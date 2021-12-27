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1 час назад

Герой 90-х: в чем феномен Бодрова-младшего

Российская криминальная драма "Брат" сегодня считается по-настоящему культовой. На этой киноленте выросло целое поколение, но его обожает и современная молодежь. Безусловно, успеху киноленты поспособствовал Сергей Бодров-младший, исполнивший главную роль. В честь его 50-летия "Рамблер" разобрался, в чем феномен успеха артиста.

1/7 Тогда, в непростые 90-е, образ Сергея был очень близок каждому.
Фото: РИА Новости
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2/7 Будто на экране не актер, а свой в доску парень из соседнего подъезда.
Фото: Кадр из фильма «Брат»
3/7 Но при этом он всем своим существом олицетворение правосудия.
Фото: Кадр из фильма «Кавказский пленник»
4/7 Бодрову верили. Каждая его роль была пронизана искренностью.
Фото: Кадр из фильма «Брат»
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5/7 Возможно, именно честность, такая неподдельная и мощная, стала одной из самых важных составляющих успеха Сергея.
Фото: Кадр из фильма «Брат»
6/7 Ко всему прочему Сергей был примерным семьянином и открыто транслировал свои ценности.
Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
7/7 Светлана подарила мужу двух наследников: дочку Ольгу и сына Александра.
Фото: Кадр из фильма «Брат 2»

В "Брате" Сергей предстал в образе молодого героя Данилы Багрова, который вернулся домой в Санкт-Петербург к старшему брату после чеченской войны. Но вскоре родственник втягивает его в бандитский мир. Именно эта роль положила начало успешной карьеры Бодрова.

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Тогда, в непростые 90-е, образ Сергея был очень близок каждому. Будто на экране не актер, а свой в доску парень из соседнего подъезда: он фанател от популярного в то время рока, прятался в капюшон и скитался по подъездам. Бодрову удалось очень точно передать образ простого и криминального парня. Но при этом он всем своим существом олицетворение правосудия.

Бодрову верили. Каждая его роль была пронизана искренностью. Возможно, именно честность, такая неподдельная и мощная, стала одной из самых важных составляющих успеха Сергея. Как позже о нем вспоминал Режис Варнье:

"Сергей Бодров был очаровательным, умным человеком. Но главным его качеством была честность... У него был изумительно светлый взгляд".

Ко всему прочему Сергей был примерным семьянином и открыто транслировал свои ценности. Со своей супругой Светланой Михайловой он познакомился, когда работал автором и ведущим телепрограммы "Взгляд". Они поженились очень быстро — с момента первой встречи не прошло и года. Светлана подарила мужу двух наследников: дочку Ольгу и сына Александра.

"Я всегда, с детства, знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много думал об этом. И когда ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди – это степень свободы. А свобода – самое важное, что есть у человека",

— признавался Бодров-младший в одном из интервью.

Актеры,Фото,Брат,Данила Багров,Светлана Михайлова,Сергей Бодров,Деловая газета "Взгляд",
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