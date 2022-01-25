Как постарела Кэт из "Брата"

Персонаж Кэт в культовом фильме "Брат" запомнился многим. Несмотря на то, что у девушки была не главная роль, своей игрой она завоевала "Кинотавр", а после выхода фильма ей начали поступать новые предложения о съемках. Однако Мария Милютина, которая на момент съемок имела девичью фамилию Жукова, не стала звездой российского кино. О том, чем она занимается сейчас — в материале "Рамблера".
Режиссер Алексей Балабанов на тот момент искал незаряженные лица, которые показывали настоящую Россию. Тогда пробы прошла никому неизвестная актриса Мария Жукова. В фильме она снималась уже будучи беременной.
«Как Алексей говорил: "Вырезаем кусок жизни – вставляем кусок жизни. Вырезаем – вставляем… Меньше художественных надстроек! Проще, проще, проще…" Мне иногда казалось: ну, куда уж проще? Ну, ничего же не делаем и нас снимают… — вспоминала актриса о съемках. — Я зашла в кадр. Сказала очень странный для меня текст. Вышла из кадра. Спрашиваю: "Все?" — "Все". Я спрашиваю: "Неужели все? Может, переснимем, может, как-то поярче?" — "Не надо. Надо, чтобы все было поспокойнее. Не дай Бог прорвется какая-то театральщина. Это не нужно ни в коем случае. Еще не дай Бог вы тут начнете играть…"», — рассказывала актриса о съемках фильма.
С тех пор актриса появлялась в кино и сериалах только в эпизодических и второстепенных ролях, или это были малобюджетные проекты. В 2017 году она совсем перестала сниматься и занялась собственным бизнесом. Сейчас она издает журнал "ДеИллюзионист", является продюсером проекта "Шекспир-Тайна-400", а также занимается организацией культурных мероприятий.
«Со временем у меня ослабела мечта стоять на сцене в лучах света, быть непременно примой, то есть играть самой. Сейчас я уже больше сценограф, продюсер, режиссер событий, автор выставочных проектов. И я очень благодарна судьбе за то, что всегда делала то, что хочу»