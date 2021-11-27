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Как изменились актеры сериала "Универ" спустя 10 лет

Мира Маркина
3 часа назад

В середине ноября телеканал "ТНТ" сообщил, что 6 декабря выйдет продолжения сериала "Универ", который выходил с 2008 года. В новом сезоне рассказывается о событиях спустя 10 лет после выхода последней серии.

В новом сезоне рассказывается о событиях спустя 10 лет после выхода последней серии.
1/7 В новом сезоне рассказывается о событиях спустя 10 лет после выхода последней серии.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
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Майкл остался без работы и теперь сидит дома с дочками.
2/7 Майкл остался без работы и теперь сидит дома с дочками.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
Антон, сын олигарха, лишился своего состояния.
3/7 Антон, сын олигарха, лишился своего состояния.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
Кристина с ним рассталась.
4/7 Кристина с ним рассталась.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
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Маша мечтает о детях.
5/7 Маша мечтает о детях.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
Они с Валей все еще вместе.
6/7 Они с Валей все еще вместе.
Фото: Кадр из сериала "Универ"
А Яна развелась и решила заняться карьерой.
7/7 А Яна развелась и решила заняться карьерой.
Фото: Кадр из сериала "Универ"

К своим ролям вернулся золотой состав сериала: Анна Хилькевич, Настасья Самбурская, Анна Кузина, Стас Ярушин, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Александр Стекольников. Также к ним присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Майкл остался без работы и теперь сидит дома с дочками. Антон, сын олигарха, лишился своего состояния и расстался с Кристиной, Маша мечтает о детях и все еще встречается с Валей, а Яна развелась и решила заняться карьерой.

Как изменились актеры сериала, смотрите в галерее "Рамблера".

Актеры,Фото,Стас Ярушин,Александр Стекольников,Анна Кузина,Алексей Серебряков,Александр Мартынов,Анатолий Белый,Настасья Самбурская,Анна Хилькевич,
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