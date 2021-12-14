Как постарела легендарная Джейн Биркин

Легенде ХХ века, иконе стиля и одной из главных секс-символов планеты Джейн Биркин 14 декабря исполнилось 75 лет. В честь дня рождения «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит и чем занимается актриса.

1/8 Легенде ХХ века, иконе стиля и одной из главных секс-символов планеты Джейн Биркин 14 декабря исполнилось 75 лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 В 1965 году актриса снялась в картине «Фотоувеличение», которая принесла Биркин настоящую известность. После премьеры фильма на юную звезду буквально посыпались предложения о съемках в кино, рекламе и глянцевых журналах. Фото: globallookpress.com 3/8 Джейн в те годы сводила с ума буквально всех: от режиссеров до модельеров. Так, в честь звезды назвали культовую сумку Hermes, модель так и называется – Birkin. Фото: globallookpress.com 4/8 В 1969 году в жизни Джейн произошло судьбоносное событие: она, расставшись со своим первым мужем Джоном Барри (автор музыкальных заставок к фильмам о Джеймсе Бонде), познакомилась с известным поэтом, музыкантом и сердцеедом Сержем Генсбуром. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 За их бурным романом тогда, казалось бы, следил весь мир. Они стали олицетворением богемной жизни Парижа, не стеснялись ничего и никого. Их брак распался в 1980 году, но творческие отношения звезд продолжались до самой смерти Генсбура в 1991 году. Фото: globallookpress.com 6/8 В 1987 году Джейн Биркин кардинально сменила стиль: коротко остригла волосы, заменила сексуальный гардероб «мужскими» вещами и постепенно начала отказываться от макияжа. Фото: globallookpress.com 7/8 Сейчас актриса изредка принимает участие в различных телепроектах, снимается в кино и выступает с песнями Сержа Генсбура. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Летом 2021 года Шарлотта Генсбур представила в Каннах документальный фильм о своей матери — актрисе Джейн Биркин. Фото: globallookpress.com

В 1965 году актриса снялась в картине «Фотоувеличение», которая принесла Биркин настоящую известность. После премьеры фильма на юную звезду буквально посыпались предложения о съемках в кино, рекламе и глянцевых журналах. Джейн в те годы сводила с ума буквально всех: от режиссеров до модельеров. Так, в честь звезды назвали культовую сумку Hermes, модель так и называется – Birkin. Если верить легенде, председатель правления бренда Жан-Луи Дюма, летевший в одном самолете с Джейн Биркин, увидел, как она уронила свою маленькую сумочку на пол и из нее выпали все женские мелочи. После того как Жан-Луи помог актрисе все собрать, Биркин пожаловалась на то, что не может найти удобную и вместительную сумку. По возвращении домой Дюма взялся за эскизы идеальной сумки для Джейн.

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В 1969 году в жизни Джейн произошло судьбоносное событие: она, расставшись со своим первым мужем Джоном Барри (автор музыкальных заставок к фильмам о Джеймсе Бонде), познакомилась с известным поэтом, музыкантом и сердцеедом Сержем Генсбуром. За их бурным романом тогда, казалось бы, следил весь мир. Они стали олицетворением богемной жизни Парижа, не стеснялись ничего и никого. С поддержкой Сержа актриса начала строить музыкальную карьеру, исполнила скандальную композицию «Je T’Aime… Moi Non Plus», которую запретил Ватикан, и получила звание «Сирена 60-х». Их брак распался через 13 лет в 1980 году, но творческие отношения звезд продолжались до самой смерти Генсбура в 1991 году.

В 1987 году Джейн Биркин кардинально сменила стиль: коротко остригла волосы, заменила сексуальный гардероб «мужскими» вещами и постепенно начала отказываться от макияжа.

«Я не могу наряжаться и быть милой, как француженка. Но мне как англичанке на это наплевать»,

— признавалась она в одном из интервью.

Сейчас актриса изредка принимает участие в различных телепроектах, снимается в кино и выступает с песнями Сержа Генсбура. Биркин также занимается благотворительностью, проблемами иммигрантов и борется с нарушениями прав человека. Звезда выбрала естественное старение и не торопится прибегнуть к помощи пластических хирургов.