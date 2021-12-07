Как постарела Роза из «Титаника»

Премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялась 24 года назад. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит актриса Кейт Уинслет, сыгравшая одну из главных ролей в культовой картине.

Легендарный фильм принес еще таким юным Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет (экранные Джек и Роза) мировую популярность, а также вывел их в ряды одних из самых высокооплачиваемых актеров. На съемках картины звезды стали по-настоящему близки, и с тех пор были буквально неразлучны. «Мы очень тесно связаны – мне даже самые близкие подруги завидуют», – рассказывала о ДиКаприо Кейт, в шутку называя его «старым глупым Лео». Но не все было так гладко: фильм о крушении легендарного лайнера сделал ДиКаприо одним из главных секс-символов Голливуда, а вот Уинслет после оглушительного успеха картины было не так-то и просто. В 2021 года в подкасте Марка Марона звезда рассказала о буллинге после премьеры «Титаника»:

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«Это произошло мгновенно. Я подвергалась объективации, меня много критиковали. Британская пресса на самом деле была довольно недоброжелательна ко мне. Если честно, надо мной издевались. Помню, я просто подумала: «Ладно, это ужасно, но я надеюсь, что это пройдет». И это определенно прошло, но это также заставило меня понять, что если вот это известность, то я не готова к такому. Нет, спасибо».

Звезда добавила, что в то время она все еще училась играть и чувствовала, что на самом деле «не готова выполнять большинство крупных голливудских работ».

«Это была огромная ответственность. Я не хотела ошибаться, не хотела проваливаться»,

— призналась актриса.