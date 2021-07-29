Стать легендой: актрисы, сыгравшие принцессу Диану

29 июля 1981 года леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Бракосочетание прошло в соборе Святого Павла. Свадьба была торжественной, невеста прелестной, а жених величественным. Правда, сказка быстро закончилась, зато родилась легенда о принцессе, ставшей королевой сердец. Фильмы о Диане стали снимать еще при ее жизни. «Рамблер» вспомнил актрис, которые примерили на себя образ королевы сердец.

Можно долго спорить о феномене принцессы Дианы, но одно бесспорно — она еще при жизни стала идолом массовой культуры, чья популярность намного превосходила всех остальных членов королевской семьи, включая и саму королеву. Вся Британия сопереживала Диане, когда она рассказала о своем неудачном браке с принцем Чарльзом. Любовь, разбившаяся об условности протокола и трагическая гибель — идеальная история для кино. И кинематограф не упустил своего шанса.

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Критики обвиняли одни картины в приукрашивании Дианы, другие — в поверхностном изображении принцессы. Но были и удачи.

«Чарльз и Диана: королевская история любви» (1982)

IMDb: 5.80126

Фильм снят по горячим следам, он вышел всего через год после свадьбы, когда британцы еще верили в волшебную историю любви Дианы и Чарльза. Принцессу сыграла дебютантка Кэролин Блисс. Работа даже понравилась самой Диане, британские зрители умилились, но сейчас смотреть пропитанную сиропом и карамелью историю уже сложно. В целом фильм прошел незамеченным для мировой аудитории. Для Кэролин эта роль не стала трамплином к международной славе, в ее фильмографии всего пятнадцать работ, самая известная — сериал «Демпси и Мейкпис».

«Королевский роман принца Чарльза и Дианы» (1982)

IMDb: 5.80126

В том же 1982 году выходит на экраны фильм с Кэтрин Оксенберг в главной роли. Российские зрители знают ее по сериалу «Династия», где она сыграла своенравную Аманду Керрингтон. Примечательно, что актриса сама принадлежит к королевской династии Карагеоргиевичей, ее мать — принцесса Елизавета, ее дед был регентом Югославии. Более того, Кэтрин является дальней родственницей Виндзоров. Фильм получился романтичным, но особого фурора не вызвал. Кстати, Кэтрин Оксенберг сыграет Диану еще раз, уже в картине 1992 года «Чарльз и Диана: Недолго и несчастливо».

«Диана: Ее подлинная история» (1993)

IMDb: 4.80186

Фильм был снят на основе одноименной книги Эндрю Мортона. Он демонстрирует уже разваливающийся брак Дианы глазами ее родственников, друзей и сторонников. К тому же писатель обращался за информацией к самой принцессе. Картина рассказывает о депрессии Дианы и ее суицидальном настроении. Одни критики сочли фильм слишком сентиментальным, другие отметили правдоподобность эмоций.

Главную роль сыграла Серена Скотт Томас, звезда фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». Критики отметили обаяние актрисы, но не нашли особого сходства с настоящей Дианой. Кстати, позже Серена Скотт Томас исполнит роль матери Кэтрин Миддлтон в фильме «Уильям и Кейт».

«Влюбленная принцесса» (1996)

IMDb: 4.1083

Экранизация романа Анны Пастернак. Этот фильм посвящен роману принцессы Дианы с капитаном Джеймсом Хьюиттом, инструктором по верховой езде. Долгое время ходили слухи о том, что именно он является настоящим отцом принца Гарри. Позже в интервью 1995 года принцесса Диана призналась, что действительно была в него влюблена, но он ее подвел.

Диану сыграла Джули Кокс, которую утвердили на роль за несколько дней до съемок. Актриса специализировалась на детективных сериалах, не интересовалась королевской семьей и личной жизнью принцессы. Работу актрисы посчитали интересной, но отметили, что она не слишком старалась быть похожей на Диану.

«Диана: Последние дни принцессы» (2007)

IMDb: 5.50262

Картина представляет реконструкцию последних недель жизни Дианы. Она пронизана напряженной атмосферой, предчувствием скорой гибели. Критики похвалили работу Женевьев О'Рейли, отметив, что актриса показала Диану земной женщиной без обожествления и ретуширования — любящей, но не безупречной и даже манипулирующей окружающими. Ее образ принцессы Дианы считается одним из лучших в кино.

«Диана: История любви» (2013)

IMDb: 5.50

Фильм с Наоми Уоттс, звездой «Малхолланд Драйв» повествует о романе принцессы с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом. Его сыграл Навин Эндрюс, которого наши зрители знают по фильму «Английский пациент» и сериалу «Остаться в живых».

Несмотря на именитых актеров, фильм получил разгромные рецензии и провалился в прокате. Хаснат Хан сразу заявил, что сценарий картины основан на сплетнях некомпетентных людей. Он также подчеркнул, что не давал разрешения на съемки и не станет смотреть фильм. Критики и зрители отметили общую поверхностность и театральность фильм. Исключение сделали только для работы самой Наоми Уоттс, которая сделала героиню человечной и живой.

«Корона» (2020)

IMDb: 8.60169

Поклонники знаменитого сериала с нетерпением ждали четвертого сезона и появления принцессы Дианы. Их ожидания полностью оправдались. Крити и зрители поражены сходством актрисы Эммы Коррин со своей героиней, ее удивительную точность в жестах и мимике, полное проникновение в образ. И это несмотря на то, что до «Короны» актриса была известна только по сериалу «Гранчестер». За блестящую игру в «Короне» Эмма Коррин получила «Золотой глобус».