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42 минуты назад

Как выглядит младший сын Ален Делона

Мира Маркина

86-летний французский актер Ален Делон заявил, что планирует уйти из жизни, прибегнув к эвтаназии. У звезды фильмов "На ярком солнце", "Черный тюльпан", "Бассейн" двое сыновей. Младшему из них, Алену-Фабьену Делону, 18 марта исполнилось 28 лет. Как он выглядит и чем занимается - в материале "Рамблера".

1/7 У Алена Делона двое сыновей. Младшему из них 18 марта исполнилось 28 лет.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Ален-Фабьен Делон, в отличие от отца, проживающего в Швейцарии, остался во Франции и сейчас живет в Париже.
Фото: Кадр из фильма «Встречи после полуночи»
3/7 Он также занялся актерской деятельностью.
Фото: globallookpress.com
4/7 В большом кино Ален впервые появился в 2011 году: в 17 лет он снялся в фильме "Меня зовут Бернадетт".
Фото: globallookpress.com
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5/7  В 2019 году он сыграл в ленте "Золотая молодежь".
Фото: Кадр из фильма «Золотая молодежь»
6/7 Помимо этого, Ален-Фабьен Делон с 2015 года является лицом бренда Dior.
Фото: globallookpress.com
7/7 Что касается личной жизни, уже пять лет Ален-Фабьен Делон встречается с французской телеведущей Капюсин Анав.
Фото: globallookpress.com

Ален-Фабьен Делон, в отличие от отца, проживающего в Швейцарии, остался во Франции и сейчас живет в Париже. Он также занялся актерской деятельностью. В большом кино Ален впервые появился в 2011 году: в 17 лет он снялся в фильме "Меня зовут Бернадетт". В 2019 году он сыграл в ленте "Золотая молодежь". Помимо этого, Ален-Фабьен Делон с 2015 года является лицом бренда Dior. Еще он свободно говорит на голландском, английском, французском и немецком языках.

Что касается личной жизни, уже пять лет Ален-Фабьен Делон встречается с французской телеведущей Капюсин Анав. Пара начала отношения в 2017 году.

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