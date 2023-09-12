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Актрисе Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет

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Актриса Татьяна Доронина в 1964 году 
© ТАСС
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Актриса Татьяна Доронина в роли Лушки в спектакле "Поднятая целина", 1965 год 
© РИА Новости
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Татьяна Доронина в роли Нади и Наталья Тенякова в роли Лиды в фильме Георгия Натансона "Старшая сестра" по сценарию Александра Володина, 1966 год 
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе" режиссера Татьяны Лиозновой. Нюра - Татьяна Доронина, Саша - Олег Ефремов, 1967 год 
© РИА Новости

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Народная артистка РСФСР, актриса Татьяна Васильевна Доронина, 1969 год 
© ТАСС
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Народная артистка РСФСР Татьяна Доронина в 1975 году 
© РИА Новости
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Народная артистка СССР Доронина Татьяна Васильевна, 1989 год 
© РИА Новости
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Народные артисты СССР Татьяна Доронина и Василий Лановой на церемонии закладки своих именных плит на Всероссийской киноаллее Славы киноконцерна "Мосфильм", 2004 год 
© РИА Новости
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Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Татьяна Доронина, 2008 год 
© РИА Новости

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Актриса Татьяна Доронина, получившая премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, 2013 год 
© ТАСС
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Актёры Татьяна Доронина в роли Вассы Железновой и Юрий Горобец в роли Сергея Железнова в сцене из спектакля "Васса Железнова" в постановке режиссера Б.Щедрина в рамках открытия 120-го театрального сезона в МХАТ им. Горького, 2017 год 
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина, удостоенная ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства в Екатерининском зале Кремля, 2019 год 
© РИА Новости

    12 сентября исполнилось 90 лет советской и российской актрисе театра и кино Татьяне Дорониной. Как менялась знаменитая артистка – в галерее «Рамблера».

    Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. Детство будущей актрисы прошло в коммунальной квартире в переулке Ильича, где проживали сразу 6 разных семей. Во время Великой Отечественной войны Татьяну вместе с матерью и сестрой эвакуировали в город Данилов Ярославской области. Отец Дорониной, по специальности шеф-повар в санатории, до самой победы воевал на Ленинградском фронте.

    В 1952 году Татьяна поступила в Школу-студию МХАТ, которую успешно закончила спустя четыре года. После выпуска работала сначала в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького (1959-1966), затем актриса МХАТ им. М. Горького (1966-1972, 1983-1987) и Московского академического театра им. Вл. Маяковского (1972-1983).

    С июля 1987 и до 2018 года Доронина занимала должность художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, а также продолжала играть в спектаклях. В течение этих лет поставила более двадцати спектаклей. В их числе: «На дне» по произведению Максима Горького, «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, «Зойкина квартира» и «Белая гвардия» по произведениям Михаила Булгакова, «Лес», «Доходное место», «Без вины виноватые» по пьесам Александра Островского, «Униженные и оскорбленные» по роману Федора Достоевского.

    В своем первом фильме Татьяна Доронина снялась еще будучи студенткой. В 1955 году она исполнила роль девушки Зои в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Всего актриса приняла участие в 15 художественных фильмах. Наиболее известные из них: мелодрама «Старшая сестра» (1966), «Три тополя на Плющихе» (1967), драма «Мачеха» (1973).

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