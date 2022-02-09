Как менялась девушка Бонда из самой провальной части

Одной из самых провальных частей про агента 007 считается фильм «На секретной службе Ее Величества» 1969 года. Джеймса Бонда в нем сыграл актер Джордж Лэзенби. Его сильно критиковали за актерскую игру в этой картине. Кроме того, он часто ссорился с режиссером и коллегами на съемочной площадке.

Роль подружки Бонда Трейси де Винченцо в фильме исполнила британская актриса Дайана Ригг. На тот момент ей был 31 год. Героиня фильма впервые из всех девушек суперагента сумела его женить на себе.

Мировую известность ей также принесли съемки в британском сериала 1960-х годов «Мстители». После съемок в «бондиане», в 90-х, Дайана Ригг очень много играла в театре. В 1994 году ее признали дамой-командором ордена Британской империи.

Современным зрителям Дайана Ригг больше известна уже в своем взрослом возрасте. Актриса сыграла роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», который выходил с 2013 по 2017 год. На момент окончания съемок ей было 79 лет.