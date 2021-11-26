Как постарела актриса из "Элен и ребята"

Французская актриса Элен Ролле прославилась благодаря своим ролям в сериалах "Элен и ребята" и "Грезы любви". Спустя годы она все еще снимается в продолжении нашумевшего телепроекта. В галерее "Рамблера" — то, как она изменилась спустя годы.

Родители Элен были далеки от шоу-бизнеса. Карьерой актрисы занялась бабушка. Она увидела объявление в газете о том, что разыскивается актриса на роль в фильме "Черный барашек". Несмотря на то, что продюсеры искали голубоглазую актрису, снимки Элен все равно попали им в руки. В итоге они отобрали ее среди тысяч других претенденток. Свою карьеру она начала в 13 лет. Вместе с этим она начала заниматься музыкой и развивалась в этом направлении.

После "Черного барашка" ее пригласили сниматься в проект "Первые поцелуи". Этот молодежный сериал был похож на "Элен и ребята", только там были другие герои. Героиня Ролле так сильно запала в душу зрителям, что они попросили уделить сценаристов ей больше времени. Так появился культовый проект "Элен и ребята", который полюбили не только во Франции, но и за рубежом. В том числе и в России.

После выхода этого сериала вся актерская карьера Ролле была сосредоточена вокруг продолжений. Она снялась в проектах "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". Последнее шоу вышло в 2011 году и до сих пор выходит на экраны. Там рассказана история уже взрослых персонажей из культового сериала. Параллельно Элен занимается своей музыкальной карьерой и регулярно выпускает песни.