Как сейчас выглядит Шелли из “Твин пикса”

Мэдхен Амик изввестна зрителям благодаря роли Шелли в сериале "Твин пикс". Там она сыграла официантку, которую избивает ее муж Лео. Несмотря на то, что это была роль второго плана, девушка запомнилась зрителям благодаря своей привлекательной внешности и даже была номинирована на премию "Дайджест мыльных опер" как лучшая актриса второго плана.

Мэдхен Амик планировала стать актрисой еще в юном возрасте. В школе она начала брать уроки актерского мастерства, а также занималась хореографией. Девушка твердо шла к своей цели и в 16 лет переехала в Лос-Анджелес из небольшого города в штате Невада. Сначала она работала танцовщицей и моделью, снималась в музыкальных клипах.

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Впервые на экране она появилась в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Спасатели Малибу", где сыграла эпизодические роли. Однако настоящая слава пришла к ней вместе с "Твин пиксом", тогда ей было всего 20 лет. Роль официантки Шелли открыла ей дорогу в большое кино. Далее следовали роли в картинах "Лунатики" и "Взрывной эффект". Также она получила главную роль в фильме "Секс, ложь, безумие" в паре с Джеймсом Спейдером.

В начале 90-х актриса вновь вернулась на телевидение. Ее пригласили в драматический сериал "Нью-Йорк, Центральный парк". Она снималась в известных проектах "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Джоуи", также появилась в одном из эпизодов "Сплетницы", но главные роли ей получить не удавалось. Также актриса участвовала в нескольких проектах как приглашенная звезда.

Новый виток карьеры у актрисы случился в 2017 году после выхода сериала "Ривердейл". Она сыграла мать главной героини и вновь получила славу, но у младшего поколения, которое не застало премьеру и популярность "Твин пикса". Зрители остались восхищены ролью и внешностью Амик и теперь мечтают увидеть ее в главной роли в других молодежных сериалах. Однако Амик, по слухам, не собирается продолжать актерскую карьеру. Она выступила в качестве режиссера одного из эпизодов "Ривердейла" и планирует продолжить сдоб карьеру по ту сторону камеры.