невеста прелестной, а жених величественным. Правда, сказка быстро закончилась, зато родилась легенда о принцессе, ставшей королевой сердец. Фильмы о Диане стали снимать еще при ее жизни. «Рамблер» вспомнил актрис, которые примерили на себя образ королевы сердец.

29 июля 1981 года никому неизвестная леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза.
1/9 29 июля 1981 года никому неизвестная леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза.
Фото: Globallookpress.com
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Кэролин Блисс
2/9 Кэролин Блисс
Фото: Кадр из фильма «Чарльз и Диана: королевская история любви»
Кэтрин Оксенберг
3/9  Кэтрин Оксенберг
Фото: Кадр из фильма «Королевский роман принца Чарльза и Дианы»
Серена Скотт Томас
4/9 Серена Скотт Томас
Фото: Кадр из фильма «Диана: Ее подлинная история»
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Джули Кокс
5/9 Джули Кокс
Фото: Кадр из фильма «Влюбленная принцесса»
Женевьев О'Рейли
6/9 Женевьев О'Рейли
Фото: Кадр из фильма «Диана: Последние дни принцессы»
Наоми Уоттс
7/9 Наоми Уоттс
Фото: Кадр из фильма «Диана: История любви»
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Эмма Коррин
8/9 Эмма Коррин
Фото: Кадр из сериала «Корона»
Кристен Стюарт
9/9 Кристен Стюарт
Фото: NEON

Можно долго спорить о феномене принцессы Дианы, но одно бесспорно — она еще при жизни стала идолом массовой культуры, чья популярность намного превосходила всех остальных членов королевской семьи, включая и саму королеву. Вся Британия сопереживала Диане, когда она рассказала о своем неудачном браке с принцем Чарльзом. Любовь, разбившаяся об условности протокола и трагическая гибель — идеальная история для кино. И кинематограф не упустил своего шанса.

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Критики обвиняли одни картины в приукрашивании Дианы, другие — в поверхностном изображении принцессы. Но были и удачи.

«Чарльз и Диана: королевская история любви» (1982)

IMDb: 5.80126

Фильм снят по горячим следам, он вышел всего через год после свадьбы, когда британцы еще верили в волшебную историю любви Дианы и Чарльза. Принцессу сыграла дебютантка Кэролин Блисс. Работа даже понравилась самой Диане, британские зрители умилились, но сейчас смотреть пропитанную сиропом и карамелью историю уже сложно. В целом фильм прошел незамеченным для мировой аудитории. Для Кэролин эта роль не стала трамплином к международной славе, в ее фильмографии всего пятнадцать работ, самая известная — сериал «Демпси и Мейкпис».

«Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982)

IMDb: 5.80126

В том же 1982 году выходит на экраны фильм с Кэтрин Оксенберг в главной роли. Российские зрители знают ее по сериалу «Династия», где она сыграла своенравную Аманду Керрингтон. Примечательно, что актриса сама принадлежит к королевской династии Карагеоргиевичей, ее мать — принцесса Елизавета, ее дед был регентом Югославии. Более того, Кэтрин является дальней родственницей Виндзоров. Фильм получился романтичным, но особого фурора не вызвал. Кстати, Кэтрин Оксенберг сыграет Диану еще раз, уже в картине 1992 года «Чарльз и Диана: Недолго и несчастливо».

«Диана: Ее подлинная история» (1993)

IMDb: 4.80186

Фильм был снят на основе одноименной книги Эндрю Мортона. Он демонстрирует уже разваливающийся брак Дианы глазами ее родственников, друзей и сторонников. К тому же писатель обращался за информацией к самой принцессе. Картина рассказывает о депрессии Дианы и ее суицидальном настроении. Одни критики сочли фильм слишком сентиментальным, другие отметили правдоподобность эмоций.

Главную роль сыграла Серена Скотт Томас, звезда фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Критики отметили обаяние актрисы, но не нашли особого сходства с настоящей Дианой. Кстати, позже Серена Скотт Томас исполнит роль матери Кэтрин Миддлтон в фильме «Уильям и Кейт».

«Влюбленная принцесса» (1996)

IMDb: 4.1083

Экранизация романа Анны Пастернак. Этот фильм посвящен роману принцессы Дианы с капитаном Джеймсом Хьюиттом, инструктором по верховой езде. Долгое время ходили слухи о том, что именно он является настоящим отцом принца Гарри. Позже в интервью 1995 года принцесса Диана призналась, что действительно была в него влюблена, но он ее подвел.

Диану сыграла Джули Кокс, которую утвердили на роль за несколько дней до съемок. Актриса специализировалась на детективных сериалах, не интересовалась королевской семьей и личной жизнью принцессы. Работу актрисы посчитали интересной, но отметили, что она не слишком старалась быть похожей на Диану.

«Диана: Последние дни принцессы» (2007)

IMDb: 5.50262

Картина представляет реконструкцию последних недель жизни Дианы. Она пронизана напряженной атмосферой, предчувствием скорой гибели. Критики похвалили работу Женевьев О'Рейли, отметив, что актриса показала Диану земной женщиной без обожествления и ретуширования — любящей, но не безупречной и даже манипулирующей окружающими. Ее образ принцессы Дианы считается одним из лучших в кино.

«Диана: История любви» (2013)

IMDb: 5.50

Фильм с Наоми Уоттс, звездой «Малхолланд Драйв» повествует о романе принцессы с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом. Его сыграл Навин Эндрюс, которого наши зрители знают по фильму «Английский пациент» и сериалу «Остаться в живых».

Несмотря на именитых актеров, фильм получил разгромные рецензии и провалился в прокате. Хаснат Хан сразу заявил, что сценарий картины основан на сплетнях некомпетентных людей. Он также подчеркнул, что не давал разрешения на съемки и не станет смотреть фильм. Критики и зрители отметили общую поверхностность и театральность фильм. Исключение сделали только для работы самой Наоми Уоттс, которая сделала героиню человечной и живой.

«Корона» (2020)

IMDb: 8.60169

Поклонники знаменитого сериала с нетерпением ждали четвертого сезона и появления принцессы Дианы. Их ожидания полностью оправдались. Крити и зрители поражены сходством актрисы Эммы Коррин со своей героиней, ее удивительную точность в жестах и мимике, полное проникновение в образ. И это несмотря на то, что до «Короны» актриса была известна только по сериалу «Гранчестер». За блестящую игру в «Короне» Эмма Коррин получила «Золотой глобус».

В настоящее время полным ходом идут съемки фильма «Спенсер», где Диану сыграет Кристен Стюарт, звезда «Сумерек», и «Светской жизни». Ее работу только предстоит оценить зрителям и критикам.

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