Фильм "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли вышел 38 лет назад — в 1983 году. Героиню по имени Эльвира Хэнкок сыграла звезда 80-90-х Мишель Пфайффер. На момент съемок ей было 25 лет. Как актриса выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".
Сейчас актрисе 63 года. Пфайффер в хорошей форме и продолжает активно сниматься в кино. Одни из ее последних работ — съемки в фильмах "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет в 2022 году, "Малефисента: Владычица тьмы", где она сыграла королеву Ингрид, "Мстители: Финал", "Убийство в "Восточном экспрессе" и другие.
В 2020 году актриса снялась в сатирической комедии "Уйти не прощаясь". Некоторые критики назвали этот фильм лучшей работой Мишель Пфайффер в ее карьере:
"Пфайффер исполнила роль, за которую ее запомнят".
Что касается личной жизни, звезда "Лица со шрамом" дважды была замужем. У актрисы двое детей. В1993 году она удочерила новорожденную девочку, Клаудию Роуз, а в 1994 года родила сына, Джона Генри. Сейчас Пфайффер в браке со сценаристом и продюсером Дэвидом Келли.