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День рождения в колонии. Михаилу Ефремову — 60

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Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла «Господин Хороший», 2013 год
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Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла «Господин Хороший», 2013 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Михаил Ефремов, 1993 год
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Михаил Ефремов, 1993 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Михаил Ефремов в роли Теодора-Христиана в собственном спектакле по пьесе Евгения Шварца «Тень» на сцене Театра-студии «Современник-2», 1988 год
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Михаил Ефремов в роли Теодора-Христиана в собственном спектакле по пьесе Евгения Шварца «Тень» на сцене Театра-студии «Современник-2», 1988 год 
© Виктория Ивлева/РИА Новости
Выпускники Школы-студии МХАТ Вячеслав Невинный и Михаил Ефремов на 50-летии Школы-студии МХАТ, 1993 год
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Выпускники Школы-студии МХАТ Вячеслав Невинный и Михаил Ефремов на 50-летии Школы-студии МХАТ, 1993 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

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Михаил Ефремов в фильме «Мужской зигзаг» (1992)
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Михаил Ефремов в фильме «Мужской зигзаг» (1992) 
© Irka Film
Михаил Ефремов со спутницей, 2001 год
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Михаил Ефремов со спутницей, 2001 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Актеры Артур Ваха, Михаил Ефремов и Гоша Куценко (слева направо) на презентации фильма «Книга мастеров» в рамках XX-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год
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Актеры Артур Ваха, Михаил Ефремов и Гоша Куценко (слева направо) на презентации фильма «Книга мастеров» в рамках XX-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Михаил Ефремов в роли Богатыря в фильме «Книга мастеров», 2009 год
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Михаил Ефремов в роли Богатыря в фильме «Книга мастеров», 2009 год 
© РИА Новости
Михаил Ефремов на съемках фильма «Антикиллер Д.К.», 2008 год
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Михаил Ефремов на съемках фильма «Антикиллер Д.К.», 2008 год 
© Компания «Леополис»/РИА Новости

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Актриса Соня Карпунина (Соня), режиссер Сергей Соловьев и Михаил Ефремов (Гена) (слева направо) на съемках фильма «Одноклассники», 2008 год
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Актриса Соня Карпунина (Соня), режиссер Сергей Соловьев и Михаил Ефремов (Гена) (слева направо) на съемках фильма «Одноклассники», 2008 год 
© Компания «Наше кино»/РИА Новости
Актер Михаил Ефремов на праздновании двухлетия радиоcтанции «Коммерсантъ FM» в Малом театре, 2012 год
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Актер Михаил Ефремов на праздновании двухлетия радиоcтанции «Коммерсантъ FM» в Малом театре, 2012 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой позируют фотографу на традиционном Bosco бале в Москве, 2011 год
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Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой позируют фотографу на традиционном Bosco бале в Москве, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Михаил Ефремов в роли Скворцова и Евгений Павлов в роли Долорес (слева) в сцене из спектакля «Амстердам» в постановке режиссера Сергея Газарова в театре «Современник», 2017 год
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Михаил Ефремов в роли Скворцова и Евгений Павлов в роли Долорес (слева) в сцене из спектакля «Амстердам» в постановке режиссера Сергея Газарова в театре «Современник», 2017 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Михаил Ефремов в фильме «День выборов» (2007)
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Михаил Ефремов в фильме «День выборов» (2007) 
© «Каропрокат»

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Михаил Ефремов и Иван Охлабыстин на премьере картины Гарика Сукачева «То, что во мне» в кинотеатре «Ролан» в Москве, 2017 год
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Михаил Ефремов и Иван Охлабыстин на премьере картины Гарика Сукачева «То, что во мне» в кинотеатре «Ролан» в Москве, 2017 год 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Михаил Ефремов в роли Билли «Выкидыша» (лидер анархо-панк-группы «Дисфункционалы») и Мария Селянская в роли Луис Гаш в сцене из спектакля «Анархия» в постановке музыканта Гарика Сукачева в театре «Современник», 2012 год
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Михаил Ефремов в роли Билли «Выкидыша» (лидер анархо-панк-группы «Дисфункционалы») и Мария Селянская в роли Луис Гаш в сцене из спектакля «Анархия» в постановке музыканта Гарика Сукачева в театре «Современник», 2012 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера «Не становись чужим» в постановке Сергея Газарова на сцене театра «Современник», 2018 год
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Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера «Не становись чужим» в постановке Сергея Газарова на сцене театра «Современник», 2018 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Последствия автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, 2020 год
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Последствия автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, 2020 год 
© Артем Пучков/РИА Новости
Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом. Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам колонии, 2020 год
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Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом. Пресненский суд Москвы приговорил актера к 8 годам колонии, 2020 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости

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Актер Михаил Ефремов во время рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде Москвы, 2021 год
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Актер Михаил Ефремов во время рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде Москвы, 2021 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

    Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье — актера Олега Ефремова и актрисы театра «Современник» Аллы Покровской. Впервые вышел на сцену МХАТ еще ребенком — сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино стал сниматься, будучи школьником: его дебют в фильме «Дни хирурга Мишкина» состоялся в 1976 году.

    «Я отношусь к своей профессии как к работе. Нормальной, человеческой работе, позволяющей зарабатывать деньги и содержать семью», — говорил Ефремов журналу Interview.

    Может, поэтому артист так продуктивен. За свою карьеру Ефремов сыграл более 150 ролей в кино и театре. Он выступал сценаристом, телеведущим, участником проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

    Долгое время актер злоупотреблял алкоголем, мог появиться нетрезвым на мероприятии, спектакле и съемках.

    «Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше», — заявлял Ефремов в интервью в 2018 году.

    Заслуженный артист РФ, ярый болельщик «Спартака» и отец шестерых детей отмечает свой юбилей в ИК-4 в Белгородской области. В колонии он отбывает срок 7,5 года за ДТП, в которое попал на Смоленской площади Москвы 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу на Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 57-летний водитель, курьер Сергей Захаров. Он был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти.

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