Как Кристин Бауэр выглядела в молодости

Для кого-то Кристин Бауэр вампирша из сериала "Настоящая кровь", а для кого-то Малефисента из "Однажды в сказке". "Рамблер" расскажет о жизни актрисы до популярности, и покажет, какой она была в молодости.

1/7 Для кого-то Кристин Бауэр вампирша из сериала "Настоящая кровь", а для кого-то Малефисента из "Однажды в сказке". Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Все свое детство Кристин, как и ее отец, увлекалась верховой ездой и стрельбой из пистолетов. Фото: legion-media.ru 3/7 В 1994 году Бауэр переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Фото: legion-media.ru 4/7 Первое время ей приходилось продавать протеиновые коктейли и работать няней. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Почти все заработанные деньги Бауэр тратила на актерский класс, и свою первую роль Кристин удалось получить уже на следующий год — в сериале The Crew. Фото: Кадр из сериала «Сайнфелд» 6/7 Актриса также занимается благотворительностью. Кристин участвует в различных мероприятиях по спасению и сохранению популяции китов Фото: globallookpress.com 7/7 В 2009 году, во время съемок сериала "Настоящая кровь", актриса вышла замуж за музыканта Абри ван Стратена. Фото: legion-media.ru

Все свое детство Кристин, как и ее отец, увлекалась верховой ездой и стрельбой из пистолетов. А к обучению искусству ее привела любовь к живописи. В 1994 году Бауэр переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Первое время ей приходилось продавать протеиновые коктейли и работать няней. Почти все заработанные деньги Бауэр тратила на актерский класс, и свою первую роль Кристин удалось получить уже на следующий год — в сериале The Crew.

После этого карьера Кристин Бауэр начала принимать стремительные обороты. В ее послужном списке значатся роли в таких фильмах и сериалах, как "Остров фантазий", "50 первых поцелуев", "Отчаянные домохозяйки", "Настоящая кровь", "Кости", "Однажды в сказке" и многих других.

Актриса также занимается благотворительностью. Кристин участвует в различных мероприятиях по спасению и сохранению популяции китов, а также по спасению диких и домашних животных. Стоит отметить, что некоторые из них поселяются в доме Бауэр.