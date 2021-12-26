Чьим голосом говорит Гарри Поттер в России

В большинстве фильмов Гарри Поттера на русском языке озвучивал актер Николай Быстров. "Рамблер" рассказывает, что про него известно и чем он занимается сейчас.

1/7 В большинстве фильмов Гарри Поттера на русском языке озвучивал актер Николай Быстров. Фото: @void_runner Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Молодому человеку 32 года. Фото: @void_runner 3/7 В первой части "Гарри Поттер и Философский камень" Николай Быстров озвучивал Драко Малфоя. Фото: @void_runner 4/7 Родители Николая Быстрова — профессиональные актеры дубляжа. Они озвучивали Симпсонов. Фото: @void_runner Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В 2001 году, когда Николая пригласили на "Мосфильм", ему было всего 11 лет. При этом сам он не фанат Поттерианы. Фото: @void_runner 6/7 Сейчас Быстров особо не афиширует, что это именно он озвучивал Гарри Поттера. Фото: @void_runner 7/7 Будучи подростком, он снимался в кино, а сейчас продолжает озвучивать фильмы. Фото: @void_runner

Молодому человеку 32 года. Он делал озвучку ко всем фильмам про Гарри Поттера. Но в первой части "Гарри Поттер и Философский камень" Николай Быстров озвучивал Драко Малфоя, а главный волшебник говорил голосом другого диктора — Алексея Елистратова.

Родители Николая Быстрова — профессиональные актеры дубляжа. Они озвучивали Симпсонов. В 2001 году, когда Николая пригласили на "Мосфильм", ему было всего 11 лет. При этом сам он не фанат Поттерианы.

"Первая книга, первый фильм мне нравились. А потом, мне кажется, это стало уже какой-то заезженной темой".

Сейчас Быстров особо не афиширует, что это именно он озвучивал Гарри Поттера.

"Были случаи, когда человек узнавал, что я это делаю, и почему-то начинал считать меня каким-то позером, будто бы я горжусь этим... Я предпочитаю свою работу в этом фильме не афишировать".