Как выглядит русский голос Ди Каприо

Сергей Бурунов, русский актер кино и дубляжа, озвучивает Леонардо Ди Каприо вот уже 17 лет. Недавно Сергей стал гостем программы “Вечерний Ургант”. Ведущий предложил актеру организовать фотосессию и повторить известные образы Ди Каприо. Вот что из этого получилось.

1/8 Сергей Бурунов, русский актер кино и дубляжа, озвучивает Леонардо Ди Каприо вот уже 17 лет. Недавно Сергей стал гостем программы “Вечерний Ургант”. Ведущий предложил актеру организовать фотосессию и повторить известные образы Ди Каприо. Вот что из этого получилось. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Этот кадр из фильма Мартина Скорсезе стал мемом. Столько боли и отчаяния в глазах Леонардо Ди Каприо вы вряд ли увидите где-либо еще. Фото: Кадр из фильма "Остров проклятых" 3/8 Кажется, Бурунову удалось повторить эмоции голливудского коллеги. Фото: @sergeyburunovofficial 4/8 Картина База Лурмана “Великий Гэтсби” настолько же красива, насколько трагична. Однако ни зритель, ни Джей Гэтсби пока еще не знают о том, какие мрачные события ждут их впереди. И потому, расплывшись в улыбке, герой Ди Каприо поднимает бокал игристого на очередной вечеринке. Фото: Кадр из фильма "Великий Гэтсби" Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 В YouTube-шоу Надежды Стрелец Сергей Бурунов рассказал, что место трагедии было и в его жизни. И она как раз оказалась связана с алкогольной зависимостью. Теперь актер с осторожностью относится к горячительным напиткам. Фото: @sergeyburunovofficial 6/8 Этот снимок знаменитого фотографа Энни Лейбовиц когда-то можно было увидеть в Эрмитаже. В объективе Энни – 23-летний Леонардо. Многие девушки уже тогда мечтал поменяться местами с белоснежной птицей. Снимок сделан для выпуска Vanity Fair 1997 года. Фото: Энни Лейбовиц 7/8 Сергей Бурунов не снимается для модных журналов, но мы любим его не за это. А фотография с плюшевой птицей получилась трогательной. Правда, Бурунову нравятся животные покрупнее. В октябре прошлого года Сергей впервые приехал в Приокско-Террасный природный заповедник в Подмосковье, где обитают зубры. В январе актер снова вернулся, чтобы взять шефство над одним из постояльцев питомника по имени Мухомор. Фото: @sergeyburunovofficial Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Недавно Сергей вновь работал в студии дубляжа, где озвучивал Ди Каприо в фильме “Не смотрите наверх”. Актер с уважением относится к голливудскому коллеге: “Я понял, что он трудяга. Он бескорыстно предан своему делу. Он умница и профессионал высочайшего класса. То, как он избирательно и скрупулезно подходит к выбору ролей и материала, достойно уважения. И работы над тем материалом и то, что мы видим – результат этого труда”, – рассказал Бурунов в эфире радио “Комсомольская правда”. Фото: @sergeyburunovofficial

Этот кадр из фильма Мартина Скорсезе “Остров проклятых” (2009) стал мемом. Столько боли и отчаяния в глазах Леонардо Ди Каприо вы вряд ли увидите где-либо еще.

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Кажется, Бурунову удалось повторить эмоции голливудского коллеги.

Картина База Лурмана “Великий Гэтсби” настолько же красива, насколько трагична. Однако ни зритель, ни Джей Гэтсби пока еще не знают о том, какие мрачные события ждут их впереди. И потому, расплывшись в улыбке, герой Ди Каприо поднимает свой бокал игристого на очередной вечеринке.

В YouTube-шоу Надежды Стрелец Сергей Бурунов рассказал, что место трагедии было и в его жизни. И она как раз оказалась связана с алкогольной зависимостью. Теперь актер с осторожностью относится к горячительным напиткам.

Этот снимок знаменитого фотографа Энни Лейбовиц когда-то можно было увидеть в Эрмитаже. В объективе Энни – 23-летний Леонардо. Многие девушки уже тогда мечтал поменяться местами с белоснежной птицей. Снимок сделан для выпуска Vanity Fair 1997 года.

Сергей Бурунов не снимается для модных журналов, но мы любим его не за это. А фотография с плюшевой птицей получилась трогательной. Правда, Бурунову нравятся животные покрупнее. В октябре прошлого года Сергей впервые приехал в Приокско-Террасный природный заповедник в Подмосковье, где обитают зубры. В январе актер снова вернулся, чтобы взять шефство над одним из постояльцев питомника по имени Мухомор.

Недавно Сергей вновь работал в студии дубляжа, где озвучивал Ди Каприо в фильме “Не смотрите наверх”. Актер с уважением относится к голливудскому коллеге: