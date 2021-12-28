Как постарела подружка Остина Пауэрса

Актриса Элизабет Херли известна своей ролью Ванессы Кенсингтон

в фильме "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба". Сейчас она уже не снимается в кино на протяжении нескольких лет, но по-прежнему продолжает поражать поклонников своим внешним видом и новыми образами. В галерее "Рамблера" — то, как актриса выглядит сейчас.

Элизабет Херли 56 лет, но многие соглашаются с тем, что со времен "Остина Пауэрса" актриса стала выглядеть не хуже, а может и даже лучше. Она сыграла еще одну роль в более позднем фильме про шпиона, но далее в ее карьере не было заметных ролей.

Комедийный шпионский фильм снимался как пародия на популярную культуру 60-х в кинематографе, например, на картины о Джеймсе Бонде. Поэтому Херли можно назвать пародией на девушку Бонда, хотя во внешности она ничем не уступает другим прекрасным.актрисам.