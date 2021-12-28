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1 час назад

Как постарела подружка Остина Пауэрса

Актриса Элизабет Херли известна своей ролью Ванессы Кенсингтон

1/8 Актриса Элизабет Херли известна своей ролью Ванессы Кенсингтон в фильме "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба".
Фото: Кадр из фильма "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"
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2/8 Сейчас она уже не снимается в кино на протяжении нескольких лет, но по-прежнему продолжает поражать поклонников своим внешним видом и новыми образами.
Фото: Кадр из фильма "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"
3/8 Элизабет Херли 56 лет, но многие соглашаются с тем, что со времен "Остина Пауэрса" актриса стала выглядеть не хуже, а может и даже лучше.
Фото: @elizabethhurley1
4/8 Она сыграла еще одну роль в более позднем фильме про шпиона, но далее в ее карьере не было заметных ролей.
Фото: @elizabethhurley1
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5/8 Комедийный шпионский фильм снимался как пародия на популярную культуру 60-х в кинематографе, например, на картины о Джеймсе Бонде.
Фото: @elizabethhurley1
6/8 Поэтому Херли можно назвать пародией на девушку Бонда, хотя во внешности она ничем не уступает другим прекрасным.актрисам.
Фото: @elizabethhurley1
7/8 Сейчас актриса гораздо более известна своей внешностью и тем, как выглядит в свои 56 лет.
Фото: @elizabethhurley1
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8/8 Она регулярно попадает в списки самых красивых актрис и знаменитостей.
Фото: @elizabethhurley1

в фильме "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба". Сейчас она уже не снимается в кино на протяжении нескольких лет, но по-прежнему продолжает поражать поклонников своим внешним видом и новыми образами. В галерее "Рамблера" — то, как актриса выглядит сейчас.

Элизабет Херли 56 лет, но многие соглашаются с тем, что со времен "Остина Пауэрса" актриса стала выглядеть не хуже, а может и даже лучше. Она сыграла еще одну роль в более позднем фильме про шпиона, но далее в ее карьере не было заметных ролей.

Комедийный шпионский фильм снимался как пародия на популярную культуру 60-х в кинематографе, например, на картины о Джеймсе Бонде. Поэтому Херли можно назвать пародией на девушку Бонда, хотя во внешности она ничем не уступает другим прекрасным.актрисам.

Сейчас актриса гораздо более известна своей внешностью и тем, как выглядит в свои 56 лет. Она регулярно попадает в списки самых красивых актрис и знаменитостей.

Актеры,Фото,Элизабет Херли,
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