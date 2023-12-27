9 лучших ролей Тимоти Шаламе: актеру исполняется 28 лет

27 декабря празднует день рождения Тимоти Шаламе — одна из самых ярких молодых звезд Голливуда, чьи выдающиеся актерские способности покорили сердца многих зрителей. Его харизма, необычная внешность и подкупающая искренность в эмоциях способствуют бешеной популярности актера. За свои 28 лет Шаламе успел сняться у таких именитых режиссеров, как Кристофер Нолан, Вуди Аллен, Уэс Андерсон, Лука Гуаданьино и другие.

Карьера Тимоти началась в 13 лет, и к каждой съемке он подходил с полной серьезностью и усердием, даже если это были эпизодические роли. Его первым значимым проектом стала научно-фантастическая драма «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана. Там он сыграл сына бывшего пилота NASA, который должен был попрощаться с отцом, отправляющимся в космос.

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Актер стал хорошо известен после своей роли в залитом итальянским солнцем фильме «Назови меня своим именем», где он исполнил роль Элио Перлмана — молодого юноши, которого он показывает с невероятной чувственностью и эмоциональной глубиной. За свою работу в этом фильме Шаламе получил номинации на SAG, BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар».

Одной из других фантастических ролей Шаламе стала его работа в фильме «Король», где он исполнил роль Генриха V, упрямого правителя, который ведет Англию в битву против Франции. Шаламе предстает в необычном для себя амплуа, отходя от образа романтичного задумчивого юноши.

Другой заметной работой в карьере Шаламе стало его участие в режиссерском дебюте Греты Гервиг, — «Леди Берд», трогательной драмеди о прелестях и переживаниях взросления. Позже актер сотрудничал с Гретой Гервиг и Сиршей Ронан в адаптации американского классического романа «Маленькие женщины», где сыграл юного Лори, тайного возлюбленного одной из самых строптивых сестер.