Как сейчас выглядит Пьер Ришар

Пьер Ришар один из самых любимых зарубежных актеров в нашей стране. Его до сих пор помнят благодаря французской комедии «Игрушка», а также бессмертному дуэту с Жераром Депардье, с которым он сыграл главные роли в фильмах «Невезучие», «Папаши», «Беглецы».

1/11 Пьер Ришар в молодости Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Пьер Ришар в фильме "Робинзоны Черепашьего острова", 1974 год Фото: legion-media.ru 3/11 Пьер Ришар в фильме "Не упускай из виду", 1975 год Фото: legion-media.ru 4/11 Пьер Ришар в фильме "Игрушка", 1976 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Пьер Ришар в фильме "Близнец", 1984 год Фото: legion-media.ru 6/11 Пьер Ришар дает пресс-конференцию в Москве, 2005 год Фото: globallookpress.com 7/11 Пьер Ришар в фильме "Счастливчик", 2010 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Пьер Ришар во время выступления, 2011 год Фото: globallookpress.com 9/11 Пьер Ришар в 2016 году Фото: globallookpress.com 10/11 Пьер Ришар на церемонии прощания с французским актером Жан Полем Бельмондо, 2021 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Пьер Ришар в 2022 году Фото: legion-media.ru

Пьер Ришар родился в 1934 году в Валансьене на северо-востоке Франции. После развода родителей воспитанием мальчика занимался дед, крупный сталепромышленник. Когда Пьеру исполнилось 18 лет, он оказался перед сложным выбором, продолжать ли семейное дело или последовать за детской мечтой и стать актером. Близкие не захотели поддержать стремления юноши, и вскоре после совершеннолетия будущий артист со скандалом уехал в Париж, где поступил на драматические курсы Шарля Дюллена.

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Карьера Ришара началась с комедийных номеров в парижских кабаре в образе застенчивого и рассеянного недотепы. Лишь когда актеру исполнилось 33 года Пьера наконец заметили и стали предлагать второстепенные роли в кино. По-настоящему звездный час для него наступил еще позже. В 1972 году на экраны вышла авантюрная комедия Робера «Высокий блондин в черном ботинке». Роль рассеянного скрипача, которого принимают за секретного суперагента, принесла Ришару долгожданную популярность во Франции, а фильм стал классикой кинематографа.

В 1976 году он снялся в социальной драме с элементами комедии Франсиса Вебера «Игрушка». Эта роль стала прорывной для актера и о нем уже заговорили по всему миру.

Особенно зрителям полюбились фильмы, где Пьер Ришар играл дуэтом с Жераром Депардье. В 1981 году на экраны вышла приключенческая комедия Вебера о жизни двух вечных неудачниках постоянно попадающих в нелепые ситуации. Затем в 1983 и в 1986 годах Ришар и Депардье снялись в фильме «Папаши» о двух мужчинах, считавших себя отцами одного ребенка; и картине «Беглецы» про нескладного грабителя банка, который захватил в заложники бывшего заключенного.