10 октября исполняется 55 лет российскому актеру и кинорежиссеру Филиппу Янковскому.

Филипп Янковский родился в 1968 году в Саратове в семье актёров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Уже с самого детства жизнь мальчика оказалась связана с кино. В пятилетнем возрасте Янковский снялся в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского. Также юный актер пробовался на главную роль в картине «Остров сокровищ» (1982). Официальным же стартом кинокарьеры артиста считается участие в молодежной драме о любви «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986).

После окончания в 1990 году Школы-студии МХАТ Филипп Янковский поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. Первое время он занимался съемками видеоклипов. В2003 году Янковский поставил фильм «В движении», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Открытие года». Следующей режиссёрской работой стала экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник», где снялись многие популярные российские актёры.

В 2010-е Филипп Янковский вновь вернулся к стезе актера. Он стал регулярно появляться в кадре, как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. В 2021 году артист получил премию «Золотой орел» за роль Ивана Шухова в фильме режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович».

С 1988 года Филипп Янковский состоит в отношениях с актрисой Оксаной Фандерой. У пары двое детей.