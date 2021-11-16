Актриса Люси Лоулесс прославилась благодаря главной роли в сериале "Зена – королева воинов". Примечательно, что на эту роль ее утвердили за два дня до начала съемок. Она заменила другую актрису Ванессу Эйнджел , которая неожиданно заболела. "Рамблер" собрал фотографии того, как сейчас выглядит актриса.

После этого опять были лишь эпизодические роли и в 2010 году она получила еще одну главную роль в проекте "Спартак: Кровь и песок", где продюсерами выступили те же люди, которые работали над "Зеной".

Примечательно, что на эту роль ее утвердили за два дня до начала съемок. Она заменила другую актрису Ванессу Эйнджел, которая неожиданно заболела.

В 2005 году актриса получила главную роль в сериале "Звездный крейсер Галактика" и проработала на съемках четыре года. После этого опять были лишь эпизодические роли и в 2010 году она получила еще одну главную роль в проекте "Спартак: Кровь и песок", где продюсерами выступили те же люди, которые работали над "Зеной". Сейчас Лоулесс иногда появляется в кино и сериалах, но чаще занимается общественной деятельностью и активизмом в организации Greenpeace.