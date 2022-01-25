Как выглядит девушка Бонда Ширли Итон спустя 58 лет

Английская актриса Ширли Итон сыграла девушку Бонда в третьем фильме о суперагенте "Голдфингер". Картина вышла в 1964 году. С тех пор прошло 58 лет, и подружка Джеймса Бонда сильно постарела. Как она выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".
Ширли Итон сыграла вместе с Шоном Коннери. Она исполнила роль Джилл Мастерсон. Но самой знаменитой сценой с участием актрисы стала сцена гибели ее героини. Для финального эпизода тело актрисы покрыли золотой краской. На это гримерам бондианы понадобилось полтора часа.
Актриса снялась еще в нескольких фильмах и через пять лет после выхода "Голдфингера" ушла из кино, посвятив себя семье и писательству. Ее автобиография "Золотая девочка" стала бестселлером в конце 90-х-начале 2000-х.
"Карьера карьерой, но ты будешь матерью, пока не умрешь. Для меня важнее было быть женщиной и иметь семью, чем быть очень известной гламурной актрисой", — призналась в одном из интервью Ширли Итон.
Сейчас актрисе 85 лет. Она вышла замуж в 1957 году. Супруг Шили Итон умер в 1994 году. У нее двое детей.