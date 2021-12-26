Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Чьим голосом говорит Гарри Поттер в России

В большинстве фильмов Гарри Поттера на русском языке озвучивал актер Николай Быстров. "Рамблер" рассказывает, что про него известно и чем он занимается сейчас.

1/7 В большинстве фильмов Гарри Поттера на русском языке озвучивал актер Николай Быстров.
Фото: @void_runner
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Молодому человеку 32 года.
Фото: @void_runner
3/7 В первой части "Гарри Поттер и Философский камень" Николай Быстров озвучивал Драко Малфоя.
Фото: @void_runner
4/7 Родители Николая Быстрова — профессиональные актеры дубляжа. Они озвучивали Симпсонов.
Фото: @void_runner
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 В 2001 году, когда Николая пригласили на "Мосфильм", ему было всего 11 лет. При этом сам он не фанат Поттерианы.
Фото: @void_runner
6/7 Сейчас Быстров особо не афиширует, что это именно он озвучивал Гарри Поттера.
Фото: @void_runner
7/7 Будучи подростком, он снимался в кино, а сейчас продолжает озвучивать фильмы.
Фото: @void_runner

Молодому человеку 32 года. Он делал озвучку ко всем фильмам про Гарри Поттера. Но в первой части "Гарри Поттер и Философский камень" Николай Быстров озвучивал Драко Малфоя, а главный волшебник говорил голосом другого диктора — Алексея Елистратова.

Родители Николая Быстрова — профессиональные актеры дубляжа. Они озвучивали Симпсонов. В 2001 году, когда Николая пригласили на "Мосфильм", ему было всего 11 лет. При этом сам он не фанат Поттерианы.

"Первая книга, первый фильм мне нравились. А потом, мне кажется, это стало уже какой-то заезженной темой".

Сейчас Быстров особо не афиширует, что это именно он озвучивал Гарри Поттера.

"Были случаи, когда человек узнавал, что я это делаю, и почему-то начинал считать меня каким-то позером, будто бы я горжусь этим... Я предпочитаю свою работу в этом фильме не афишировать".

Будучи подростком, он снимался в кино, а сейчас продолжает озвучивать фильмы.

Актеры,Фото,Гарри Поттер и философский камень,Николай Быстров,Алексей Елистратов,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители