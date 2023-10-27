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Кумир советской молодежи: 5 лет без Николая Караченцова

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Николай Караченцов в сцене из спектакля "Тиль", 1974 год
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Николай Караченцов в сцене из спектакля "Тиль", 1974 год 
© РИА Новости
Диктор ЦТ Татьяна Грушина и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении, 1977 год
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Диктор ЦТ Татьяна Грушина и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении, 1977 год 
© РИА Новости
Артист Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля в спектакле Московского театра имени Ленинского комсомола "Тиль", 1978 год
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Артист Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля в спектакле Московского театра имени Ленинского комсомола "Тиль", 1978 год 
© ТАСС
Николай Караченцов в сцене из оперы "Юнона и Авось", 1981 год
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Николай Караченцов в сцене из оперы "Юнона и Авось", 1981 год 
© РИА Новости

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Николай Караченцов записывает новую песню, 1985 год
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Николай Караченцов записывает новую песню, 1985 год 
© ТАСС
Елена Шанина и Николай Караченцов в спектакле "Юнона и Авось", 1985 год
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Елена Шанина и Николай Караченцов в спектакле "Юнона и Авось", 1985 год 
© РИА Новости
Николай Караченцов в кадре из фильма "Человек с бульвара Капуцинов", 1987 год
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Николай Караченцов в кадре из фильма "Человек с бульвара Капуцинов", 1987 год 
© legion-media.ru
Николай Караченцов в кадре из фильма "Раз, два горе - не беда!", 1988 год
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Николай Караченцов в кадре из фильма "Раз, два горе - не беда!", 1988 год 
© legion-media.ru
Николай Караченцов в кадре из фильма "Криминальный квартет", 1989 год
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Николай Караченцов в кадре из фильма "Криминальный квартет", 1989 год 
© legion-media.ru

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Николай Караченцов в кадре из фильма "Подземелье ведьм", 1990 год
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Николай Караченцов в кадре из фильма "Подземелье ведьм", 1990 год 
© legion-media.ru
Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком "Сорри", 1997 год
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Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком "Сорри", 1997 год 
© РИА Новости
Николай Караченцов на выступает сцене во время русского кубка по теннису, 2004 год
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Николай Караченцов на выступает сцене во время русского кубка по теннису, 2004 год 
© СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС
Народный артист России Николай Караченцов в гримерной театра "Ленком", 2004 год
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Народный артист России Николай Караченцов в гримерной театра "Ленком", 2004 год 
© ТАСС
Актер Николай Караченцов с супругой актрисой Людмилой Поргиной на церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в Третьяковской галерее, 2007 год
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Актер Николай Караченцов с супругой актрисой Людмилой Поргиной на церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в Третьяковской галерее, 2007 год 
© РИА Новости

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Николай Караченцов во время сбора труппы театра "Ленком", 2012 год
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Николай Караченцов во время сбора труппы театра "Ленком", 2012 год 
© РИА Новости
Церемония открытия памятника актеру Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище, 2019 год
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Церемония открытия памятника актеру Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище, 2019 год 
© РИА Новости

    26 октября 2018 года из жизни ушел советский и российский актёр театра и кино Николай Караченцов. За свою долгую карьеру актер успел исполнить более 150 ролей в кино и полюбился отечественному зрителю благодаря невероятному темпераменту и живой игре на сцене.

    Николай Караченцов родился в 27 октября 1944 в Москве в семье художника-графика Петра Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Брунак.

    В 1967 году молодой артист с отличием окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. После выпуска Караченцов был направлен на работу в «Ленком».

    Отличавшийся яркой игрой на сцене, актер быстро завоевал сердца зрителей и даже стал кумиром советской молодежи. Шут, хулиган, бунтарь, певец, мим и акробат – за какой бы образ не брался Николай Караченцов, он в мгновение ока приковывал к себе все внимание зрительного зала. Наиболее популярной среди театральных работ артиста стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», которую он исполнял с 1981 года на протяжении более 20 лет.

    В 1968 году состоялся дебют актера в кино. Он снялся в роли Ивана Шульги в историко-приключенческом телефильме Марии Муат «…И снова май!». Зрители также помнят артиста благодаря участию в таких кинокартинах, как «Собака на сене» (1977), «Благочестивая Марта» (1980), «Трест, который лопнул» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). Советским детям он известен ролью незадачливого гангстера Урри из «Приключений Электроника» (1979).

    Известно, что все трюки в кино Караченцов делал сам, не прибегая к услугам каскадеров. Также артист исполнял песни к различным художественным и мультипликационным фильмам, многие из них были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах.

    Вспоминаем каким был Николай Караченцов – в галерее «Рамблера».

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