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53 минуты назад

Актерские дуэты, которые часто снимаются вместе

Для успеха киноленты важно, чтобы между главными героями был контакт. Поэтому лучше всего совместная работа дается тем, кто дружит в реальной жизни. "Рамблер" сделал подборку актерских дуэтов, которые часто снимаются вместе и хорошо ладят за пределами съемочной площадки.

1/7 Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер
Фото: Кадр из фильма "Мрачные тени"
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2/7 Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс
Фото: Кадр из фильма "Серена"
3/7 Бен Стиллер и Оуэн Уилсон
Фото: Кадр из фильма "Образцовый самец"
4/7 Аль Пачино и Роберт Де Ниро
Фото: Кадр из фильма "Ирландец"
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5/7 Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон
Фото: Кадр из сериала "Настоящий детектив"
6/7 Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон
Фото: Кадр из фильма "Мстители"
7/7 Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
Фото: Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"

Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер

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кажется, что известный режиссер Тим Бертон не может представить свой фильм без появления экстравагантной пары - Джонни Деппа и Хелены Бонэм Картер. Именно эти актеры исполняют самые необычные и яркие роли в его кинолентах. Их первой совместной работой стала картина "Чарли и шоколадная фабрика". Всего в их арсенале семь совместных фильмов.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Их первая совместная работа состоялась в драме "Мой парень – псих", за которую Лоуренс в итоге получила "Оскар". В одном из интервью Купер признался: "Я люблю Дженнифер. Я бы сыграл с ней в любом фильме". На сегодняшний день за плечами этой кинопары четыре совместных кинопроекта, каждый из которых оказался успешным.

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон

Актеры познакомились на съемках "Кабельщика", в результате чего стали очень близки. В тот момент Стиллер был гораздо популярнее своего коллеги, поэтому можно сказать, что именно он поспособствовал росту карьеры Уилсона, приглашая его в различные проекты. Вместе они снялись в 11 кинокартинах.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро

Первым фильмом, в котором актеры снялись вместе, стал "Крестный отец". Де Ниро сыграл молодого дона Корлеоне, а Аль Пачино - его старшего сына Майкла. В следующий раз они встретились на съемках "Жары", а в 2019 в свет вышел фильм "Ирландец", где актеры исполнили главные роли.

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон

Актеры познакомились на съемках фильма "Эд из телевизора". Именно с него и началась их дружба. Позже они вместе работали над кинолентой "Серфер", но тем не менее их лучшей совместной картиной считается первый сезон сериала "Настоящий детектив".

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон

Крис и Скарлетт познакомились задолго до того, как стали известными героями вселенной Marvel. Их дружба началась на съемках мелодрамы "Дневники няни". Эванс неоднократно говорил о том, что не просто считает Йоханссон своей лучшей подругой, а относится к ней как к младшей сестре. Актеры вместе снялись в семи фильмах.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Дэймон и Аффлек стали друзьями задолго до того, как попали в мир большого кино. Будучи начинающими актерами, они все время проводили на прослушиваниях. Успех к Мэтту и Бену пришел после выхода фильма "Умница Уилл Хантинг". Впоследствии они еще не раз встречались на съемочной площадке. За их плечами девять совместных проектов.

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