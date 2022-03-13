Как выглядит дублерша Эмилии Кларк

У актрисы Эмилии Кларк на съемках сериала "Игра престолов" была дублерша. Вместо нее в откровенных сценах снималась начинающая актриса Рози Мак. Как выглядит девушка и чем занимается - в материале "Рамблера".

Дублерше Эмилии Кларк 25 лет. Она из Испании. Девушка снялась в пятом сезоне сериала в 2015 году. Внешне она действительно очень похожа на знаменитость. Многие даже считают, что Рози симпатичнее Эмилии Кларк.

Про девушку известно, что она снимается для рекламы нижнего белья. В 2016 году она сыграла главную роль в фильме "Русалочка".