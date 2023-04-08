Как сейчас выглядит Пьер Ришар

Пьер Ришар один из самых любимых зарубежных актеров в нашей стране. Его до сих пор помнят благодаря французской комедии «Игрушка», а также бессмертному дуэту с Жераром Депардье, с которым он сыграл главные роли в фильмах «Невезучие», «Папаши», «Беглецы».
Пьер Ришар родился в 1934 году в Валансьене на северо-востоке Франции. После развода родителей воспитанием мальчика занимался дед, крупный сталепромышленник. Когда Пьеру исполнилось 18 лет, он оказался перед сложным выбором, продолжать ли семейное дело или последовать за детской мечтой и стать актером. Близкие не захотели поддержать стремления юноши, и вскоре после совершеннолетия будущий артист со скандалом уехал в Париж, где поступил на драматические курсы Шарля Дюллена.
Карьера Ришара началась с комедийных номеров в парижских кабаре в образе застенчивого и рассеянного недотепы. Лишь когда актеру исполнилось 33 года Пьера наконец заметили и стали предлагать второстепенные роли в кино. По-настоящему звездный час для него наступил еще позже. В 1972 году на экраны вышла авантюрная комедия Робера «Высокий блондин в черном ботинке». Роль рассеянного скрипача, которого принимают за секретного суперагента, принесла Ришару долгожданную популярность во Франции, а фильм стал классикой кинематографа.
В 1976 году он снялся в социальной драме с элементами комедии Франсиса Вебера «Игрушка». Эта роль стала прорывной для актера и о нем уже заговорили по всему миру.
Особенно зрителям полюбились фильмы, где Пьер Ришар играл дуэтом с Жераром Депардье. В 1981 году на экраны вышла приключенческая комедия Вебера о жизни двух вечных неудачниках постоянно попадающих в нелепые ситуации. Затем в 1983 и в 1986 годах Ришар и Депардье снялись в фильме «Папаши» о двух мужчинах, считавших себя отцами одного ребенка; и картине «Беглецы» про нескладного грабителя банка, который захватил в заложники бывшего заключенного.
Всего Пьер Ришар сыграл в более чем 80 лентах. Сейчас актеру уже 88 лет. Ришар счастлив в браке с бывшей бразильской моделью Сейлой Ласердой, которая младше его более чем на 20 лет.