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2 часа назад

Секс-символ 70-х: какой была Ракель Уэлч

Мира Маркина

После непродолжительной болезни на 83 году жизни скончалась одна из самых красивых актрис XX века Ракель Уэлч. Ее называли секс-символом 70-х, а главный мужской журнал Men's Health вообще поставил артистку на второе место в рейтинге самых сексуальных женщин всех времен.

1/11 Ракель Уэлч в фильме «Миллион лет до нашей эры», 1966 год
Фото: legion-media.ru
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2/11 Актриса Ракель Уэлч в молодости
Фото: globallookpress.com
3/11 Актриса Ракель Уэлч в молодости
Фото: globallookpress.com
4/11 Актриса Ракель Уэлч
Фото: globallookpress.com
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5/11 Ракель Уэлч 1967 году
Фото: legion-media.ru
6/11 Актриса Ракель Уэлч в молодости
Фото: globallookpress.com
7/11 Ракель Уэлч, фото из частной коллекции
Фото: legion-media.ru
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8/11 Ракель Уэлч и Джон Ричардсон в «Миллион лет до нашей эры», 1966 год
Фото: ТАСС
9/11 Ракель Уэлч в образе «Ханни Колдер», героине одноименного вестерна, 1971 год
Фото: legion-media.ru
10/11 Ракель Уэлч в 1985 году
Фото: legion-media.ru
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11/11 Актриса Ракель Уэлч в 2017 году
Фото: globallookpress.com

Ракель Уэлч родилась в 1940 году в Чикаго в семье англичанки и боливийца. Уже с детства девочка отличалась от других детей артистичностью. В юности Ракель играла в любительском театре, а также становилась победительницей целого множества различных конкурсов красоты.

В 19 лет она вышла замуж за своего школьного бойфренда. У пары вскоре родился первенец сын Дэймон, а еще через два года молодая семья пополнилась дочерью Тахни. Чтобы уделять достаточно времени воспитанию детей, а также обеспечивать их, Ракель пришлось бросить университет и устроиться на работу ведущей прогноза погоды на местном ТВ.

Через год после рождения второго ребенка семья Уэлч распалась. Молодая мать не опустила руки и вскоре отправилась в Лос-Анжелес покорять Голливуд.

Первое время Уэлч, как и любая начинающая актриса, снималась в небольших эпизодах, дешевых картинах и рекламе. Но уже в 1966 году ей удалось получить роль в фильмах «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры», которые сделали Ракель популярной. Покоренная красотой девушки пресса стала называть Уэлч секс-символом Голливуда.

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах и 50 телевизионных шоу. В 1974 году она была удостоена премии «Золотой глобус» за роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетёра: Подвески королевы».

Помимо кинокарьеры Уэлч появлялась и на обложках мужских и модных журналов. Интересный факт: даже на пике популярности Ракель никогда не позировала и не выступала полностью обнаженной.

Несмотря на то, что актриса так не добилась славы ведущих артистов американского кино, в 1996 году Уэлч была удостоена именной звезды на Аллее Славы Голливуда.

Какой была одна из самых красивых женщин XX века – в галерее «Рамблера».

Актеры,Фото,Миллион лет до нашей эры,
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