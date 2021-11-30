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2 часа назад

Как изменилась звезда «Мумии» спустя 22 года

Первая часть фильма "Мумия" вышла в 1999 году. С тех пор прошло 22 года, и актеры, исполнившие главные роли в картине, сильно изменились. Особенно — Брендан Фрейзер, сыгравший американского капитана Ричарда О’Коннелла. Что с ним произошло и почему его не узнают фанаты — в материале "Рамблера".

Первая часть фильма "Мумия" вышла в 1999 году.
1/7 Первая часть фильма "Мумия" вышла в 1999 году.
Фото: Кадр из фильма "Мумия"
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Брендан Фрейзер сыграл в картине американского капитана Ричарда О’Коннелла.
2/7 Брендан Фрейзер сыграл в картине американского капитана Ричарда О’Коннелла.
Фото: Кадр из фильма "Мумия"
За 22 года актер сильно изменился.
3/7 За 22 года актер сильно изменился.
Фото: Кадр из фильма "Ядовитая роза"
В декабре ему исполнится 53 года.
4/7 В декабре ему исполнится 53 года.
Фото: globallookpress.com
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Актер заметно поправился. Он набрал несколько десятков килограммов и частично облысел.
5/7  Актер заметно поправился. Он набрал несколько десятков килограммов и частично облысел.
Фото: globallookpress.com
СМИ пишут, что Брендан Фрейзер так готовится к роли в фильме режиссера Даррена Аронофски "Кит".
6/7 СМИ пишут, что Брендан Фрейзер так готовится к роли в фильме режиссера Даррена Аронофски "Кит".
Фото: globallookpress.com
Но пока фанаты негодуют, режиссеры продолжают приглашать голливудскую звезду в кино.
7/7 Но пока фанаты негодуют, режиссеры продолжают приглашать голливудскую звезду в кино.
Фото: Кадр из фильма "Без резких движений"

На момент съемок актеру был 31 год, и его называли секс-символом 90-х. В этом году Фрейзеру исполняется 53. За последние несколько лет он сильно изменился. В июне голливудская звезда появилась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке и удивила всех переменившейся внешностью. Актер заметно поправился. Он набрал несколько десятков килограммов и частично облысел.

СМИ пишут, что Брендан Фрейзер так готовится к роли в фильме режиссера Даррена Аронофски "Кит". Персонаж, которого он сыграет, по сюжету весит 270 килограммов. Однако поклонники не оценили перевоплощение:

"О, нет. Он ужасно выглядит — это нездоровый внешний вид, особенно в его возрасте. Некоторые роли всего этого не стоят!", "Боже, совершенно другой человек", "Только не Брендан! Почему он теряет волосы?", "О, боже! В 52 года он выглядит совершенно иначе, чем в 25", — писали в соцсетях.

Несмотря на перемены во внешности, актер продолжает сниматься в фильмах и пользоваться спросом у кинематографистов.

Актеры,Фото,Мумия,Брендан Фрейзер,
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