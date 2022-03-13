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3 часа назад

Как выглядит дублерша Эмилии Кларк

Мира Маркина

У актрисы Эмилии Кларк на съемках сериала "Игра престолов" была дублерша. Вместо нее в откровенных сценах снималась начинающая актриса Рози Мак. Как выглядит девушка и чем занимается - в материале "Рамблера".

1/7 У актрисы Эмилии Кларк на съемках сериала "Игра престолов" была дублерша.
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"/ @rosiemacworld
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2/7 Вместо нее в откровенных сценах снималась начинающая актриса Рози Мак.
Фото: @rosiemacworld
3/7 Дублерше Эмилии Кларк 25 лет. Она из Испании.
Фото: @rosiemacworld
4/7 Девушка снялась в пятом сезоне сериала в 2015 году.
Фото: @rosiemacworld
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5/7 Внешне она действительно очень похожа на знаменитость. Многие даже считают, что Рози симпатичнее Эмилии Кларк.
Фото: @rosiemacworld
6/7 Про девушку известно, что она снимается для рекламы нижнего белья. В 2016 году она сыграла главную роль в фильме "Русалочка".
Фото: @rosiemacworld
7/7 Она замужем за музыкантом Джошем Бриксом. Супруг сделал ей предложение спустя три дня после знакомства.
Фото: @rosiemacworld

Дублерше Эмилии Кларк 25 лет. Она из Испании. Девушка снялась в пятом сезоне сериала в 2015 году. Внешне она действительно очень похожа на знаменитость. Многие даже считают, что Рози симпатичнее Эмилии Кларк.

Про девушку известно, что она снимается для рекламы нижнего белья. В 2016 году она сыграла главную роль в фильме "Русалочка".

Что касается личной жизни дублерши Эмили Кларк, сейчас она замужем за музыкантом Джошем Бриксом. Супруг сделал ей предложение спустя три дня после знакомства, а еще через пять дней они поженились. У пары есть ребенок.

Актеры,Фото,Русалочка,Игра престолов,Эмилия Кларк,
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