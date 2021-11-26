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Как постарела актриса из "Элен и ребята"

Мария Каткова
6 часов назад

Французская актриса Элен Ролле прославилась благодаря своим ролям в сериалах "Элен и ребята" и "Грезы любви". Спустя годы она все еще снимается в продолжении нашумевшего телепроекта. В галерее "Рамблера" — то, как она изменилась спустя годы.

Французская актриса Элен Ролле прославилась благодаря своим ролям в сериалах "Элен и ребята" и "Грезы любви".
1/7 Французская актриса Элен Ролле прославилась благодаря своим ролям в сериалах "Элен и ребята" и "Грезы любви".
Фото: Кадр из сериала "Элен и ребята"
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Родители Элен были далеки от шоу-бизнеса. Карьерой актрисы занялась бабушка. Она увидела объявление в газете о том, что разыскивается актриса на роль в фильме "Черный барашек". Несмотря на то, что продюсеры искали голубоглазую актрису, снимки Элен все равно попали им в руки.
2/7 Родители Элен были далеки от шоу-бизнеса. Карьерой актрисы занялась бабушка. Она увидела объявление в газете о том, что разыскивается актриса на роль в фильме "Черный барашек". Несмотря на то, что продюсеры искали голубоглазую актрису, снимки Элен все равно попали им в руки.
Фото: Кадр из сериала "Элен и ребята"
В итоге они отобрали ее среди тысяч других претенденток. Свою карьеру она начала в 13 лет. Вместе с этим она начала заниматься музыкой и развивалась в этом направлении.
3/7 В итоге они отобрали ее среди тысяч других претенденток. Свою карьеру она начала в 13 лет. Вместе с этим она начала заниматься музыкой и развивалась в этом направлении.
Фото: @helenerolles.officiel
После "Черного барашка" ее пригласили сниматься в проект "Первые поцелуи". Этот молодежный сериал был похож на "Элен и ребята", только там были другие герои. Героиня Ролле так сильно запала в душу зрителям, что они попросили уделить сценаристов ей больше времени.
4/7 После "Черного барашка" ее пригласили сниматься в проект "Первые поцелуи". Этот молодежный сериал был похож на "Элен и ребята", только там были другие герои. Героиня Ролле так сильно запала в душу зрителям, что они попросили уделить сценаристов ей больше времени.
Фото: @helenerolles.officiel
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Так появился культовый проект "Элен и ребята", который полюбили не только во Франции, но и за рубежом. В том числе и в России.
5/7 Так появился культовый проект "Элен и ребята", который полюбили не только во Франции, но и за рубежом. В том числе и в России.
Фото: @helenerolles.officiel
После выхода этого сериала вся актерская карьера Ролле была сосредоточена вокруг продолжений. Она снялась в проектах "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". Последнее шоу вышло в 2011 году и до сих пор выходит на экраны.
6/7 После выхода этого сериала вся актерская карьера Ролле была сосредоточена вокруг продолжений. Она снялась в проектах "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". Последнее шоу вышло в 2011 году и до сих пор выходит на экраны.
Фото: @helenerolles.officiel
Там рассказана история уже взрослых персонажей из культового сериала. Параллельно Элен занимается своей музыкальной карьерой и регулярно выпускает песни.
7/7 Там рассказана история уже взрослых персонажей из культового сериала. Параллельно Элен занимается своей музыкальной карьерой и регулярно выпускает песни.
Фото: @helenerolles.officiel

Родители Элен были далеки от шоу-бизнеса. Карьерой актрисы занялась бабушка. Она увидела объявление в газете о том, что разыскивается актриса на роль в фильме "Черный барашек". Несмотря на то, что продюсеры искали голубоглазую актрису, снимки Элен все равно попали им в руки. В итоге они отобрали ее среди тысяч других претенденток. Свою карьеру она начала в 13 лет. Вместе с этим она начала заниматься музыкой и развивалась в этом направлении.

После "Черного барашка" ее пригласили сниматься в проект "Первые поцелуи". Этот молодежный сериал был похож на "Элен и ребята", только там были другие герои. Героиня Ролле так сильно запала в душу зрителям, что они попросили уделить сценаристов ей больше времени. Так появился культовый проект "Элен и ребята", который полюбили не только во Франции, но и за рубежом. В том числе и в России.

После выхода этого сериала вся актерская карьера Ролле была сосредоточена вокруг продолжений. Она снялась в проектах "Грезы любви", "Каникулы любви" и "Тайны любви". Последнее шоу вышло в 2011 году и до сих пор выходит на экраны. Там рассказана история уже взрослых персонажей из культового сериала. Параллельно Элен занимается своей музыкальной карьерой и регулярно выпускает песни.

О том, как сложилась личная жизнь актрисы, практически ничего неизвестно. Долгое время ей приписывали роман с партнером по сериалу Патриком Пьюдеба. Однако эти слухи не подтверждались и не опровергались. Поклонники уверены, что актриса пожертвовала семьей ради карьеры и никогда не была замужем. Известно, что в 2013 году она усыновила двоих детей: брата и сестру из Эфиопии.

Актеры,Фото,Первый поцелуй,Патрик Пьюдеба,
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