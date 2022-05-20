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41 минуту назад

Как постарела Мишель Пфайффер

Мария Каткова

Американская актриса Мишель Пфайффер прославилась еще в конце 80-х годов. Ее можно увидеть в таких культовых фильмах, как "Бриолин", "Бэтмен: возвращение" и "Лицо со шрамом". Сейчас она продолжает появляться на больших экранах, но на светских мероприятиях еще почти не встретишь. В материале "Рамблера" — о том, как изменилась жизнь голливудской красотки.

1/6 Американская актриса Мишель Пфайффер прославилась еще в конце 80-х годов.
Фото: Кадр из фильма
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2/6 Ее можно увидеть в таких культовых фильмах, как "Бриолин", "Бэтмен: возвращение" и "Лицо со шрамом".
Фото: Кадр из фильма
3/6 Сейчас она продолжает появляться на больших экранах, но на светских мероприятиях еще почти не встретишь.
Фото: Кадр из фильма
4/6 Новая эра в ее карьере началась в конце 2010-х годах.
Фото: Кадр из фильма
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5/6 Она начала сотрудничать с Disney и стала частью киновселенной Marvel, а также приняла участие в фильме "Малефисента".
Фото: legion-media.ru
6/6 Сейчас актриса замужем за сценаристом Дэвидом Э. Келли. Еще до свадьбы в 1993 году она начала процесс удочерения девочки из детского дома. В 1994 году у супругов родился сын Джон Генри.
Фото: legion-media.ru

Карьера Пфайффер начала стремительно развиваться в конце 80-х годов. На этот период пришлось большинство премьер, где она сыграла главные роли. Тогда же она стала обладательницей премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также была номинирована на «Оскар» и «Эмми».

В период нулевых и десятых она регулярно брала перерывы в карьере, но при возвращении в кино продолжала сниматься в коммерчески успешных фильмах. Новая эра в ее карьере началась в конце 2010-х годах. Она начала сотрудничать с Disney и стала частью киновселенной Marvel, а также приняла участие в фильме "Малефисента".

Сейчас актриса замужем за сценаристом Дэвидом Э. Келли. Еще до свадьбы в 1993 году она начала процесс удочерения девочки из детского дома. В 1994 году у супругов родился сын Джон Генри.

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