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10 часов назад

Почему отец Де Ниро ушел из семьи

Катерина Саломе

Дважды оскаровский лауреат Роберт Де Ниро — живая легенда кинематографа. Любовь к киноиндустрии появилась у него еще в детстве, а привил ее отец артиста Роберт Де Ниро старший, который водил сына на все фильмы с участием Греты Гарбо. "Рамблер" расскажет об отношениях между родственниками.

1/7 Любовь к киноиндустрии появилась у него еще в детстве, а привил ее отец артиста Роберт Де Ниро старший.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Де Ниро старший был известным абстрактным экспрессионистом. Его картины выставлялись в галерее Гуггенхайма.
Фото: Archive of Robert De Niro Jr.
3/7 Со своей супругой и матерью Робера Вирджинией Адмирал в Летней школе художников в Массачуссетсе. Влюбленные решили пожениться в 1942 году.
Фото: globallookpress.com
4/7 В 1943 году родилась будущая звезда Голливуда Роберт Де Ниро младший. Мальчик рос очень любознательным и активным. Родители его обожали.
Фото: legion-media.ru
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5/7 Когда малышу было всего два года, Роберт и Вирджиния подали на развод. Причиной этому послужила нетрадиционная ориентация Де Ниро старшего.
Фото: legion-media.ru
6/7 Роберт продолжал принимать активное участие в жизни наследника, но тем не менее до конца дней чувствовал вину за то, что бросил его.
Фото: Archive of Robert De Niro Jr.
7/7 Де Ниро старший скончался в 1993 году. После его гибели Роберт снял фильм «Бронкская история» в память об отце.
Фото: globallookpress.com

Де Ниро старший был известным абстрактным экспрессионистом. Его картины выставлялись в галерее Гуггенхайма. Собственно, со своей супругой и матерью Робера Вирджинией Адмирал в Летней школе художников в Массачуссетсе.

Влюбленные решили пожениться в 1942 году. За окном была Вторая мировая война, поэтому им пришлось несладко. Де Ниро подрабатывал сторожем в музее, а его жена набирала тексты на печатной машинке.

Жили они в небольшой квартирке, где не было даже центрального отопления. Зато в их дом были вхожи все сливки культурного общества.

В 1943 году родилась будущая звезда Голливуда Роберт Де Ниро младший. Мальчик рос очень любознательным и активным. Родители его обожали. Но когда малышу было всего два года, Роберт и Вирджиния подали на развод.

Как впоследствии стало известно, причиной этому послужила нетрадиционная ориентация Де Ниро старшего. О своих таинственных предпочтениях он смог рассказать жене лишь спустя три года совместной жизни.

Развод произошел по обоюдному согласию. Роберт продолжал принимать активное участие в жизни наследника, но тем не менее до конца дней чувствовал вину за то, что бросил его.

Де Ниро старший скончался в 1993 году в результате продолжительного онкологического заболевания. После его гибели Роберт снял фильм «Бронкская история» в память об отце.

Актеры,Фото,Бронкская история,Грета Гарбо,Роберт де Ниро,
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