Как выглядит младший сын Ален Делона

86-летний французский актер Ален Делон заявил, что планирует уйти из жизни, прибегнув к эвтаназии. У звезды фильмов "На ярком солнце", "Черный тюльпан", "Бассейн" двое сыновей. Младшему из них, Алену-Фабьену Делону, 18 марта исполнилось 28 лет. Как он выглядит и чем занимается - в материале "Рамблера".

Ален-Фабьен Делон, в отличие от отца, проживающего в Швейцарии, остался во Франции и сейчас живет в Париже. Он также занялся актерской деятельностью. В большом кино Ален впервые появился в 2011 году: в 17 лет он снялся в фильме "Меня зовут Бернадетт". В 2019 году он сыграл в ленте "Золотая молодежь". Помимо этого, Ален-Фабьен Делон с 2015 года является лицом бренда Dior. Еще он свободно говорит на голландском, английском, французском и немецком языках.