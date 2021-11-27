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Как сейчас выглядит Наташка-школьница из «Интердевочки»

Кристина Уколова
1 час назад

Советская идеология отрицала существование в СССР девушек легкого поведения, так что в фильмах они появлялись, если действие происходило в двадцатые годы или сразу после войны (Манька-облигация в «Место встречи изменить нельзя»). То есть когда страна переживала нелегкие времена. Поэтому «Интердевочка» Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина даже в перестроечный 1989 год произвела настоящий фурор.

«Интердевочка» Тодоровского даже в перестроечный 1989 год произвела фурор. Щукина сыграла валютную нимфу Наташку-школьницу.
1/8 «Интердевочка» Тодоровского даже в перестроечный 1989 год произвела фурор. Щукина сыграла валютную нимфу Наташку-школьницу.
Фото: Кадр из фильма «Интердевочка»
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Но в кино она дебютировала в 1985 году, когда вышла «Фотография на память». Потом актриса ярко заявила о себе в «Дорогой Елене Сергеевне».
2/8 Но в кино она дебютировала в 1985 году, когда вышла «Фотография на память». Потом актриса ярко заявила о себе в «Дорогой Елене Сергеевне».
Фото: Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна»
В 1992 году Щукина сыграла в мелодраме Данелии «Настя», где работала вместе с Евгением Леоновым и Полиной Кутеповой.
3/8 В 1992 году Щукина сыграла в мелодраме Данелии «Настя», где работала вместе с Евгением Леоновым и Полиной Кутеповой.
Фото: Кадр из фильма «Настя»
Также она исполнила одну из главных ролей в фильме Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть».
4/8 Также она исполнила одну из главных ролей в фильме Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть».
Фото: Кадр из фильма «Приходи на меня посмотреть»
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Наталья Юрьевна Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле, но в пять лет вместе с мамой переехала в Москву.
5/8 Наталья Юрьевна Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле, но в пять лет вместе с мамой переехала в Москву.
Фото: @natali120970
В 1992 году Наталья окончила Высшее Театральное училище (ВТУ) имени Б.В.Щукина и попала в труппу театра «Ленком».
6/8 В 1992 году Наталья окончила Высшее Театральное училище (ВТУ) имени Б.В.Щукина и попала в труппу театра «Ленком».
Фото: @natali120970
В 2002 году актриса получила звание заслуженной артистки России и независимую премию «Триумф».
7/8 В 2002 году актриса получила звание заслуженной артистки России и независимую премию «Триумф».
Фото: @natali120970
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Наталья Юрьевна не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что у нее есть дочь Александра.
8/8 Наталья Юрьевна не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что у нее есть дочь Александра.
Фото: @natali120970

В фильме есть яркий эпизод в отделении милиции, где перед зрителями проходит целая галерея валютных нимф — Кисуля (Ингеборга Дапкунайте), Сима-Гулливер (Ирина Розанова), Зина (Любовь Полищук) и Наташка-школьница, дочь профессора-африкановеда. Последнюю сыграла актриса Наталья Щукина. В отличие от своих коллег она не находится все время на виду, однако регулярно снимается. Многие зрители уже не узнают в ней ту самую «дочку профессора». «Рамблер» собрал свежие снимки артистки и вспомнил другие ее знаковые роли.

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Наталья Юрьевна Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле, но в пять лет вместе с мамой переехала в Москву. В 1980 году она поступила в Театр-студию Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне и начала выходить на сцену. Самой известной ее ролью на тот момент стала Сюзи Гарпер в «Приключениях Тома Сойера». В 1992 году Наталья окончила Высшее Театральное училище (ВТУ) имени Б.В.Щукина и попала в труппу театра «Ленком».

Но в кино молодая актриса дебютировала еще в 1985 году, когда вышел фильм «Фотография на память», где Наталья сразу сыграла главную роль. Потом она ярко заявила о себе в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Роль в «Интердевочке» закрепила успех. Там Наталья снялась вместе с признанными и восходящими звездами кино. Актриса появилась и в следующем фильме Рязанова — трагикомедии «Небеса обетованные».

Кстати, именно Наталья озвучила роль Гайде в фильме «Узник замка Иф», которую сыграла Надира Мирзаева. Позже актриса подарила свой голос Кате (София Кузева) в картине «Искусство жить в Одессе» и Наде в киноленте «Аферы, музыка, любовь…». Здесь она вновь озвучила Надиру Мирзаеву. Все фильмы снял Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

В 1992 году Наталья Щукина сыграла в картине еще одного мэтра отечественного кинематографа Георгия Данелии — мелодраме «Настя», где работала вместе с Евгением Леоновым и Полиной Кутеповой. Также она исполнила одну из главных ролей в фильме Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть», где сыграла продавщицу Дину, которую главная героиня Татьяна (Ирина Купченко) выдает за свою дочь.

В 2002 году актриса получила звание заслуженной артистки России и независимую премию «Триумф». В 2003 году Наталья Щукина вновь сотрудничает с Эльдаром Рязановым. Она сыграла Софи в комедии «Ключ от спальни».

В XXI веке актриса не потерялась. Современные зрители отлично знают ее по сериалам «Гранд», «Отель «Элеон», «Ростов». Наталья Щукина также появилась в новом фильме о расследованиях майора Черкасова «Западня», сериалах «Перекати поле» и «Несломленная». Она дважды (в 2007 и 2013 годах) была награждена премией имени Е. П. Леонова за лучшую роль в спектаклях «Тартюф» и «Пять вечеров». Сейчас Щукина работает над фильмом «Чебурашка», который должен выйти на экраны в 2022 году.

У актрисы есть свой аккаунт в Instagram, где она время от времени делится с поклонниками новостями. Наталья Юрьевна не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что у нее есть дочь Александра.

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