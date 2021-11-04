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Как выглядит звезда «Лица со шрамом» Мишель Пфайффер спустя 38 лет

Мира Маркина
2 часа назад

Фильм "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли вышел 38 лет назад — в 1983 году. Героиню по имени Эльвира Хэнкок сыграла звезда 80-90-х Мишель Пфайффер. На момент съемок ей было 25 лет. Как актриса выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".

Звезда 80-90-х Мишель Пфайффер сыграла в фильме "Лицо со шрамом" героиню по имени Эльвира Хэнкок.
1/7 Звезда 80-90-х Мишель Пфайффер сыграла в фильме "Лицо со шрамом" героиню по имени Эльвира Хэнкок.
Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом"
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На момент съемок ей было 25 лет.
2/7 На момент съемок ей было 25 лет.
Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом"
С тех пор прошло 38 лет, и актриса изменилась.
3/7 С тех пор прошло 38 лет, и актриса изменилась.
Фото: globallookpress.com
Сейчас Мишель Пфайффер 63 года.
4/7 Сейчас Мишель Пфайффер 63 года.
Фото: globallookpress.com
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Она продолжает активно сниматься в кино.
5/7 Она продолжает активно сниматься в кино.
Фото: @michellepfeifferofficial
Одни из ее последних работ — "Человек-муравей и Оса", "Малефисента: Владычица тьмы", "Мстители: Финал", "Убийство в "Восточном экспрессе".
6/7 Одни из ее последних работ — "Человек-муравей и Оса", "Малефисента: Владычица тьмы", "Мстители: Финал", "Убийство в "Восточном экспрессе".
Фото: @michellepfeifferofficial
Что касается личной жизни, звезда "Лица со шрамом" дважды была замужем. У актрисы двое детей.
7/7 Что касается личной жизни, звезда "Лица со шрамом" дважды была замужем. У актрисы двое детей.
Фото: @michellepfeifferofficial

Сейчас актрисе 63 года. Пфайффер в хорошей форме и продолжает активно сниматься в кино. Одни из ее последних работ — съемки в фильмах "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет в 2022 году, "Малефисента: Владычица тьмы", где она сыграла королеву Ингрид, "Мстители: Финал", "Убийство в "Восточном экспрессе" и другие.

В 2020 году актриса снялась в сатирической комедии "Уйти не прощаясь". Некоторые критики назвали этот фильм лучшей работой Мишель Пфайффер в ее карьере:

"Пфайффер исполнила роль, за которую ее запомнят".

Что касается личной жизни, звезда "Лица со шрамом" дважды была замужем. У актрисы двое детей. В1993 году она удочерила новорожденную девочку, Клаудию Роуз, а в 1994 года родила сына, Джона Генри. Сейчас Пфайффер в браке со сценаристом и продюсером Дэвидом Келли.

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