Как постарела Кэт из "Брата"

«Как Алексей говорил: "Вырезаем кусок жизни – вставляем кусок жизни. Вырезаем – вставляем… Меньше художественных надстроек! Проще, проще, проще…" Мне иногда казалось: ну, куда уж проще? Ну, ничего же не делаем и нас снимают… — вспоминала актриса о съемках. — Я зашла в кадр. Сказала очень странный для меня текст. Вышла из кадра. Спрашиваю: "Все?" — "Все". Я спрашиваю: "Неужели все? Может, переснимем, может, как-то поярче?" — "Не надо. Надо, чтобы все было поспокойнее. Не дай Бог прорвется какая-то театральщина. Это не нужно ни в коем случае. Еще не дай Бог вы тут начнете играть…"», — рассказывала актриса о съемках фильма.