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Как сейчас выглядит Венсдей из «Семейки Аддамс»

Мария Каткова
2 часа назад

Фильм "Семейка Аддамс" вышел на экраны в 1991 году, премьера второй части состоялась в 1993. Несмотря на то, что с даты выхода картины прошло уже более трех десятков лет, персонажи Чарльза Аддамса, которых воплотил в жизнь Барри Зонненфельд, до сих пор вдохновляют и очаровывают зрителей. Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса. В галерее "Рамблера" — то, как выросла девочка.

Фильм "Семейка Аддамс" вышел на экраны в 1991 году, премьера второй части состоялась в 1993.
1/9 Фильм "Семейка Аддамс" вышел на экраны в 1991 году, премьера второй части состоялась в 1993.
Фото: Кадр из фильма "Семейные ценности Аддамсов"
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Несмотря на то, что с даты выхода картины прошло уже более трех десятков лет, персонажи Чарльза Аддамса, которых воплотил в жизнь Барри Зонненфельд, до сих пор вдохновляют и очаровывают зрителей.
2/9 Несмотря на то, что с даты выхода картины прошло уже более трех десятков лет, персонажи Чарльза Аддамса, которых воплотил в жизнь Барри Зонненфельд, до сих пор вдохновляют и очаровывают зрителей.
Фото: @riccigrams
Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса.
3/9 Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса.
Фото: @riccigrams
Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса.
4/9 Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса.
Фото: globallookpress.com
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В картине ее заметили продюсеры "Семейки Аддамсов" и пригласили на роль Венсдей. После этого она стала самым популярным актером-подростком.
5/9 В картине ее заметили продюсеры "Семейки Аддамсов" и пригласили на роль Венсдей. После этого она стала самым популярным актером-подростком.
Фото: globallookpress.com
Актерская карьера Риччи быстро пошла вверх. В 19 лет она уже снималась с Джонни Деппом в картине "Сонная Лощина".
6/9 Актерская карьера Риччи быстро пошла вверх. В 19 лет она уже снималась с Джонни Деппом в картине "Сонная Лощина".
Фото: @riccigrams
Вместе с актером она появлялась еще в таких фильмах, как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который плакал".
7/9 Вместе с актером она появлялась еще в таких фильмах, как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который плакал".
Фото: globallookpress.com
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Риччи сыграла главную роль в подростковой комедии "Пенелопа".
8/9 Риччи сыграла главную роль в подростковой комедии "Пенелопа".
Фото: globallookpress.com
Сейчас актриса изредка продолжает сниматься, является лицом модного дома Louis Vuitton, а также владеет кинопродюсерской компанией.
9/9 Сейчас актриса изредка продолжает сниматься, является лицом модного дома Louis Vuitton, а также владеет кинопродюсерской компанией.
Фото: globallookpress.com

Кристина Риччи никогда н занималась актерами мастерством, но в 9 лет уже дебютировала на большом экране в фильме "Русалки". Тогда с ней снялись Шер, Боб Хоскинс и Вайнона Райдер. В картине ее заметили продюсеры "Семейки Аддамсов" и пригласили на роль Венсдей. После этого она стала самым популярным актером-подростком.

Актерская карьера Риччи быстро пошла вверх. В 19 лет она уже снималась с Джонни Деппом в картине "Сонная Лощина". Вместе с актером она появлялась еще в таких фильмах, как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который плакал". Риччи сыграла главную роль в подростковой комедии "Пенелопа".

Сейчас актриса изредка продолжает сниматься, является лицом модного дома Louis Vuitton, а также владеет кинопродюсерской компанией.

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