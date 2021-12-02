Как постарела звезда «Пятого элемента»

С момента премьеры фильма Люка Бессона «Пятый элемент» прошло почти 25 лет. Картина стала настоящим хитом 90-х и сделала актеров, исполнивших главные роли, мировыми звездами. «Рамблер» решил вспомнить, как начиналась карьера Миллы Йовович, которая сыграла Лилу, и что стало с ней спустя столько лет.

Милла Йовович родилась в Киеве, когда Украина еще входила в состав СССР. Ее мама, Галина Логинова, была известной актрисой, а папа — доктором из Югославии. В Америку будущая звезда переехала в возрасте пяти лет.

Одной из первых заметных работ Миллы стал фильм «Возвращение в Голубую лагуну». Но мировой звездой сделала ее роль Лилу в картине Люка Бессона «Пятый элемент». После выхода ленты на большие экраны на молодую актрису посыпались предложения от знаменитых режиссеров. Так, Йовович заполучила роль Жанны д'Арк в одноименной картине все того же Люка Бессона. Правда, после Милла увязла в «Обители зла» на долгие 12 лет, и так звездно начинавшая карьера актрисы заметно просела. Она продолжила сниматься в кино, однако большой популярностью проекты с ее участием не пользовались. Одна из последних работ актрисы – «Охотник на монстров» - была принята мировым зрителем достаточно прохладно, в комментариях пользователи раскритиковали не только посредственный сюжет картины, но и актерскую игру Йовович.