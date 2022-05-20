Как постарела Мишель Пфайффер

Американская актриса Мишель Пфайффер прославилась еще в конце 80-х годов. Ее можно увидеть в таких культовых фильмах, как "Бриолин", "Бэтмен: возвращение" и "Лицо со шрамом". Сейчас она продолжает появляться на больших экранах, но на светских мероприятиях еще почти не встретишь. В материале "Рамблера" — о том, как изменилась жизнь голливудской красотки.

Карьера Пфайффер начала стремительно развиваться в конце 80-х годов. На этот период пришлось большинство премьер, где она сыграла главные роли. Тогда же она стала обладательницей премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также была номинирована на «Оскар» и «Эмми».

В период нулевых и десятых она регулярно брала перерывы в карьере, но при возвращении в кино продолжала сниматься в коммерчески успешных фильмах. Новая эра в ее карьере началась в конце 2010-х годах. Она начала сотрудничать с Disney и стала частью киновселенной Marvel, а также приняла участие в фильме "Малефисента".