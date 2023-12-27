9 лучших ролей Тимоти Шаламе: актеру исполняется 28 лет
27 декабря празднует день рождения Тимоти Шаламе — одна из самых ярких молодых звезд Голливуда, чьи выдающиеся актерские способности покорили сердца многих зрителей. Его харизма, необычная внешность и подкупающая искренность в эмоциях способствуют бешеной популярности актера. За свои 28 лет Шаламе успел сняться у таких именитых режиссеров, как Кристофер Нолан, Вуди Аллен, Уэс Андерсон, Лука Гуаданьино и другие.
Карьера Тимоти началась в 13 лет, и к каждой съемке он подходил с полной серьезностью и усердием, даже если это были эпизодические роли. Его первым значимым проектом стала научно-фантастическая драма «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана. Там он сыграл сына бывшего пилота NASA, который должен был попрощаться с отцом, отправляющимся в космос.
Актер стал хорошо известен после своей роли в залитом итальянским солнцем фильме «Назови меня своим именем», где он исполнил роль Элио Перлмана — молодого юноши, которого он показывает с невероятной чувственностью и эмоциональной глубиной. За свою работу в этом фильме Шаламе получил номинации на SAG, BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар».
Одной из других фантастических ролей Шаламе стала его работа в фильме «Король», где он исполнил роль Генриха V, упрямого правителя, который ведет Англию в битву против Франции. Шаламе предстает в необычном для себя амплуа, отходя от образа романтичного задумчивого юноши.
Другой заметной работой в карьере Шаламе стало его участие в режиссерском дебюте Греты Гервиг, — «Леди Берд», трогательной драмеди о прелестях и переживаниях взросления. Позже актер сотрудничал с Гретой Гервиг и Сиршей Ронан в адаптации американского классического романа «Маленькие женщины», где сыграл юного Лори, тайного возлюбленного одной из самых строптивых сестер.
Это только некоторые из примеров лучших ролей Тимоти Шаламе, но каждая из них демонстрирует его уникальность и талант в создании чувственных и интересных персонажей. Он, по мнению многих критиков и зрителей, один из самых талантливых и перспективных актеров своего поколения.