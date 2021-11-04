Фильм "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли вышел 38 лет назад — в 1983 году. Героиню по имени Эльвира Хэнкок сыграла звезда 80-90-х Мишель Пфайффер. На момент съемок ей было 25 лет. Как актриса выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".

Сейчас актрисе 63 года. Пфайффер в хорошей форме и продолжает активно сниматься в кино. Одни из ее последних работ — съемки в фильмах "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет в 2022 году, "Малефисента: Владычица тьмы", где она сыграла королеву Ингрид, "Мстители: Финал", "Убийство в "Восточном экспрессе" и другие.

В 2020 году актриса снялась в сатирической комедии "Уйти не прощаясь". Некоторые критики назвали этот фильм лучшей работой Мишель Пфайффер в ее карьере:

"Пфайффер исполнила роль, за которую ее запомнят".