Как изменилась звезда «Мумии» спустя 22 года

Первая часть фильма "Мумия" вышла в 1999 году. С тех пор прошло 22 года, и актеры, исполнившие главные роли в картине, сильно изменились. Особенно — Брендан Фрейзер, сыгравший американского капитана Ричарда О’Коннелла. Что с ним произошло и почему его не узнают фанаты — в материале "Рамблера".

На момент съемок актеру был 31 год, и его называли секс-символом 90-х. В этом году Фрейзеру исполняется 53. За последние несколько лет он сильно изменился. В июне голливудская звезда появилась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке и удивила всех переменившейся внешностью. Актер заметно поправился. Он набрал несколько десятков килограммов и частично облысел.

СМИ пишут, что Брендан Фрейзер так готовится к роли в фильме режиссера Даррена Аронофски "Кит". Персонаж, которого он сыграет, по сюжету весит 270 килограммов. Однако поклонники не оценили перевоплощение:

"О, нет. Он ужасно выглядит — это нездоровый внешний вид, особенно в его возрасте. Некоторые роли всего этого не стоят!", "Боже, совершенно другой человек", "Только не Брендан! Почему он теряет волосы?", "О, боже! В 52 года он выглядит совершенно иначе, чем в 25", — писали в соцсетях.