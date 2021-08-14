Уроженка Черновцов, которая покорила Голливуд

14 августа празднует день рождения одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Мила Кунис. «Рамблер» вспомнил самые необычные факты о звезде.

Настоящее имя актрисы — Милена Марковна Кунис. Она родилась в украинском городе Черновцы в еврейской семье. Ее мама была учительницей физики, а отец — инженером-механиком. У Милы также есть старший брат Михаил. В 1991 году ее родители приняли решение эмигрировать, чтобы обеспечить детям будущее. Кроме того, их угнетали антисемитские настроения в стране. Семья переехала в США с 25 долларами в кармане. Актриса вспоминает, что сначала ей было сложно учиться в американской школе, ведь она не говорила по-английски. Она плакала каждый день, не понимая людей вокруг и ощущала себя слепой и глухой. В девять лет она стала заниматься в школе актерского мастерства в Беверли-Хиллз. Юная Мила снималась в эпизодах, например, сыграла в «Джиа» героиню в 11 лет. Кстати, главную роль в картине исполнила Анджелина Джоли.

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Первый успех актрисе принесла комедийная мелодрама «В пролете», где она работала вместе с Джейсоном Сигелом, Кристен Белл и Расселом Брэндом. Но настоящим прорывом стала драма «Черный лебедь», где Мила сыграла вместе со своей подругой Натали Портман. За роль балерины Лили актриса получила премию Марчелло Мастрояни на Венецианском кинофестивале и премию «Сатурн», а также номинации на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров. Массовую популярность снискала комедия «Секс по дружбе». Критики отдельно отметили химию между Милой Кунис и Джастином Тимберлейком.

В личной жизни Милы царит стабильность. В 2014 году стало известно о помолвке Милы Кунис и Эштона Кутчера. В том же году у них родилась дочь Уайетт Изабель, а в 2015 они поженились. Через год у супругов родился сын Димитрий Портвуд.

Кстати, у актрисы есть редкая особенность — гетерохромия. В частности, у нее один глаз зеленый, а другой карий.

По данным «Телепрограммы», Мила Кунис сыграет в экранизации бестселлера Джессики Кнолл «Счастливые девочки не умирают». Ей предстоит исполнить роль остроумной модницы из Нью-Йорка с мрачным секретом в прошлом, который может перечеркнуть ее нынешнюю жизнь.

А совсем недавно Мила Кунис и Эштон Кутчер немало изумили своих поклонников своими гигиеническими привычками. Они признались, что не видят необходимости в ежедневном мытье и объяснили, что каждый день моют лишь жизненно важные органы. Такой же политики супруги придерживаются и в отношении детей.

«В детстве у нас не было горячей воды, поэтому я не очень часто принимала душ», — объяснила Мила свою привычку.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на подкаст Armchair Expert.