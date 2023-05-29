29 мая исполняется 70 лет со дня рождения актера Александра Абдулова. Статный, интеллигентный красавец очаровывал своей игрой сначала советского, а затем и российского зрителя.

Александр Абдулов родился в театральной семье в 1953 году. Его отец Гавриила Абдулов – театральный режиссер и актер, заслуженный артист РСФСР и Узбекской ССР. Мать Людмила работала гримером. Неудивительно, что впервые на сцену будущий любимец советского зрителя попал в раннем возрасте. В пять лет Александр Абдулов вместе с отцом сыграл на сцене Ферганского русского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты» по пьесе Николая Погодина.

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После окончания школы юноша по настоянию отца попытался поступить в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в Москве, но провалился на вступительных экзаменах. Проучившись год на факультете физической культуры Ферганского государственного педагогического института, Абдулов вновь решил связать свое будущее со сценой и на этот раз удачно. Александр поступил в ГИТИС, на курс Иосифа Раевского.

В 1974 году, за год до выпуска его заметил театральный режиссер Марк Захаров, который пригласил начинающего артиста в «Ленком», где Абдулов проработал почти 35 лет. Актер сыграл роли в таких спектаклях, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (рок-опера Алексея Рыбникова и Павла Грушко по мотивам кантаты Пабло Неруды), «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира, «Юнона и Авось» (рок-опера Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского), «Оптимистическая трагедия» по пьесе Всеволода Вишневского и другие.

В кино Абдулов также начал сниматься еще в студенческие годы. В 1973 году он исполнил эпизодическую роль десантника Козлова в приключенческой картине Михаила Пташука «Про Витю, про Машу и морскую пехоту».

Всего же актер снялся в более чем 110 фильмах и сериалах. Самые известные его роли: юноша-медведь в музыкальном фильме «Обыкновенное чудо» (1978), адвокат Генрих Рамкопф в комедии «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), Митя Лавров в мелодраме «С любимыми не расставайтесь» (1979, Иван Пухов в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982), Сергей Ненашев в детективной драме «Гений», Федор Лавриков в сериале «Next» (2001-2003), Коровьев в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (2005).

Последней работой артиста стала роль Степана Облонского в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» (2009 год).

В сентябре 2007 года израильские врачи выявили у Абдулова четвёртую стадию рака лёгкого. Побороть болезнь не удалось и 3 января 2008 года артист скончался в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни.