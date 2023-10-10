$101.36+0.87107.03+1.02

Актеру Филиппу Янковскому — 55 лет

Slide 1 of 16
1/13
Филипп Янковский в фильме "Афганский излом", 1991 год 
© Кадр из фильма
2/13
Актер Филипп Янковский с премией в номинации "Открытие года" на торжественной церемонии вручения ежегодных национальных кинематографических премий "Ника", 2003 год 
© ТАСС
3/13
Филипп Янковский с супругой Оксаной Фандерой на церемонии открытия XXVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год 
© ТАСС
4/13
Филипп Янковский на съемочной площадке фильма «Меченосец», 2005 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/13
Филипп Янковский на закрытии XIX кинофестиваля "Окно в Европу" в музее "Выборгский замок", 2011 год 
© ТАСС
6/13
Филипп Янковский в фильме "Распутин", 2012 год 
© Кадр из фильма
7/13
Филипп Янковский в фильме "Чудотворец", 2014 год 
© Кадр из фильма
8/13
Филипп Янковский в сцене из спектакля "Dreamworks. Мечта сбывается", режиссера Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева в Московском художественном театре (МХТ) имени А.П. Чехова в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", 2016 год 
© РИА Новости
9/13
Актер Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на фестивале цветов, открывшемся в центре Москвы в Государственном универсальном магазине, 2018 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/13
Филипп Янковский, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за роль Ивана Денисовича в фильме "Иван Денисович", на церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орел", 2021 год 
© ТАСС
11/13
Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович", 2021 год 
© Кадр из фильма
12/13
Актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов на фотосессии съемочной группы фильма "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" на 74-м международном кинофестивале в Локарно, 2021 год 
© ТАСС
13/13
Актер Филипп Янковский на премьере фильма режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной "Тень. Взять Гордея" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", 2022 год 
© РИА Новости

    10 октября исполняется 55 лет российскому актеру и кинорежиссеру Филиппу Янковскому.

    Филипп Янковский родился в 1968 году в Саратове в семье актёров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Уже с самого детства жизнь мальчика оказалась связана с кино. В пятилетнем возрасте Янковский снялся в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского. Также юный актер пробовался на главную роль в картине «Остров сокровищ» (1982). Официальным же стартом кинокарьеры артиста считается участие в молодежной драме о любви «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986).

    После окончания в 1990 году Школы-студии МХАТ Филипп Янковский поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. Первое время он занимался съемками видеоклипов. В2003 году Янковский поставил фильм «В движении», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Открытие года». Следующей режиссёрской работой стала экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник», где снялись многие популярные российские актёры.

    В 2010-е Филипп Янковский вновь вернулся к стезе актера. Он стал регулярно появляться в кадре, как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. В 2021 году артист получил премию «Золотой орел» за роль Ивана Шухова в фильме режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович».

    С 1988 года Филипп Янковский состоит в отношениях с актрисой Оксаной Фандерой. У пары двое детей.

    Как менялся артист – в галерее «Рамблера».

    Рамблер: главные новости