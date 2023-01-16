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36 минут назад

"Российское досье" Джины Лоллобриджиды

Екатерина Сурина

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида неоднократно посещала Россию. Артистка была почетной гостьей Международного кинофестиваля. В своих интервью Лоллобриджида неоднократно признавалась, что влюблена в Москву. Актриса говорила, что с удовольствием попробовала себя в российском кино и снялась, например, в фильме у Михалкова. Джина Лоллобриджида во время визитов в Россию – в галерее «Рамблера».

1/13 Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида на Красной площади перед Спасской башней, 1961 год
Фото: РИА Новости
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2/13 Московский международный кинофестиваль. Итальянские актрисы Джина Лоллобриджида и Мариза Мерлини с советской актрисой Татьяной Самойловой, 1961 год
Фото: РИА Новости
3/13 Участницы II Московского международного кинофестиваля, итальянские актрисы Джина Лоллобриджида и Мариза Мерлини с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой во время приема в Министерстве культуры СССР, 1961 год
Фото: РИА Новости
4/13 Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида и народный артист РСФСР Аркадий Райкин на Втором Международном кинофестивале в Москве, 1961 год
Фото: РИА Новости
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5/13 Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида перед собором Василия Блаженного на Красной площади, 1961 год
Фото: РИА Новости
6/13 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида раздает автографы зрителям на VIII Московском международном кинофестивале в Москве, 1973 год
Фото: РИА Новости
7/13 Московский международный кинофестиваль. Члены жюри конкурса полнометражных художественных фильмов актеры Джина Лоллобриджида (Италия) и Тосиро Мифунэ (Япония), 1973 год
Фото: РИА Новости
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8/13 Восьмой Московский международный кинофестиваль. На переднем плане слева направо: актер и режиссер Алексей Баталов, актриса Джина Лоллобриджида, актер и режиссер Сергей Бондарчук, 1973 год
Фото: РИА Новости
9/13 Московский международный кинофестиваль. Член жюри кинофестиваля популярная итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, 1973 год
Фото: РИА Новости
10/13  Президент РФ Борис Ельцин приветствует киноактрису Джину Лоллобриджиду на открытии Игр доброй воли в Санкт-Петербурге, 1994 год
Фото: РИА Новости
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11/13 Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида на XX Московском международном кинофестивале, 1997 год
Фото: РИА Новости
12/13 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида раздает автографы на открытии выставки скульптур "Великие женщины", 2003 год
Фото: РИА Новости
13/13 Президент России Владимир Путин во время встречи с гостьей 25-го Московского международного кинофестиваля /ММКФ/ - итальянской киноактрисой Джиной Лоллобриджидой в государственной резиденции Ново-Огарево, 2003 год
Фото: РИА Новости

В 1960-е ходили слухи о ее тайных отношениях с Юрием Гагариным. Поводом послужила встреча Джины с Юрием во время ее визита в Москву в 1961 году. Тогда красотка поцеловала в щеку первого в мире космонавта, что и стало причиной слухов о романе. Сама актриса позже отметила, что с Юрием Алексеевичем ее ничего, кроме дружбы, не связывает. Известно, что Гагарин подарил итальянской красавице свое фото с подписью: «Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, – нет».

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась 16 января 2023 года на 96-м году жизни. Современники называли ее самой красивой женщиной в мире.

Актеры,Фото,Юрий Гагарин,
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