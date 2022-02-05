Как сейчас выглядит дочь Бодрова

Когда умер Сергей Бодров, его дочери Ольге было всего четыре года. Несмотря на то, что девушка плохо помнит своего отца, ей постоянно говорят о том, как она похожа на него не только внешне, но и своими манерами. Кроме того, многие коллеги уверены, что актерский талант она тоже унаследовала от Сергея Бодрова.

После школы Ольга решила поступать в театральное училище. Ее мать Светлана рассказывала, что очень переживала в момент поступления дочери, а та подавалась в самые разные институты, в том числе и региональные. В итоге она выбрала ГИТИС.

Девушка рассказывала, что не хотела, чтобы все знали о том, кто ее родители, поэтому поначалу скрывала это. Однако на последнем курсе преподавателям стало известно о ее происхождении.

В 2019 году девушка получила первую роль в фильме "Калашников", продюсером которого стал ее знаменитый дедушка, но сцены с ее участием вырезали. Спустя год она сыграла главную роль в мелодраме "Велега", и тогда актерская карьера Ольги пошла в гору. В 2021 году состоялся ее большой кинематографический дебют. Она получила главную роль в фильме Николая Хомерики "Море волнуется раз". За работу в картине ее наградили на "Кинотавре" в номинации "Лучшая женская роль". В 2022 году состоялась премьера сериала "Карамора" с участием Ольги.