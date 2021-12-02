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3 часа назад

Как постарела звезда «Пятого элемента»

С момента премьеры фильма Люка Бессона «Пятый элемент» прошло почти 25 лет. Картина стала настоящим хитом 90-х и сделала актеров, исполнивших главные роли, мировыми звездами. «Рамблер» решил вспомнить, как начиналась карьера Миллы Йовович, которая сыграла Лилу, и что стало с ней спустя столько лет.

Фильм Люка Бессона стал одним из главных хитов 90-х. Именно роль Лилу в картине «Пятый элемент» сделала Миллу Йовович мировой звездой.
1/7 Фильм Люка Бессона стал одним из главных хитов 90-х. Именно роль Лилу в картине «Пятый элемент» сделала Миллу Йовович мировой звездой.
Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент"
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Одной из первых заметных работ актрисы были съемки в фильме "Возвращение в Голубую лагуну". Однако тогда Милла Йовович все-таки уступала по популярности Брук Шилдс.
2/7 Одной из первых заметных работ актрисы были съемки в фильме "Возвращение в Голубую лагуну". Однако тогда Милла Йовович все-таки уступала по популярности Брук Шилдс.
Фото: Кадр из фильма "Возвращение в Голубую лагуну"
После премьеры фильма «Пятый элемент» на Миллу посыпались предложения о работе от знаменитых режиссеров. Так, актрисе досталась роль Жанны д'Арк, которая стала одной из ключевых в ее карьере.
3/7 После премьеры фильма «Пятый элемент» на Миллу посыпались предложения о работе от знаменитых режиссеров. Так, актрисе досталась роль Жанны д'Арк, которая стала одной из ключевых в ее карьере.
Фото: Кадр из фильма "Жанна д'Арк"
В начале нулевых с актрисой случилась «Обитель зла», в которой она увязла на долгие 12 лет.
4/7 В начале нулевых с актрисой случилась «Обитель зла», в которой она увязла на долгие 12 лет.
Фото: Кадр из фильма "Обитель зла"
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После яркого взлета карьера актрисы резко пошла на убыль: она продолжила сниматься в кино, правда, проекты большой популярностью не пользовались у мирового зрителя.
5/7 После яркого взлета карьера актрисы резко пошла на убыль: она продолжила сниматься в кино, правда, проекты большой популярностью не пользовались у мирового зрителя.
Фото: Кадр из фильма "Лица в толпе"
Одной из последних работ Миллы стал фильм "Охотник на монстров". Зрители приняли картину весьма прохладно и раскритиковали не только сюжет, но и актерскую игру Йовович.
6/7 Одной из последних работ Миллы стал фильм "Охотник на монстров". Зрители приняли картину весьма прохладно и раскритиковали не только сюжет, но и актерскую игру Йовович.
Фото: Кадр из фильма "Охотник на монстров"
В личной жизни у Миллы все стабильно: актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым воспитывает троих дочерей.
7/7 В личной жизни у Миллы все стабильно: актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым воспитывает троих дочерей.
Фото: @millajovovich

Милла Йовович родилась в Киеве, когда Украина еще входила в состав СССР. Ее мама, Галина Логинова, была известной актрисой, а папа — доктором из Югославии. В Америку будущая звезда переехала в возрасте пяти лет.

Одной из первых заметных работ Миллы стал фильм «Возвращение в Голубую лагуну». Но мировой звездой сделала ее роль Лилу в картине Люка Бессона «Пятый элемент». После выхода ленты на большие экраны на молодую актрису посыпались предложения от знаменитых режиссеров. Так, Йовович заполучила роль Жанны д'Арк в одноименной картине все того же Люка Бессона. Правда, после Милла увязла в «Обители зла» на долгие 12 лет, и так звездно начинавшая карьера актрисы заметно просела. Она продолжила сниматься в кино, однако большой популярностью проекты с ее участием не пользовались. Одна из последних работ актрисы – «Охотник на монстров» - была принята мировым зрителем достаточно прохладно, в комментариях пользователи раскритиковали не только посредственный сюжет картины, но и актерскую игру Йовович.

В личной жизни Миллы все стабильно: в 2009 году она вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым до этого встречалась семь лет. За два года до свадьбы у Миллы и Пола родилась дочь Эва, а в 2015 году супруги во второй раз стали родителями — на свет появилась их дочь Дашиэл. В 2020 году снова случилось пополнение в семье звезд – у пары родилась третья девочка, которую назвали Ошуан.

Актеры,Фото,Возвращение в Голубую лагуну,Пятый элемент,Галина Логинова,Люк Бессон,Милла Йовович,Пол Андерсон,
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