Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
2 часа назад

Как постарела Кэт из "Брата"

Персонаж Кэт в культовом фильме "Брат" запомнился многим. Несмотря на то, что у девушки была не главная роль, своей игрой она завоевала "Кинотавр", а после выхода фильма ей начали поступать новые предложения о съемках. Однако Мария Милютина, которая на момент съемок имела девичью фамилию Жукова, не стала звездой российского кино. О том, чем она занимается сейчас — в материале "Рамблера".

1/7 Персонаж Кэт в культовом фильме "Брат" запомнился многим. Несмотря на то, что у девушки была не главная роль, своей игрой она завоевала "Кинотавр", а после выхода фильма ей начали поступать новые предложения о съемках.
Фото: Кадр из фильма "Брат"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Однако Мария Милютина, которая на момент съемок имела девичью фамилию Жукова, не стала звездой российского кино.
Фото: Мария Милютина/Facebook
3/7 Режиссер Алексей Балабанов на тот момент искал незаряженные лица, которые показывали настоящую Россию.
Фото: Мария Милютина/Facebook
4/7 Тогда пробы прошла никому неизвестная актриса Мария Жукова. В фильме она снималась уже будучи беременной.
Фото: Мария Милютина/Facebook
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 С тех пор актриса появлялась в кино и сериалах только в эпизодических и второстепенных ролях, или это были малобюджетные проекты.
Фото: Мария Милютина/Facebook
6/7 В 2017 году она совсем перестала сниматься и занялась собственным бизнесом.
Фото: Мария Милютина/Facebook
7/7 Сейчас она издает журнал "ДеИллюзионист", является продюсером проекта "Шекспир-Тайна-400", а также занимается организацией культурных мероприятий.
Фото: Мария Милютина/Facebook

Режиссер Алексей Балабанов на тот момент искал незаряженные лица, которые показывали настоящую Россию. Тогда пробы прошла никому неизвестная актриса Мария Жукова. В фильме она снималась уже будучи беременной.

«Как Алексей говорил: "Вырезаем кусок жизни – вставляем кусок жизни. Вырезаем – вставляем… Меньше художественных надстроек! Проще, проще, проще…" Мне иногда казалось: ну, куда уж проще? Ну, ничего же не делаем и нас снимают… — вспоминала актриса о съемках. — Я зашла в кадр. Сказала очень странный для меня текст. Вышла из кадра. Спрашиваю: "Все?" — "Все". Я спрашиваю: "Неужели все? Может, переснимем, может, как-то поярче?" — "Не надо. Надо, чтобы все было поспокойнее. Не дай Бог прорвется какая-то театральщина. Это не нужно ни в коем случае. Еще не дай Бог вы тут начнете играть…"», — рассказывала актриса о съемках фильма.

С тех пор актриса появлялась в кино и сериалах только в эпизодических и второстепенных ролях, или это были малобюджетные проекты. В 2017 году она совсем перестала сниматься и занялась собственным бизнесом. Сейчас она издает журнал "ДеИллюзионист", является продюсером проекта "Шекспир-Тайна-400", а также занимается организацией культурных мероприятий.

«Со временем у меня ослабела мечта стоять на сцене в лучах света, быть непременно примой, то есть играть самой. Сейчас я уже больше сценограф, продюсер, режиссер событий, автор выставочных проектов. И я очень благодарна судьбе за то, что всегда делала то, что хочу»

Актеры,Фото,Брат,Мария Милютина,Мария Жукова,Алексей Балабанов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители