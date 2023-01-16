"Российское досье" Джины Лоллобриджиды

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида неоднократно посещала Россию. Артистка была почетной гостьей Международного кинофестиваля. В своих интервью Лоллобриджида неоднократно признавалась, что влюблена в Москву. Актриса говорила, что с удовольствием попробовала себя в российском кино и снялась, например, в фильме у Михалкова. Джина Лоллобриджида во время визитов в Россию – в галерее «Рамблера».

В 1960-е ходили слухи о ее тайных отношениях с Юрием Гагариным. Поводом послужила встреча Джины с Юрием во время ее визита в Москву в 1961 году. Тогда красотка поцеловала в щеку первого в мире космонавта, что и стало причиной слухов о романе. Сама актриса позже отметила, что с Юрием Алексеевичем ее ничего, кроме дружбы, не связывает. Известно, что Гагарин подарил итальянской красавице свое фото с подписью: «Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, – нет».