Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье — актера Олега Ефремова и актрисы театра «Современник» Аллы Покровской. Впервые вышел на сцену МХАТ еще ребенком — сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино стал сниматься, будучи школьником: его дебют в фильме «Дни хирурга Мишкина» состоялся в 1976 году.