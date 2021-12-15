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1 час назад

Как сейчас выглядит звезда «Моста в Терабитию»

Анна-София Робб прославилась после выхода на экраны одного из самых трогательных и сильных фильмов о подростках «Мост в Терабитию», где сыграла вместе с Джошем Хатчерсоном, будущей звездой «Голодных игр». Над судьбой героини Анны-Софии, обаятельной фантазерки Лесли Бёрк, рыдал весь мир. «Рамблер» выяснил, как повзрослела актриса.

Над судьбой героини Анны-Софии Робб, обаятельной фантазерки Лесли Бёрк, рыдал весь мир.
1/13 Над судьбой героини Анны-Софии Робб, обаятельной фантазерки Лесли Бёрк, рыдал весь мир.
Фото: Кадр из фильма «Мост в Терабитию»
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Анна-София родилась 8 декабря 1993 года в Денвере. Ее отец был архитектором, а мать занималась дизайном интерьеров.
2/13 Анна-София родилась 8 декабря 1993 года в Денвере. Ее отец был архитектором, а мать занималась дизайном интерьеров.
Фото: @annasophiarobb
Анна-София четыре года занималась гимнастикой и танцами. В 2012 году она окончила школу «Арапахо», но стала известной задолго до выпускного.
3/13 Анна-София четыре года занималась гимнастикой и танцами. В 2012 году она окончила школу «Арапахо», но стала известной задолго до выпускного.
Фото: @annasophiarobb
Анна-София начала сниматься в рекламе с восьми лет. Она появилась в рекламе кукол Bratz, а также сыграла в короткометражке «День отца».
4/13 Анна-София начала сниматься в рекламе с восьми лет. Она появилась в рекламе кукол Bratz, а также сыграла в короткометражке «День отца».
Фото: @annasophiarobb
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В 2004 году Анна-София получила свою первую главную роль в семейной мелодраме «Саманта: Каникулы американской девочки».
5/13 В 2004 году Анна-София получила свою первую главную роль в семейной мелодраме «Саманта: Каникулы американской девочки».
Фото: Кадр из фильма «Саманта: Каникулы американской девочки»
После роли Лесли Бёрк Анна-София получила награду Young Artist Awards как лучшая молодая актриса.
6/13 После роли Лесли Бёрк Анна-София получила награду Young Artist Awards как лучшая молодая актриса.
Фото: Кадр из фильма «Мост в Терабитию»
В том же 2007 году вышел еще один успешный фильм Анны-Софии — роуд-муви «Есть мечты — будут и путешествия».
7/13 В том же 2007 году вышел еще один успешный фильм Анны-Софии — роуд-муви «Есть мечты — будут и путешествия».
Фото: Кадр из фильма «Есть мечты — будут и путешествия»
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В 2011 году вышла успешная биографическая драма «Сёрфер души» о жизни спортсменки Бетани Хэмилтон, где актриса сыграла главную роль.
8/13 В 2011 году вышла успешная биографическая драма «Сёрфер души» о жизни спортсменки Бетани Хэмилтон, где актриса сыграла главную роль.
Фото: Кадр из фильма «Сёрфер души»
Она сумела избежать ловушки юных актеров и не застряла на детских ролях. Ей доверили роль Кэрри Брэдшоу в приквеле «Секса в большом городе».
9/13 Она сумела избежать ловушки юных актеров и не застряла на детских ролях. Ей доверили роль Кэрри Брэдшоу в приквеле «Секса в большом городе».
Фото: Кадр из сериала «Дневники Кэрри»
В 2019 году актриса исполнила одну из главных ролей в криминальном мини-сериале «Притворство».
10/13 В 2019 году актриса исполнила одну из главных ролей в криминальном мини-сериале «Притворство».
Фото: @annasophiarobb
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В 2021 году вышел триллер о нейрохирурге Кристофере Данче, который калечил пациентов. Анна-София сыграла одну из основных ролей.
11/13 В 2021 году вышел триллер о нейрохирурге Кристофере Данче, который калечил пациентов. Анна-София сыграла одну из основных ролей.
Фото: @annasophiarobb
Кстати, постоянные съемки не помешали актрисе в 2018 году окончить Нью-Йоркский университет.
12/13 Кстати, постоянные съемки не помешали актрисе в 2018 году окончить Нью-Йоркский университет.
Фото: @annasophiarobb
А 7 сентября 2021 года Анна-София рассказала в Instagram-аккаунте о помолвке со своим бойфрендом Тревором Полом.
13/13 А 7 сентября 2021 года Анна-София рассказала в Instagram-аккаунте о помолвке со своим бойфрендом Тревором Полом.
Фото: @annasophiarobb

Анна-София родилась 8 декабря 1993 года в Денвере. Ее отец Дэвид был архитектором, а мать Джанет занималась дизайном интерьеров. Девочку назвали в честь сразу двух родственниц — бабушки и прабабушки. У Анны-Софии скандинавские, английские, ирландские и шотландские корни. Девочка четыре года занималась спортивной гимнастикой и танцами, но потом увлеклась актерским мастерством. В 2012 году она окончила школу «Арапахо», но стала знаменитой задолго до своего выпускного. Анна-София начала сниматься в рекламе с восьми лет. Она появилась в рекламе кукол Bratz, McDonald's, а также сыграла в студенческой короткометражной ленте «День отца».

Видео дня

В 2004 году Анна-София сыграла в эпизоде популярного молодежного сериала «Дрейк и Джош» и тогда же получила свою первую главную роль в семейной мелодраме «Саманта: Каникулы американской девочки». Потом последовала еще одна главная роль — в комедии «Благодаря Винн-Дикси». Обе картины были тепло приняты и зрителями, и критиками.

Но первый настоящий прорыв в карьере случился после выхода в свет кинохита Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», где Анна-София Робб сыграла Виолетту Борегард. Хотя «Мост в Терабитию» не был ее дебютом, именно после роли Лесли Бёрк Анну-Софию назвали одной из самых многообещающих юных актрис. Ее номинировали на премию «Выбор критиков», также она получила награду Young Artist Awards как лучшая молодая актриса. Кстати, Анна-София была поклонницей одноименной книги еще до того, как ее решили экранизировать.

В том же 2007 году вышел еще один успешный фильм Анны-Софии — роуд-муви «Есть мечты — будут и путешествия». В 2011 году вышла успешная биографическая драма «Сёрфер души» о жизни спортсменки Бетани Хэмилтон, где актриса сыграла главную роль.

Анна-София Робб сумела избежать ловушки всех юных актеров и не застряла на детских ролях. Повзрослев, она продолжила активно сниматься. Ей доверили роль Кэрри Брэдшоу в приквеле «Секса в большом городе» сериале «Дневники Кэрри». Хотя шоу закрыли после двух сезонов, работу самой Анны-Софии оценили хорошо.

В 2019 году актриса исполнила одну из главных ролей в криминальном мини-сериале «Притворство», а в 2020 году сыграла героиню Риз Уизерспун в молодости в сериале «И повсюду тлеют пожары». В 2021 году вышел триллер, основанный на реальных событиях, о нейрохирурге Кристофере Данче, который калечил пациентов. Анна-София сыграла одну из основных ролей.

Кстати, постоянные съемки не помешали актрисе в 2018 году окончить Нью-Йоркский университет. А 7 сентября 2021 года Анна-София рассказала в Instagram-аккаунте о помолвке со своим бойфрендом Тревором Полом.

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