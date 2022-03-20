Как Кристин Бауэр выглядела в молодости

Для кого-то Кристин Бауэр вампирша из сериала "Настоящая кровь", а для кого-то Малефисента из "Однажды в сказке". "Рамблер" расскажет о жизни актрисы до популярности, и покажет, какой она была в молодости.
Все свое детство Кристин, как и ее отец, увлекалась верховой ездой и стрельбой из пистолетов. А к обучению искусству ее привела любовь к живописи. В 1994 году Бауэр переехала в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Первое время ей приходилось продавать протеиновые коктейли и работать няней. Почти все заработанные деньги Бауэр тратила на актерский класс, и свою первую роль Кристин удалось получить уже на следующий год — в сериале The Crew.
После этого карьера Кристин Бауэр начала принимать стремительные обороты. В ее послужном списке значатся роли в таких фильмах и сериалах, как "Остров фантазий", "50 первых поцелуев", "Отчаянные домохозяйки", "Настоящая кровь", "Кости", "Однажды в сказке" и многих других.
Актриса также занимается благотворительностью. Кристин участвует в различных мероприятиях по спасению и сохранению популяции китов, а также по спасению диких и домашних животных. Стоит отметить, что некоторые из них поселяются в доме Бауэр.
Что же касается личной жизни, то еще в 2009 году, во время съемок сериала "Настоящая кровь", актриса вышла замуж за южноафриканского музыканта Абри ван Стратена.