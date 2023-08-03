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Лучшие роли Ирины Мирошниченко

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Ирина Мирошниченко в роли Кати, старшей сестры Николая в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) 
© Кадр из фильма
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Ирина Мирошниченко в роли Марии Магдалины в пронзительной драме Андрея Тарковского "Андрей Рублев" (1966) 
© Кадр из фильма
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Ирина Мирошниченко в роли Риты в шпионской драме режиссера Вениамина Дормана "Ошибка резидента" (1968) 
© Кадр из фильма
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Ирина Мирошниченко в роли Марины Сурицкой в остросюжетной драме режиссера Леонида Квинихидзе "Миссия в Кабуле" (1970) 
© РИА Новости

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Ирина Мирошниченко в роли Елены Серебряковой в драме режиссера Андрея Кончаловского "Дядя Ваня" (1970) 
© РИА Новости
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Ирина Мирошниченко в роли крестьянки Веры в военной драме режиссера Николая Губенко "Пришел солдат с фронта" (1972) 
© РИА Новости
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Ирина Мирошниченко в роли Марии в драме режиссера Витаутаса Жалакявичюса "Это сладкое слово — свобода!" (1972) 
© РИА Новости
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Ирина Мирошниченко в роли Нины Щёголевой в драме режиссера Виктора Соколова "Здесь наш дом" (1974) 
© ТАСС
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Ирина Мирошниченко в роли врача Нади в драме режиссера Алексея Симонова "Вернемся осенью" (1979) 
© РИА Новости

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Ирина Мирошниченко в роли Людмилы Сергеевны, матери Кати в нежной драме о первой любви режиссера Ильи Фрэза "Вам и не снилось..." (1980) 
© Кадр из фильма
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Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля у концертного зала "Россия", 2018 год 
© ТАСС

    Актриса Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где находилась ее семья во время эвакуации. В юности, уже во время жизни в Москве, занималась игрой на скрипке в школе при училище им. Гнесиных. Затем занималась в студии при театре Ленинского комсомола, где встретила своего будущего мужа драматурга Михаила Шатрова.

    В 1965 году Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ вскоре вошла в состав труппы Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А.П. Чехова).

    На киноэкран актриса попала еще студенткой. В 1963 году она исполнила роль Кати, старшей сестры Николая в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Второй работой артистки стала главная роль в военной драме «Их знали только в лицо» (1966).

    Всего же за свою карьеру Ирина Мирошниченко снялась в 78 кинокартинах. Многие из них прочно вошли в золотой фонд советского, а затем и российского кинематографа.

    Лучшие киноработы Ирины Мирошниченко – в галерее «Рамблера».

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