Автор первого советского фильма-катастрофы: каким был Александр Митта

Александр Митта родился в 1933 году в семье инженера Наума Рабиновича и Ливши Каплан. Свою фамилию Митта режиссер первоначально использовал в качестве псевдонима. По одной из версии, он взял ее у родственника со стороны матери, по другой – получил от однокурсницы инженерно-строительного факультета МИСИ имени Куйбышева, где молодой человек учился до карьеры в кино.

После завершения учебы и непродолжительной работы графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах Митта решил попробовать свои силы в кинематографе и поступил на режиссерский факультет во ВГИК.

Окончив вуз в 1960 году он вместе с режиссером Алексеем Салтыковым приступил к съемкам своего первого фильма «Друг мой, Колька!..» (1961). Другими его киноработами стали: «Звонят, откройте дверь» (1965), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Точка, точка, запятая...» (1972), «Москва, любовь моя» (1974, сорежиссер Кенджи Йошида, СССР - Япония), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» по мотивам произведения Александра Пушкина.

Одним из главных проектов Митты стал первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», который был отмечен множеством кинокритиков и кинозрителями.

В общей сложности режиссер снял около 20 кинокартин. Он являлся соавтором сценариев большинства из них.

Также Митта снял один из самых популярных сериалов начала нулевых «Граница. Таежный роман».

О смерти режиссера 14 июля сообщил его сын Евгений Митта. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Каким был режиссер Александр Митта – в галерее «Рамблера».