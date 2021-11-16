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Как сейчас выглядит Зена – королева воинов

Мария Каткова
1 час назад

Актриса Люси Лоулесс прославилась благодаря главной роли в сериале "Зена – королева воинов". Примечательно, что на эту роль ее утвердили за два дня до начала съемок. Она заменила другую актрису Ванессу Эйнджел, которая неожиданно заболела. "Рамблер" собрал фотографии того, как сейчас выглядит актриса.

Актриса Люси Лоулесс прославилась благодаря главной роли в сериале "Зена – королева воинов".
1/7 Актриса Люси Лоулесс прославилась благодаря главной роли в сериале "Зена – королева воинов".
Фото: Кадр из сериала "Зена – королева воинов"
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Примечательно, что на эту роль ее утвердили за два дня до начала съемок. Она заменила другую актрису Ванессу Эйнджел, которая неожиданно заболела.
2/7 Примечательно, что на эту роль ее утвердили за два дня до начала съемок. Она заменила другую актрису Ванессу Эйнджел, которая неожиданно заболела.
Фото: Кадр из сериала "Зена – королева воинов"
Съемки "Зены – королевы воинов" продолжались на протяжении шести лет, с 1995 по 2001 год.
3/7 Съемки "Зены – королевы воинов" продолжались на протяжении шести лет, с 1995 по 2001 год.
Фото: globallookpress.com
После окончания съемок она получала лишь эпизодические роли или роли второго плана.
4/7 После окончания съемок она получала лишь эпизодические роли или роли второго плана.
Фото: globallookpress.com
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В 2005 году актриса получила главную роль в сериале "Звездный крейсер Галактика" и проработала на съемках четыре года.
5/7 В 2005 году актриса получила главную роль в сериале "Звездный крейсер Галактика" и проработала на съемках четыре года.
Фото: globallookpress.com
После этого опять были лишь эпизодические роли и в 2010 году она получила еще одну главную роль в проекте "Спартак: Кровь и песок", где продюсерами выступили те же люди, которые работали над "Зеной".
6/7 После этого опять были лишь эпизодические роли и в 2010 году она получила еще одну главную роль в проекте "Спартак: Кровь и песок", где продюсерами выступили те же люди, которые работали над "Зеной".
Фото: globallookpress.com
Сейчас Лоулесс иногда появляется в кино и сериалах, но чаще занимается общественной деятельностью и активизмом в организации Greenpeace.
7/7 Сейчас Лоулесс иногда появляется в кино и сериалах, но чаще занимается общественной деятельностью и активизмом в организации Greenpeace.
Фото: globallookpress.com

Съемки "Зены – королевы воинов" продолжались на протяжении шести лет, с 1995 по 2001 год. После окончания съемок она получала лишь эпизодические роли или роли второго плана.

В 2005 году актриса получила главную роль в сериале "Звездный крейсер Галактика" и проработала на съемках четыре года. После этого опять были лишь эпизодические роли и в 2010 году она получила еще одну главную роль в проекте "Спартак: Кровь и песок", где продюсерами выступили те же люди, которые работали над "Зеной". Сейчас Лоулесс иногда появляется в кино и сериалах, но чаще занимается общественной деятельностью и активизмом в организации Greenpeace.

Актеры,Фото,Звездный крейсер Галактика,Спартак: Кровь и песок,Ванесса Эйнджел,
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