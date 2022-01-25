Как выглядит девушка Бонда Ширли Итон спустя 58 лет

Английская актриса Ширли Итон сыграла девушку Бонда в третьем фильме о суперагенте "Голдфингер". Картина вышла в 1964 году. С тех пор прошло 58 лет, и подружка Джеймса Бонда сильно постарела. Как она выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".

1/8 Английская актриса Ширли Итон сыграла девушку Бонда в третьем фильме о суперагенте "Голдфингер". Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Картина вышла в 1964 году. С тех пор прошло 58 лет. Фото: legion-media.ru 3/8 Ширли Итон сыграла вместе с Шоном Коннери. Она исполнила роль Джилл Мастерсон. Фото: legion-media.ru 4/8 Но самой знаменитой сценой с участием актрисы стала сцена гибели ее героини. Для финального эпизода тело актрисы покрыли золотой краской. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Актриса снялась еще в нескольких фильмах и через пять лет после выхода "Голдфингера" ушла из кино. Фото: legion-media.ru 6/8 Она посвятила себя семье и писательству. Фото: legion-media.ru 7/8 Сейчас актрисе 85 лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Она вышла замуж в 1957 году. Супруг Шили Итон умер в 1994 году. У нее двое детей. Фото: legion-media.ru

Ширли Итон сыграла вместе с Шоном Коннери. Она исполнила роль Джилл Мастерсон. Но самой знаменитой сценой с участием актрисы стала сцена гибели ее героини. Для финального эпизода тело актрисы покрыли золотой краской. На это гримерам бондианы понадобилось полтора часа.

Актриса снялась еще в нескольких фильмах и через пять лет после выхода "Голдфингера" ушла из кино, посвятив себя семье и писательству. Ее автобиография "Золотая девочка" стала бестселлером в конце 90-х-начале 2000-х.

"Карьера карьерой, но ты будешь матерью, пока не умрешь. Для меня важнее было быть женщиной и иметь семью, чем быть очень известной гламурной актрисой", — призналась в одном из интервью Ширли Итон.