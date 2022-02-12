Знаковые роли, которые прославили Зинаиду Кириенко

Ушла из жизни популярная советская и российская актриса Зинаида Кириенко. "Рамблер" вспоминает лучшие роли актрисы, за которые ее любят зрители.

"Тихий Дон", 1958

Говорят, что Сергей Герасимов, ученицей которого была Зинаида, принял ее на курс с прицелом на роль Натальи в "Тихом Доне". Замысел снять фильм по роману Шолохова режиссер вынашивал давно и воплотил его в 1958 году. Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную славу.

"Сорока-воровка", 1958

Фильм по повести Герцена о крепостной актрисе, которая не смогла ответить на ухаживания барина. Анета предпочла умереть, чтобы не чувствовать себя игрушкой в чужих руках.

"Судьба человека", 1959

Еще одна работа в экранизации одноименного произведения Шолохова. Этот фильм стал дебютным для режиссера Сергея Бондарчука, а Зинаида Кириенко сыграла в нем Ирину, жену главного героя.

"Повесть пламенных лет", 1960

Первый советский широкоформатный фильм режиссера Юлии Солнцевой, в котором Зинаида Кириенко исполнила роль Марии.

"Казаки", 1961

На съемках этого фильма актриса познакомилась со своим будущим мужем Валерием Тарасевским. Несмотря на приличную разницу в возрасте они поженились и всю жизнь были вместе. Через год после свадьбы у них родился сын. В этот период за Зинаидой Кириенко начал ухаживать высокопоставленный чиновник, но актриса отказала ему. Говорят, что из-за этого ее долгое время не приглашали на главные роли в кино.

"Любовь земная", 1974

Запрет осмелился нарушить режиссер Евгений Матвеев, который позвал Зинаиду Кириенко на роль Ефросиньи Дерюгиной в фильм "Любовь земная". Кстати, с ним они дружили на протяжении долгих лет.

"Любить по-русски-2", 1996