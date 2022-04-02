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2 часа назад

Самые впечатляющие перевоплощения ради роли

Мира Маркина

Актеры готовы на многое ради того, чтобы получить роль, о которой мечтали. И несмотря на то, что мы живем в век невероятных цифровых технологий, имеем множество художников по гриму и костюмам, зачастую артистам приходится и самим прикладывать немалые усилия для того, чтобы идеально подойти на роль того или иного героя. Рамблер подготовил подборку самых впечатляющих перевоплощений актеров. Они голодали, набирали вес, сутками тренировались и часами наносили грим, перевоплощались в другой пол, изучали своих героев вплоть до походки, повадок и мыслей в голове, чтобы лучше передать образ, задуманный кинорежиссером.

1/5 Шарлиз Терон
Фото: Кадр из фильма "Монстр", globallookpress.com
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2/5 Хилари Суонк
Фото: Кадр из фильма "Парни не плачут", globallookpress.com
3/5 Джаред Лето
Фото: Кадр из фильма "Даласский клуб покупателей", globallookpress.com
4/5 Крис Пратт
Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики", globallookpress.com
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5/5 Деми Мур
Фото: Кадр из фильма "Солдат Джейн", globallookpress.com

Шарлиз Терон в фильмах «Монстр» и «Талли»

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Одна из самых красивых актрис Голливуда не раз удивляла своими перевоплощениями в кино. Но, пожалуй, самыми яркими стали ее изменения для фильмов «Монстр» и «Талли». Во время работы над первым актрисе пришлось полностью погрузиться в личную историю серийной убийцы Эйлин Уронос, которую она и сыграла в картине. Помимо того, что Терон специально для роли поправилась на 15 килограммов, сбрила брови, вставила зубные протеза и с помощью грима была заметно состарена, она долго вникала в дневники, написанные убийцей, в ее судебное дело, и не раз встречалась с реальными заключенными, чтобы лучше понять их психологию. Через два года актриса уже будучи в прекрасной форме играла главную роль в фильме «Эон Флакс». Но на этом Терон не успокоилась и приняла решение сняться в главной роли в картине «Талли», где сыграла уставшую и измученную жизнью многодетную мать. Для этого ей пришлось поправиться уже на целых 23 килограмма. Набрать актрисе необходимый вес удалось за три месяца, а вот сбросить его оказалось гораздо сложнее, чем когда она восстанавливалась по «Монстра». Путь к своей прежней фигуре после «Талли» занял у Шарлиз Терон целый год.

Хилари Суонк в фильме «Парни не плачут»

Сексуальная и привлекательная в обычной жизни актриса Хилари Суонк очень органично сыграла девушку, мечтающую быть парнем в картине «Парни не плачут». Для сцен с перевоплощением ей приходилось сильно утягивать грудь и соответствующе одеваться, ходить и разговаривать. Для исполнения этой роли Хилари провела много времени в тренажёрных залах и сильно худела, чтобы лицо выглядело более угловатым. Старания актрисы не остались незамеченными, за эту роль Суонк получила «Оскар».

Джаред Лето в фильме «Далласский клуб покупателей»

Джаред Лето часто поражает фанатов своими перевоплощениями. Одно из самых ярких — для роли в картине «Далласский клуб покупателей. Оно далось актеру совсем непросто, ведь здесь главной была не работа гримеров, а его самого. Он в течение целого месяца почти не ел, только пил воду. Ему удалось похудеть на 15 килограммов, тем самым почти доведя себя до истощения. Однако его внешний вид теперь очень органично смотрелся в образе его героя — человека, больного СПИДом. Помимо этого он вживался и в женский образ, ведь его герой был трансвеститом.

Крис Пратт в фильме «Стражи галактики»

Возможно, многие поклонницы Криса Пратта и не знали, как мускулистый и подтянутый актер выглядел до «Страж галактики». А он весил на 30 килограммов больше, чем в фильме. Ему довольно трудно далось это преображение – многочасовые ежедневные тренировки, жесткий контроль за питанием. Такая жесткая работа над собой длилась долгих 5 месяцев. Однако это все точно стоило того – блокбастер произвел на зрителей большое впечатление, а у Пратта появилась миллионная армия фанатов по всему миру.

Деми Мур в фильме «Солдат Джейн»

Ради роли в картине Ридли Скотта Деми Мур пришлось распрощаться со своими волосами, полностью обрив голову. Но это не все – актриса вставала в 4 утра ежедневно, дабы перед съемками успеть на тренировку. Все сложные сцены она отрабатывала сама, отказавшись от дублеров. Тренировали Деми Мур не только профессиональные спортсмены, но и офицер военно-морского флота США. Жаль только, что критики совсем не оценили подвигов актрисы, более того, вручили ей премию «Золотая малина» за худшую женскую роль.

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