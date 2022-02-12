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5 часов назад

Знаковые роли, которые прославили Зинаиду Кириенко

Катя Кобышева

Ушла из жизни популярная советская и российская актриса Зинаида Кириенко. "Рамблер" вспоминает лучшие роли актрисы, за которые ее любят зрители.

1/8 Наталья
Фото: Кадр из фильма "Тихий Дон"
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2/8 Наталья
Фото: Кадр из фильма "Тихий Дон"
3/8 Анета
Фото: Кадр из фильма "Сорока-воровка"
4/8 Ирина
Фото: Кадр из фильма "Судьба человека"
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5/8 Мария
Фото: Кадр из фильма "Повесть пламенных лет"
6/8 Марьяна
Фото: Кадр из фильма "Казаки"
7/8 Ефросинья Дерюгина
Фото: Кадр из фильма "Любовь земная"
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8/8 Прокурор
Фото: Кадр из фильма "Любить по-русски-2"

"Тихий Дон", 1958

Говорят, что Сергей Герасимов, ученицей которого была Зинаида, принял ее на курс с прицелом на роль Натальи в "Тихом Доне". Замысел снять фильм по роману Шолохова режиссер вынашивал давно и воплотил его в 1958 году. Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную славу.

"Сорока-воровка", 1958

Фильм по повести Герцена о крепостной актрисе, которая не смогла ответить на ухаживания барина. Анета предпочла умереть, чтобы не чувствовать себя игрушкой в чужих руках.

"Судьба человека", 1959

Еще одна работа в экранизации одноименного произведения Шолохова. Этот фильм стал дебютным для режиссера Сергея Бондарчука, а Зинаида Кириенко сыграла в нем Ирину, жену главного героя.

"Повесть пламенных лет", 1960

Первый советский широкоформатный фильм режиссера Юлии Солнцевой, в котором Зинаида Кириенко исполнила роль Марии.

"Казаки", 1961

На съемках этого фильма актриса познакомилась со своим будущим мужем Валерием Тарасевским. Несмотря на приличную разницу в возрасте они поженились и всю жизнь были вместе. Через год после свадьбы у них родился сын. В этот период за Зинаидой Кириенко начал ухаживать высокопоставленный чиновник, но актриса отказала ему. Говорят, что из-за этого ее долгое время не приглашали на главные роли в кино.

"Любовь земная", 1974

Запрет осмелился нарушить режиссер Евгений Матвеев, который позвал Зинаиду Кириенко на роль Ефросиньи Дерюгиной в фильм "Любовь земная". Кстати, с ним они дружили на протяжении долгих лет.

"Любить по-русски-2", 1996

Еще одна работа в фильме режиссера Евгения Матвеева. После Зинаида Кириенко снималась достаточно редко из-за отсутствия достойных ролей.

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