Как сейчас выглядит медсестра Люба из «Интернов»

Актриса Светлана Пермякова прославилась благодаря роли медсестры Любы в сериале «Интерны». До этого она появлялась в таких успешных российских проектах, как «Солдаты» и «Счастливы вместе». Еще до того, как актриса попала в Москву, она успешно играла в региональном театре, а также в команде КВН. В материале «Рамблера» — о том, чем актриса занимается сейчас.
После того, как актриса получила популярность на российском телевидении, ее стали часто приглашать участвовать не в художественных, а в развлекательных проектах. Так она стала участницей «Стиляги-шоу» с Максимом Галкиным, ведущей шоу «ШКАФ» на «Пятнице», а также заменила Андрея Леонова в программе «О самом главном» на телеканале «Россия-1». В 2021 году она участвовала в шоу «Звезды в Африке» и заняла третье место.
Сейчас актриса занимается тем, что периодически участвует и в художественных проектах, но чаще появляется в различных телешоу. Также она ведет активную светскую жизнь, периодически занимается театральными проектами и воспитывает дочь.