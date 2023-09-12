Актрисе Татьяне Дорониной исполнилось 90 лет
12 сентября исполнилось 90 лет советской и российской актрисе театра и кино Татьяне Дорониной. Как менялась знаменитая артистка – в галерее «Рамблера».
Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. Детство будущей актрисы прошло в коммунальной квартире в переулке Ильича, где проживали сразу 6 разных семей. Во время Великой Отечественной войны Татьяну вместе с матерью и сестрой эвакуировали в город Данилов Ярославской области. Отец Дорониной, по специальности шеф-повар в санатории, до самой победы воевал на Ленинградском фронте.
В 1952 году Татьяна поступила в Школу-студию МХАТ, которую успешно закончила спустя четыре года. После выпуска работала сначала в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького (1959-1966), затем актриса МХАТ им. М. Горького (1966-1972, 1983-1987) и Московского академического театра им. Вл. Маяковского (1972-1983).
С июля 1987 и до 2018 года Доронина занимала должность художественного руководителя МХАТ им. М. Горького, а также продолжала играть в спектаклях. В течение этих лет поставила более двадцати спектаклей. В их числе: «На дне» по произведению Максима Горького, «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, «Зойкина квартира» и «Белая гвардия» по произведениям Михаила Булгакова, «Лес», «Доходное место», «Без вины виноватые» по пьесам Александра Островского, «Униженные и оскорбленные» по роману Федора Достоевского.
В своем первом фильме Татьяна Доронина снялась еще будучи студенткой. В 1955 году она исполнила роль девушки Зои в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Всего актриса приняла участие в 15 художественных фильмах. Наиболее известные из них: мелодрама «Старшая сестра» (1966), «Три тополя на Плющихе» (1967), драма «Мачеха» (1973).