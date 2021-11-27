Как изменились актеры сериала "Универ" спустя 10 лет

В середине ноября телеканал "ТНТ" сообщил, что 6 декабря выйдет продолжения сериала "Универ", который выходил с 2008 года. В новом сезоне рассказывается о событиях спустя 10 лет после выхода последней серии.
К своим ролям вернулся золотой состав сериала: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. Также к ним присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
Майкл остался без работы и теперь сидит дома с дочками. Антон, сын олигарха, лишился своего состояния и расстался с Кристиной, Маша мечтает о детях и все еще встречается с Валей, а Яна развелась и решила заняться карьерой.
Как изменились актеры сериала, смотрите в галерее "Рамблера".