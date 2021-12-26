Чьим голосом говорит Гарри Поттер в России

В большинстве фильмов Гарри Поттера на русском языке озвучивал актер Николай Быстров. "Рамблер" рассказывает, что про него известно и чем он занимается сейчас.
Молодому человеку 32 года. Он делал озвучку ко всем фильмам про Гарри Поттера. Но в первой части "Гарри Поттер и Философский камень" Николай Быстров озвучивал Драко Малфоя, а главный волшебник говорил голосом другого диктора — Алексея Елистратова.
Родители Николая Быстрова — профессиональные актеры дубляжа. Они озвучивали Симпсонов. В 2001 году, когда Николая пригласили на "Мосфильм", ему было всего 11 лет. При этом сам он не фанат Поттерианы.
"Первая книга, первый фильм мне нравились. А потом, мне кажется, это стало уже какой-то заезженной темой".
Сейчас Быстров особо не афиширует, что это именно он озвучивал Гарри Поттера.
"Были случаи, когда человек узнавал, что я это делаю, и почему-то начинал считать меня каким-то позером, будто бы я горжусь этим... Я предпочитаю свою работу в этом фильме не афишировать".
Будучи подростком, он снимался в кино, а сейчас продолжает озвучивать фильмы.