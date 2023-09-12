Актрисе Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет

12 сентября исполнилось 90 лет советской и российской актрисе театра и кино Татьяне Дорониной. Как менялась знаменитая артистка – в галерее «Рамблера».

Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. Детство будущей актрисы прошло в коммунальной квартире в переулке Ильича, где проживали сразу 6 разных семей. Во время Великой Отечественной войны Татьяну вместе с матерью и сестрой эвакуировали в город Данилов Ярославской области. Отец Дорониной, по специальности шеф-повар в санатории, до самой победы воевал на Ленинградском фронте.

В 1952 году Татьяна поступила в Школу-студию МХАТ, которую успешно закончила спустя четыре года. После выпуска работала сначала в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького (1959-1966), затем актриса МХАТ им. М. Горького (1966-1972, 1983-1987) и Московского академического театра им. Вл. Маяковского (1972-1983).