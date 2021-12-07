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1 час назад

Как постарела Роза из «Титаника»

Премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялась 24 года назад. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит актриса Кейт Уинслет, сыгравшая одну из главных ролей в культовой картине.

Премьера легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялась 24 года назад. Картина принесла еще таким юным Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет (экранные Джек и Роза) мировую популярность.
1/8 Премьера легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» состоялась 24 года назад. Картина принесла еще таким юным Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет (экранные Джек и Роза) мировую популярность.
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
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На съемках картины Лео и Кейт стали по-настоящему близки и с тех пор были буквально неразлучны. «Мы очень тесно связаны – мне даже самые близкие подруги завидуют», – рассказывала о ДиКаприо актриса, в шутку называя его «старым глупым Лео».
2/8 На съемках картины Лео и Кейт стали по-настоящему близки и с тех пор были буквально неразлучны. «Мы очень тесно связаны – мне даже самые близкие подруги завидуют», – рассказывала о ДиКаприо актриса, в шутку называя его «старым глупым Лео».
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
Но не все было так гладко: фильм о крушении легендарного лайнера сделал ДиКаприо одним из главных секс-символов Голливуда, а вот Уинслет после оглушительного успеха картины было не так-то и просто.
3/8 Но не все было так гладко: фильм о крушении легендарного лайнера сделал ДиКаприо одним из главных секс-символов Голливуда, а вот Уинслет после оглушительного успеха картины было не так-то и просто.
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
В 2021 года в подкасте Марка Марона звезда рассказала о буллинге после премьеры «Титаника»: «Это произошло мгновенно. Я подвергалась объективации, меня много критиковали. Британская пресса на самом деле была довольно недоброжелательна ко мне».
4/8 В 2021 года в подкасте Марка Марона звезда рассказала о буллинге после премьеры «Титаника»: «Это произошло мгновенно. Я подвергалась объективации, меня много критиковали. Британская пресса на самом деле была довольно недоброжелательна ко мне».
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
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После «Титаника» звезда снялась в таких успешных картинах, как «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Жизнь Дэвида Гейла», «Волшебная страна», «Вечное сияние чистого разума», «Как малые дети», «Отпуск по обмену», «Дорога перемен», «Чтец», «Стив Джобс» и других.
5/8 После «Титаника» звезда снялась в таких успешных картинах, как «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Жизнь Дэвида Гейла», «Волшебная страна», «Вечное сияние чистого разума», «Как малые дети», «Отпуск по обмену», «Дорога перемен», «Чтец», «Стив Джобс» и других.
Фото: Кадр из фильма "Перо маркиза де Сада"
Одна из последних громких работ Уинслет – мини-сериал «Мейр из Исттауна». События проекта разворачиваются в небольшом городке, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.
6/8 Одна из последних громких работ Уинслет – мини-сериал «Мейр из Исттауна». События проекта разворачиваются в небольшом городке, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.
Фото: Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Личная жизнь у Кейт такая же бурная, как и профессиональная: за плечами актрисы браки с режиссером Джимом Триплтоном, от которого она родила дочь Мию, и режиссером Сэмом Мендесом (у них родился сын Алфи).
7/8 Личная жизнь у Кейт такая же бурная, как и профессиональная: за плечами актрисы браки с режиссером Джимом Триплтоном, от которого она родила дочь Мию, и режиссером Сэмом Мендесом (у них родился сын Алфи).
Фото: @kate.winslet.official
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В 2012 году Уинслет вышла замуж в третий раз – избранником звезды стал предприниматель Нед Рокнролл. В 2013 году на свет появился их общий сын Беар.
8/8 В 2012 году Уинслет вышла замуж в третий раз – избранником звезды стал предприниматель Нед Рокнролл. В 2013 году на свет появился их общий сын Беар.
Фото: @kate.winslet.official

Легендарный фильм принес еще таким юным Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет (экранные Джек и Роза) мировую популярность, а также вывел их в ряды одних из самых высокооплачиваемых актеров. На съемках картины звезды стали по-настоящему близки, и с тех пор были буквально неразлучны. «Мы очень тесно связаны – мне даже самые близкие подруги завидуют», – рассказывала о ДиКаприо Кейт, в шутку называя его «старым глупым Лео». Но не все было так гладко: фильм о крушении легендарного лайнера сделал ДиКаприо одним из главных секс-символов Голливуда, а вот Уинслет после оглушительного успеха картины было не так-то и просто. В 2021 года в подкасте Марка Марона звезда рассказала о буллинге после премьеры «Титаника»:

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«Это произошло мгновенно. Я подвергалась объективации, меня много критиковали. Британская пресса на самом деле была довольно недоброжелательна ко мне. Если честно, надо мной издевались. Помню, я просто подумала: «Ладно, это ужасно, но я надеюсь, что это пройдет». И это определенно прошло, но это также заставило меня понять, что если вот это известность, то я не готова к такому. Нет, спасибо».

Звезда добавила, что в то время она все еще училась играть и чувствовала, что на самом деле «не готова выполнять большинство крупных голливудских работ».

«Это была огромная ответственность. Я не хотела ошибаться, не хотела проваливаться»,

— призналась актриса.

Однако была и обратная сторона медали: после «Титаника» на актрису посыпались предложения о работе. Так, звезда снялась в таких успешных картинах, как «Перо маркиза де Сада», «Айрис», «Жизнь Дэвида Гейла», «Волшебная страна», «Вечное сияние чистого разума», «Как малые дети», «Отпуск по обмену», «Дорога перемен», «Чтец», «Стив Джобс» и многих других. Одна из последних громких работ Уинслет – мини-сериал «Мейр из Исттауна». События проекта разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.

Личная жизнь у Кейт такая же бурная, как и профессиональная: за плечами актрисы браки с режиссером Джимом Триплтоном, от которого она родила дочь Мию, и режиссером Сэмом Мендесом (у них родился сын Алфи). В 2012 году Уинслет вышла замуж в третий раз – избранником звезды стал предприниматель Нед Рокнролл. В 2013 году на свет появился их общий сын Беар. В прессе неоднократно ходили слухи о том, что супруги находятся на грани развода, однако официальных комментариев от пары так и не последовало.

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