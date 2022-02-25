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1 час назад

Как сейчас выглядит медсестра Люба из «Интернов»

Мира Маркина

Актриса Светлана Пермякова прославилась благодаря роли медсестры Любы в сериале «Интерны». До этого она появлялась в таких успешных российских проектах, как «Солдаты» и «Счастливы вместе». Еще до того, как актриса попала в Москву, она успешно играла в региональном театре, а также в команде КВН. В материале «Рамблера» — о том, чем актриса занимается сейчас.

1/7 Актриса Светлана Пермякова прославилась благодаря роли медсестры Любы в сериале «Интерны».
Фото: Кадр из сериала "Интерны"
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2/7 До этого она появлялась в таких успешных российских проектах, как «Солдаты» и «Счастливы вместе».
Фото: @s_permyakova
3/7 Еще до того, как актриса попала в Москву, она успешно играла в региональном театре, а также в команде КВН.
Фото: @s_permyakova
4/7 После того, как актриса получила популярность на российском телевидении, ее стали часто приглашать участвовать не в художественных, а в развлекательных проектах.
Фото: @s_permyakova
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5/7 Так она стала участницей «Стиляги-шоу» с Максимом Галкиным, ведущей шоу «ШКАФ» на «Пятнице», а также заменила Андрея Леонова в программе «О самом главном» на телеканале «Россия-1».
Фото: @s_permyakova
6/7 В 2021 году она участвовала в шоу «Звезды в Африке» и заняла третье место.
Фото: @s_permyakova
7/7 Сейчас актриса занимается тем, что периодически участвует и в художественных проектах, но чаще появляется в различных телешоу. Также она ведет активную светскую жизнь, периодически занимается театральными проектами и воспитывает дочь.
Фото: @s_permyakova

После того, как актриса получила популярность на российском телевидении, ее стали часто приглашать участвовать не в художественных, а в развлекательных проектах. Так она стала участницей «Стиляги-шоу» с Максимом Галкиным, ведущей шоу «ШКАФ» на «Пятнице», а также заменила Андрея Леонова в программе «О самом главном» на телеканале «Россия-1». В 2021 году она участвовала в шоу «Звезды в Африке» и заняла третье место.

Сейчас актриса занимается тем, что периодически участвует и в художественных проектах, но чаще появляется в различных телешоу. Также она ведет активную светскую жизнь, периодически занимается театральными проектами и воспитывает дочь.

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