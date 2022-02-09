Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
4 часа назад

Как менялась девушка Бонда из самой провальной части

Мира Маркина

Одной из самых провальных частей про агента 007 считается фильм «На секретной службе Ее Величества» 1969 года. Джеймса Бонда в нем сыграл актер Джордж Лэзенби. Его сильно критиковали за актерскую игру в этой картине. Кроме того, он часто ссорился с режиссером и коллегами на съемочной площадке.

1/9 Роль подружки Бонда Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе Ее Величества» 1969 года исполнила британская актриса Дайана Ригг.
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/9 На тот момент ей был 31 год.
Фото: Кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества»
3/9 Героиня фильма впервые из всех девушек суперагента сумела его женить на себе.
Фото: globallookpress.com
4/9 Мировую известность ей также принесли съемки в британском сериала 1960-х годов «Мстители».
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/9 После съемок в «бондиане», в 90-х, Дайана Ригг очень много играла в театре.
Фото: globallookpress.com
6/9 В 1994 году ее признали дамой-командором ордена Британской империи.
Фото: globallookpress.com
7/9 Современным зрителям Дайана Ригг больше известна уже во взрослом возрасте. Актриса сыграла роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/9 На момент окончания съемок ей было 79 лет.
Фото: Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо»
9/9 В 2020 году Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием.
Фото: legion-media.ru

Роль подружки Бонда Трейси де Винченцо в фильме исполнила британская актриса Дайана Ригг. На тот момент ей был 31 год. Героиня фильма впервые из всех девушек суперагента сумела его женить на себе.

Мировую известность ей также принесли съемки в британском сериала 1960-х годов «Мстители». После съемок в «бондиане», в 90-х, Дайана Ригг очень много играла в театре. В 1994 году ее признали дамой-командором ордена Британской империи.

Современным зрителям Дайана Ригг больше известна уже в своем взрослом возрасте. Актриса сыграла роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», который выходил с 2013 по 2017 год. На момент окончания съемок ей было 79 лет.

В 2020 году Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет. Актриса боролась с онкологическим заболеванием.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители