Что стало со звездами сериалов Disney

Звезды подростковых сериалов Disney прославились в совсем юном возрасте, но после их жизнь все меньше и меньше напоминала беззаботные комедии. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят актеры, которые стали знаменитыми благодаря диснеевским проектам.

1/8 Деми Ловато снялась в сериале «Дайте Санни шанс», в котором сыграла главную роль. Проект принес звезде мировую узнаваемость. Фото: @ddlovato Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Майли Сайрус получила мировую известность благодаря сериалу «Ханна Монтана» о школьнице, которая живет двойной жизнью. Фото: @mileycyrus 3/8 Отправной точкой в карьере Беллы Торн стал диснеевский сериал «Танцевальная лихорака», который высоко оценили подростки по всему миру. Фото: @bellathorne 4/8 Зендая, как и Белла Торн, прославилась благодаря съемкам в сериале «Танцевальная лихорадка», в котором она исполнила одну из главных ролей. Фото: @zendaya Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 В 2007 году Селена Гомес снялась в одной из главных ролей в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и с тех пор не пропадает с радаров. Фото: @selenagomez 6/8 Кастинг фильма «Классный мюзикл» развернул жизнь Зака Эфрона на 180 градусов: создатели проекта заметили будущую звезду, и он получил главную роль в проекте. Фото: @zacefron 7/8 Широкую известность Шайе Лабафу принес диснеевский фильм «Клад», после чего карьера звезды резко пошла в гору. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Братья-близнецы Дилан и Коул Спроусы прославились благодаря сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Фото: globallookpress.com

Деми Ловато

Видео дня

Звезда Деми Ловато зажглась на голливудском небосклоне после сериала «Барни и его друзья». После актриса засветилась в фильмах Disney «Рок в летнем лагере» и «Программа защиты принцесс», которые стали поворотными в ее карьере. На этом Ловато не остановилась и приняла участие в съемках сериала «Дайте Санни шанс», в котором сыграла главную роль. Но чего ей стоила популярность в столь юном возрасте? В документальном фильме «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» звезда рассказала, что ее домогались, когда она была еще подростком. Кто был обидчиком, звезда не уточнила, но добавила, что ей постоянно приходилось с ним видеться, а полученная травма (которую она осознала спустя годы) спровоцировала расстройство пищевого поведения (булимию).

Майли Сайрус

Актриса и певица получила мировую известность благодаря сериалу «Ханна Монтана» о школьнице, которая живет двойной жизнью (то она обычный подросток, то суперзвезда). Правда, в интервью Rolling Stone Сайрус рассказала, что в подростковом возрасте ей буквально вбили в голову, что без парика Ханны Монтаны она никому не нужна. Как итог: скандальные выходки, зависимости от запрещенных веществ, лечение в рехабе и психические расстройства. Сейчас Майли продолжает активно заниматься творчеством и иногда эпатировать публику.

Белла Торн

Отправной точкой в ее карьере стал диснеевский сериал «Танцевальная лихорака», который высоко оценили подростки по всему миру. После на актрису посыпались и другие предложения о работе. Параллельно с карьерой в Голливуде девушка активно занималась и личной жизнью, в прессе только и успевали, что писать о новых избранниках Торн. А еще Белла кардинально сменила внешность, начала отстаивать принципы бодипозитива и выкладывать компрометирующие фото в социальные сети, которые потом еще долго обсуждали ее подписчики.

Зендая

Актриса также прославилась благодаря съемкам в сериале «Танцевальная лихорадка, в котором она исполнила одну из главных ролей. А дальше понеслось: звезда сыграла в перезагрузке фильмов о Человеке-пауке и самой ожидаемой картине 2021 года «Дюне», а также в скандальном сериале «Эйфория». Сейчас к Зендае приковано пристальное внимание: она снимается в крупных кинопроектах, рекламных кампаниях, а также, по слухам, крутит роман с коллегой по съемочной площадке Томом Холландом. Это еще не все: модные критики на «ура» встречают каждый выход актрисы в свет и называют ее одной из самых стильных звезд Голливуда.

Селена Гомес

В 2007 году актриса сыграла одну из главных ролей в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и с тех пор не пропадает с радаров. После проекта Гомес продолжила сниматься в кино, а также параллельно заниматься музыкальной карьерой. С новой силой о звезде заговорили после того, как она начала встречаться с Джастином Бибером, за их отношениями тогда, кажется, следил весь мир. Их роман обоих сделал еще более популярными, а их разрыв некоторые поклонники не могут пережить до сих пор.

Зак Эфрон

Кастинг фильма «Классный мюзикл» развернул жизнь красавчика на 180 градусов: создатели проекта заметили будущую звезду, и он получил главную роль в проекте. Картина имела ошеломительный успех, и Эфрон моментально стал любимчиком девчонок по всему миру. После актер снялся во многих успешных проектах, среди них: «Папе снова 17», «Счастливчик», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» и многих других. Сейчас звезда активно продолжает сниматься в кино и озвучивать мультфильмы.

Шайя Лабаф

Широкую известность актеру принес диснеевский фильм «Клад». Уже в 2008 году после съемок в «Трансформерах» на премии BAFTA Шайя был удостоен приза в специальной номинации «Восходящая звезда». Дальше карьера Лабафа пошла, как по маслу. Правда, не обошлось и без скандалов. Звезда увлекся запрещенными веществами и алкоголем, а после долгое время боролся с зависимостями. Также за актером закрепилась слава скандалиста с трудным характером, из-за этого он даже получил несколько отказов от именитых режиссеров. В 2020 году бывшая возлюбленная Лабафа обвинила его в абьюзе и призналась, что отношения со звездой были токсичными.

Дилан и Коул Спроусы