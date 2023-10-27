Кумир советской молодежи: 5 лет без Николая Караченцова

26 октября 2018 года из жизни ушел советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов. За свою долгую карьеру актер успел исполнить более 150 ролей в кино и полюбился отечественному зрителю благодаря невероятному темпераменту и живой игре на сцене.

Николай Караченцов родился в 27 октября 1944 в Москве в семье художника-графика Петра Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Брунак.

В 1967 году молодой артист с отличием окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. После выпуска Караченцов был направлен на работу в «Ленком».

Отличавшийся яркой игрой на сцене, актер быстро завоевал сердца зрителей и даже стал кумиром советской молодежи. Шут, хулиган, бунтарь, певец, мим и акробат – за какой бы образ не брался Николай Караченцов, он в мгновение ока приковывал к себе все внимание зрительного зала. Наиболее популярной среди театральных работ артиста стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», которую он исполнял с 1981 года на протяжении более 20 лет.

В 1968 году состоялся дебют актера в кино. Он снялся в роли Ивана Шульги в историко-приключенческом телефильме Марии Муат «…И снова май!». Зрители также помнят артиста благодаря участию в таких кинокартинах, как «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980), «Трест, который лопнул» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). Советским детям он известен ролью незадачливого гангстера Урри из «Приключений Электроника» (1979).

Известно, что все трюки в кино Караченцов делал сам, не прибегая к услугам каскадеров. Также артист исполнял песни к различным художественным и мультипликационным фильмам, многие из них были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах.