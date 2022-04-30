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1 час назад

Чего вы не знали о самой популярной израильтянке в мире

Диана Товсепова

30 апреля день рождения празднует утонченная израильтянка Галь Гадот. Многие называют ее самой популярной еврейкой в мире - вся планета наблюдала за ее успехом в Голливуде с небольшой роли в "Форсаж 4" до главного персонажа, древнегреческой богини Дианы в картине "Чудо-женщина".

1/8 Галь родилась в семье инженера и учительницы. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Только ее дед Абрахам Вайс смог выбраться живым из концлагеря Освенцим.
Фото: globallookpress.com
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2/8 Семья Гадот на самом деле носила фамилию "Гринштейн", но было решено ее ивритизировать. Было выбрано слово гадот, означающее на иврите "берег реки".
Фото: Кадр из фильма «Форсаж 4»
3/8 Имя девочке дали тоже с водным смыслом. Галь — значит "волна". Получается Галь Гадот дословно переводится с иврита как "волна на берегу реки".
Фото: Соцсети
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5/8 Два года будущая звезда Голливуда отслужила в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора.
Фото: Соцсети
6/8 В 2020 году Forbes Галь оказалась на третьем месте среди самых высокооплачиваемых актрис в мире с годовым доходом в 31,5 миллиона долларов.
Фото: globallookpress.com
7/8 Для роли Чудо-женщины Гадот набрала 14 кг мышечной массы. Тогда девушка занималась кунг фу, кикбоксингом, джиуджитсу и фехтованием.
Фото: Кадр из фильма «Чудо-Женщина»
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8/8 С 2008 года Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано. Супруги воспитывают троих дочерей.
Фото: Соцсети

Зрители считают чудо-женщиной саму Гадот, а многие называют ее новым секс-символом Голливуда с натуральной аристократической красотой.

Правда история жизни израильской красотки хранит в себе много интересного. Самые удивительные факты — в материале "Рамблера":

Галь родилась в семье инженера и учительницы. Все ее родственники, жившие до 1940 года в закарпатском городе Мукачево, погибли во время Холокоста. Только ее дед Абрахам Вайс смог выбраться живым из концлагеря Освенцим.

Семья Гадот на самом деле носила фамилию "Гринштейн", но было решено ее ивритизировать. Было выбрано слово гадот, означающее на иврите "берег реки".

Имя девочке дали тоже с водным смыслом. Галь — значит "волна". Получается Галь Гадот дословно переводится с иврита как "волна на берегу реки".

В 18 лет Галь получила титул "Мисс Израиль" и затем представила страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Хоть победу она не одержала, зато получила билет в светлое будущее вместе с предложениями от рекламных и модельных агентств в Израиле и Европе.

Два года будущая звезда Голливуда отслужила в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора.

В 2020 году Forbes Галь оказалась на третьем месте среди самых высокооплачиваемых актрис в мире с годовым доходом в 31,5 миллиона долларов.

Для роли Чудо-женщины Гадот набрала 14 кг мышечной массы. Тогда девушка занималась кунг фу, кикбоксингом, джиуджитсу и фехтованием.

С 2008 года Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано. Супруги воспитывают троих дочерей.

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