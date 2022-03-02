Почему отец Де Ниро ушел из семьи

Дважды оскаровский лауреат Роберт Де Ниро — живая легенда кинематографа. Любовь к киноиндустрии появилась у него еще в детстве, а привил ее отец артиста Роберт Де Ниро старший, который водил сына на все фильмы с участием Греты Гарбо. "Рамблер" расскажет об отношениях между родственниками.

Де Ниро старший был известным абстрактным экспрессионистом. Его картины выставлялись в галерее Гуггенхайма. Собственно, со своей супругой и матерью Робера Вирджинией Адмирал в Летней школе художников в Массачуссетсе.

Влюбленные решили пожениться в 1942 году. За окном была Вторая мировая война, поэтому им пришлось несладко. Де Ниро подрабатывал сторожем в музее, а его жена набирала тексты на печатной машинке.

Жили они в небольшой квартирке, где не было даже центрального отопления. Зато в их дом были вхожи все сливки культурного общества.

В 1943 году родилась будущая звезда Голливуда Роберт Де Ниро младший. Мальчик рос очень любознательным и активным. Родители его обожали. Но когда малышу было всего два года, Роберт и Вирджиния подали на развод.

Как впоследствии стало известно, причиной этому послужила нетрадиционная ориентация Де Ниро старшего. О своих таинственных предпочтениях он смог рассказать жене лишь спустя три года совместной жизни.

Развод произошел по обоюдному согласию. Роберт продолжал принимать активное участие в жизни наследника, но тем не менее до конца дней чувствовал вину за то, что бросил его.