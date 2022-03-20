Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
37 минут назад

Как Кристин Бауэр выглядела в молодости

Мария Иглина

Для кого-то Кристин Бауэр вампирша из сериала "Настоящая кровь", а для кого-то Малефисента из "Однажды в сказке". "Рамблер" расскажет о жизни актрисы до популярности, и покажет, какой она была в молодости.

1/7 Для кого-то Кристин Бауэр вампирша из сериала "Настоящая кровь", а для кого-то Малефисента из "Однажды в сказке".
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Все свое детство Кристин, как и ее отец, увлекалась верховой ездой и стрельбой из пистолетов.
Фото: legion-media.ru
3/7 В 1994 году Бауэр переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой.
Фото: legion-media.ru
4/7 Первое время ей приходилось продавать протеиновые коктейли и работать няней.
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Почти все заработанные деньги Бауэр тратила на актерский класс, и свою первую роль Кристин удалось получить уже на следующий год — в сериале The Crew.
Фото: Кадр из сериала «Сайнфелд»
6/7 Актриса также занимается благотворительностью. Кристин участвует в различных мероприятиях по спасению и сохранению популяции китов
Фото: globallookpress.com
7/7 В 2009 году, во время съемок сериала "Настоящая кровь", актриса вышла замуж за музыканта Абри ван Стратена.
Фото: legion-media.ru

Все свое детство Кристин, как и ее отец, увлекалась верховой ездой и стрельбой из пистолетов. А к обучению искусству ее привела любовь к живописи. В 1994 году Бауэр переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Первое время ей приходилось продавать протеиновые коктейли и работать няней. Почти все заработанные деньги Бауэр тратила на актерский класс, и свою первую роль Кристин удалось получить уже на следующий год — в сериале The Crew.

После этого карьера Кристин Бауэр начала принимать стремительные обороты. В ее послужном списке значатся роли в таких фильмах и сериалах, как "Остров фантазий", "50 первых поцелуев", "Отчаянные домохозяйки", "Настоящая кровь", "Кости", "Однажды в сказке" и многих других.

Актриса также занимается благотворительностью. Кристин участвует в различных мероприятиях по спасению и сохранению популяции китов, а также по спасению диких и домашних животных. Стоит отметить, что некоторые из них поселяются в доме Бауэр.

Что же касается личной жизни, то еще в 2009 году, во время съемок сериала "Настоящая кровь", актриса вышла замуж за южноафриканского музыканта Абри ван Стратена.

Актеры,Фото,Кости,50 первых поцелуев,Однажды в сказке,Настоящая кровь,Отчаянные домохозяйки,Отчаянная домохозяйка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители