Автор первого советского фильма-катастрофы: каким был Александр Митта

Стелла Шмель
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Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева "Июльский дождь", 1967 год
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Александр Митта в роли Владика (в центре), Юрий Визбор в роли Алика (справа) в сцене из фильма Марлена Хуциева "Июльский дождь", 1967 год 
© РИА Новости
Председатель попечительского совета "Кинотавра", режиссер Федор Бондарчук и кинорежиссер Александр Митта с призом "за выдающийся вклад в отечественный кинематограф" на церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2013 год
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Председатель попечительского совета "Кинотавра", режиссер Федор Бондарчук и кинорежиссер Александр Митта с призом "за выдающийся вклад в отечественный кинематограф" на церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2013 год 
© РИА Новости
Кинорежиссер Александр Митта перед показом и обсуждением фильма "Шагал - Малевич" в кинотеатре "Иллюзион", 2014 год
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Кинорежиссер Александр Митта перед показом и обсуждением фильма "Шагал - Малевич" в кинотеатре "Иллюзион", 2014 год 
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма "Граница.Таежный роман" Александру Митте, 2002 год
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Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма "Граница.Таежный роман" Александру Митте, 2002 год 
© РИА Новости

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Кинорежиссер Александр Митта выступает с лекцией на фестивале спортивной журналистики "Энергия побед" в Сочи, 2013 год
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Кинорежиссер Александр Митта выступает с лекцией на фестивале спортивной журналистики "Энергия побед" в Сочи, 2013 год 
© РИА Новости
Режиссер Александр Митта, удостоенный нагрудного знака «За вклад в российскую культуру», на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Министерства культуры РФ в Атриуме Большого театра в Москве, 2018 год
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Режиссер Александр Митта, удостоенный нагрудного знака «За вклад в российскую культуру», на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Министерства культуры РФ в Атриуме Большого театра в Москве, 2018 год 
© РИА Новости
Съемки кинофильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Режиссер фильма Александр Митта у камеры, 1975 год
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Съемки кинофильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Режиссер фильма Александр Митта у камеры, 1975 год 
© ТАСС
Председатель жюри, кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр", 2013 год
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Председатель жюри, кинорежиссер Александр Митта перед началом церемонии открытия XXIV Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр", 2013 год 
© ТАСС
Кинорежиссер Александр Митта с супругой Лилией перед церемонией празднования 75-го юбилея актера и режиссера Олега Табакова в МХТ имени Чехова, 2010 год
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Кинорежиссер Александр Митта с супругой Лилией перед церемонией празднования 75-го юбилея актера и режиссера Олега Табакова в МХТ имени Чехова, 2010 год 
© ТАСС

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Актриса Эвелина Бледанс, режиссер Александр Митта и художественный руководитель театра "Модернъ" Юрий Грымов на юбилейной 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2016 год в Государственном академическом театре имени Моссовета, 2017 год
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Актриса Эвелина Бледанс, режиссер Александр Митта и художественный руководитель театра "Модернъ" Юрий Грымов на юбилейной 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2016 год в Государственном академическом театре имени Моссовета, 2017 год 
© ТАСС

Александр Митта родился в 1933 году в семье инженера Наума Рабиновича и Ливши Каплан. Свою фамилию Митта режиссер первоначально использовал в качестве псевдонима. По одной из версии, он взял ее у родственника со стороны матери, по другой – получил от однокурсницы инженерно-строительного факультета МИСИ имени Куйбышева, где молодой человек учился до карьеры в кино.

После завершения учебы и непродолжительной работы графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах Митта решил попробовать свои силы в кинематографе и поступил на режиссерский факультет во ВГИК.

Окончив вуз в 1960 году он вместе с режиссером Алексеем Салтыковым приступил к съемкам своего первого фильма «Друг мой, Колька!..» (1961). Другими его киноработами стали: «Звонят, откройте дверь» (1965), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» (1972), «Москва, любовь моя» (1974, сорежиссер Кенджи Йошида, СССР - Япония), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» по мотивам произведения Александра Пушкина.

Одним из главных проектов Митты стал первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», который был отмечен множеством кинокритиков и кинозрителями.

В общей сложности режиссер снял около 20 кинокартин. Он являлся соавтором сценариев большинства из них.

Также Митта снял один из самых популярных сериалов начала нулевых «Граница. Таежный роман».

О смерти режиссера 14 июля сообщил его сын Евгений Митта. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Каким был режиссер Александр Митта – в галерее «Рамблера».