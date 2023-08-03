Лучшие роли Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где находилась ее семья во время эвакуации. В юности, уже во время жизни в Москве, занималась игрой на скрипке в школе при училище им. Гнесиных. Затем занималась в студии при театре Ленинского комсомола, где встретила своего будущего мужа драматурга Михаила Шатрова.

В 1965 году Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ вскоре вошла в состав труппы Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А.П. Чехова).

На киноэкран актриса попала еще студенткой. В 1963 году она исполнила роль Кати, старшей сестры Николая в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Второй работой артистки стала главная роль в военной драме «Их знали только в лицо» (1966).

Всего же за свою карьеру Ирина Мирошниченко снялась в 78 кинокартинах. Многие из них прочно вошли в золотой фонд советского, а затем и российского кинематографа.