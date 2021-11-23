Как сейчас выглядит Венсдей из «Семейки Аддамс»

Фильм "Семейка Аддамс" вышел на экраны в 1991 году, премьера второй части состоялась в 1993. Несмотря на то, что с даты выхода картины прошло уже более трех десятков лет, персонажи Чарльза Аддамса, которых воплотил в жизнь Барри Зонненфельд, до сих пор вдохновляют и очаровывают зрителей. Одной из звезд серии фильмов стала актриса Кристина Риччи, которая сыграла Венсдей Аддамс — дочь Мортиши и Гомеса. В галерее "Рамблера" — то, как выросла девочка.

Кристина Риччи никогда н занималась актерами мастерством, но в 9 лет уже дебютировала на большом экране в фильме "Русалки". Тогда с ней снялись Шер, Боб Хоскинс и Вайнона Райдер. В картине ее заметили продюсеры "Семейки Аддамсов" и пригласили на роль Венсдей. После этого она стала самым популярным актером-подростком.

Актерская карьера Риччи быстро пошла вверх. В 19 лет она уже снималась с Джонни Деппом в картине "Сонная Лощина". Вместе с актером она появлялась еще в таких фильмах, как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Человек, который плакал". Риччи сыграла главную роль в подростковой комедии "Пенелопа".