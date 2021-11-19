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Как сейчас выглядит Шелли из “Твин пикса”

Мария Каткова
4 часа назад

Мэдхен Амик изввестна зрителям благодаря роли Шелли в сериале "Твин пикс". Там она сыграла официантку, которую избивает ее муж Лео. Несмотря на то, что это была роль второго плана, девушка запомнилась зрителям благодаря своей привлекательной внешности и даже была номинирована на премию "Дайджест мыльных опер" как лучшая актриса второго плана.

Мэдхен Амик изввестна зрителям благодаря роли Шелли в сериале "Твин пикс".
1/9 Мэдхен Амик изввестна зрителям благодаря роли Шелли в сериале "Твин пикс".
Фото: Кадр из сериала "Твин пикс"
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Там она сыграла официантку, которую избивает ее муж Лео. Несмотря на то, что это была роль второго плана, девушка запомнилась зрителям благодаря своей привлекательной внешности.
2/9 Там она сыграла официантку, которую избивает ее муж Лео. Несмотря на то, что это была роль второго плана, девушка запомнилась зрителям благодаря своей привлекательной внешности.
Фото: Кадр из сериала "Твин пикс"
Мэдхен Амик планировала стать актрисой еще в юном возрасте. В школе она начала брать уроки актерского мастерства, а также занималась хореографией.
3/9 Мэдхен Амик планировала стать актрисой еще в юном возрасте. В школе она начала брать уроки актерского мастерства, а также занималась хореографией.
Фото: globallookpress.com
Девушка твердо шла к своей цели и в 16 лет переехала в Лос-Анджелес из небольшого города в штате Невада. Сначала она работала танцовщицей и моделью, снималась в музыкальных клипах.
4/9 Девушка твердо шла к своей цели и в 16 лет переехала в Лос-Анджелес из небольшого города в штате Невада. Сначала она работала танцовщицей и моделью, снималась в музыкальных клипах.
Фото: globallookpress.com
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Впервые на экране она появилась в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Спасатели Малибу", где сыграла эпизодические роли.
5/9 Впервые на экране она появилась в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Спасатели Малибу", где сыграла эпизодические роли.
Фото: globallookpress.com
Однако настоящая слава пришла к ней вместе с "Твин пиксом", тогда ей было всего 20 лет. Роль официантки Шелли открыла ей дорогу в большое кино.
6/9 Однако настоящая слава пришла к ней вместе с "Твин пиксом", тогда ей было всего 20 лет. Роль официантки Шелли открыла ей дорогу в большое кино.
Фото: globallookpress.com
Далее следовали роли в картинах "Лунатики" и "Взрывной эффект". Также она получила главную роль в фильме "Секс, ложь, безумие" в паре с Джеймсом Спейдером.
7/9 Далее следовали роли в картинах "Лунатики" и "Взрывной эффект". Также она получила главную роль в фильме "Секс, ложь, безумие" в паре с Джеймсом Спейдером.
Фото: globallookpress.com
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В начале 90-х актриса вновь вернулась на телевидение. Ее пригласили в драматический сериал "Нью-Йорк, Центральный парк". Она снималась в известных проектах "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Джоуи", также появилась в одном из эпизодов "Сплетницы", но главные роли ей получить не удавалось.
8/9 В начале 90-х актриса вновь вернулась на телевидение. Ее пригласили в драматический сериал "Нью-Йорк, Центральный парк". Она снималась в известных проектах "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Джоуи", также появилась в одном из эпизодов "Сплетницы", но главные роли ей получить не удавалось.
Фото: globallookpress.com
Новый виток карьеры у актрисы случился в 2017 году после выхода сериала "Ривердейл". Она сыграла мать главной героини и вновь получила славу, но у младшего поколения, которое не застало премьеру и популярность "Твин пикса".
9/9 Новый виток карьеры у актрисы случился в 2017 году после выхода сериала "Ривердейл". Она сыграла мать главной героини и вновь получила славу, но у младшего поколения, которое не застало премьеру и популярность "Твин пикса".
Фото: Кадр из сериала "Ривердейл"

Мэдхен Амик планировала стать актрисой еще в юном возрасте. В школе она начала брать уроки актерского мастерства, а также занималась хореографией. Девушка твердо шла к своей цели и в 16 лет переехала в Лос-Анджелес из небольшого города в штате Невада. Сначала она работала танцовщицей и моделью, снималась в музыкальных клипах.

Видео дня

Впервые на экране она появилась в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Спасатели Малибу", где сыграла эпизодические роли. Однако настоящая слава пришла к ней вместе с "Твин пиксом", тогда ей было всего 20 лет. Роль официантки Шелли открыла ей дорогу в большое кино. Далее следовали роли в картинах "Лунатики" и "Взрывной эффект". Также она получила главную роль в фильме "Секс, ложь, безумие" в паре с Джеймсом Спейдером.

В начале 90-х актриса вновь вернулась на телевидение. Ее пригласили в драматический сериал "Нью-Йорк, Центральный парк". Она снималась в известных проектах "Девочки Гилмор", "Скорая помощь", "Джоуи", также появилась в одном из эпизодов "Сплетницы", но главные роли ей получить не удавалось. Также актриса участвовала в нескольких проектах как приглашенная звезда.

Новый виток карьеры у актрисы случился в 2017 году после выхода сериала "Ривердейл". Она сыграла мать главной героини и вновь получила славу, но у младшего поколения, которое не застало премьеру и популярность "Твин пикса". Зрители остались восхищены ролью и внешностью Амик и теперь мечтают увидеть ее в главной роли в других молодежных сериалах. Однако Амик, по слухам, не собирается продолжать актерскую карьеру. Она выступила в качестве режиссера одного из эпизодов "Ривердейла" и планирует продолжить сдоб карьеру по ту сторону камеры.

"У меня уже есть список шоу, которые я хотела бы поставить. Я тоже собираюсь снять фильм. Пока что снимать нет возможности, но режиссерскую карьеру я хотела бы продолжить"

Актеры,Фото,Спасатели Малибу,Сплетница,Джеймс Спейдер,
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