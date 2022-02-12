Знаковые роли, которые прославили Зинаиду Кириенко

Ушла из жизни популярная советская и российская актриса Зинаида Кириенко. "Рамблер" вспоминает лучшие роли актрисы, за которые ее любят зрители.
Говорят, что Сергей Герасимов, ученицей которого была Зинаида, принял ее на курс с прицелом на роль Натальи в "Тихом Доне". Замысел снять фильм по роману Шолохова режиссер вынашивал давно и воплотил его в 1958 году. Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную славу.
Фильм по повести Герцена о крепостной актрисе, которая не смогла ответить на ухаживания барина. Анета предпочла умереть, чтобы не чувствовать себя игрушкой в чужих руках.
Еще одна работа в экранизации одноименного произведения Шолохова. Этот фильм стал дебютным для режиссера Сергея Бондарчука, а Зинаида Кириенко сыграла в нем Ирину, жену главного героя.
Первый советский широкоформатный фильм режиссера Юлии Солнцевой, в котором Зинаида Кириенко исполнила роль Марии.
На съемках этого фильма актриса познакомилась со своим будущим мужем Валерием Тарасевским. Несмотря на приличную разницу в возрасте они поженились и всю жизнь были вместе. Через год после свадьбы у них родился сын. В этот период за Зинаидой Кириенко начал ухаживать высокопоставленный чиновник, но актриса отказала ему. Говорят, что из-за этого ее долгое время не приглашали на главные роли в кино.
Запрет осмелился нарушить режиссер Евгений Матвеев, который позвал Зинаиду Кириенко на роль Ефросиньи Дерюгиной в фильм "Любовь земная". Кстати, с ним они дружили на протяжении долгих лет.
Еще одна работа в фильме режиссера Евгения Матвеева. После Зинаида Кириенко снималась достаточно редко из-за отсутствия достойных ролей.