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Николасу Кейджу 60: легендарные работы актера

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Кейдж неоднократно становился героем мемов в социальных сетях. 
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Кейдж неоднократно становился героем мемов в социальных сетях.  
© Кадр из фильма «Поцелуй вампира»
«Птаха» (1984)
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«Птаха» (1984) 
© Кадр из фильма «Птаха»
«Покидая Лас-Вегас» (1995)
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«Покидая Лас-Вегас» (1995) 
© Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас»
«Без лица» (1997)
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«Без лица» (1997) 
© Кадр из фильма «Без лица»

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«Адаптация» (2002)
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«Адаптация» (2002) 
© Кадр из фильма «Адаптация»
«Сокровище нации» (2004)
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«Сокровище нации» (2004) 
© Кадр из фильма «Сокровище нации»
«Оружейный барон» (2005)
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«Оружейный барон» (2005) 
© Кадр из фильма «Оружейный барон»
«Призрачный гонщик» (2007)
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«Призрачный гонщик» (2007) 
© Кадр из фильма «Призрачный гонщик»
«Джо» (2014)
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«Джо» (2014) 
© Кадр из фильма «Джо»

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«Свинья» (2021)
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«Свинья» (2021) 
© Кадр из фильма «Свинья»

7 января свой 60-й день рождения празднует американский актер, кинорежиссер, продюсер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Николас Кейдж. Ему исполняется 60 лет. На счету знаменитости более 50 киноработ, а также именная звезда на голливудской «Алее славы». А из-за своей эксцентричности и тяги к переигрыванию Кейдж неоднократно становился героем мемов в социальных сетях.

Кейдж родился с фамилией Коппола, но сменил ее на Кейдж, чтобы дистанцироваться от своего знаменитого дяди Фрэнсиса Форда Копполы. Его дебют состоялся в эпизодической роли в комедии «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». Кейдж снялся у Копполы в «Бойцовой рыбке» и «Клубе «Коттон», а также еще в нескольких фильмах, но по-настоящему запустила его карьеру «Птаха» (1984). Он сыграл лучшего друга главного героя. Оба персонажа, сломленные вьетнамской войной, испытывают экзистенциальный страх перед миром и замыкаются в себе.

Видео дня

Роль в фильме «Покидая Лас-Вегас» (1995) стала одной из ключевых в карьере актера, за которую Николас Кейдж получил «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров. В фильме Кейдж не выходит из своего стандартного образа эксцентрика, играя буквально на разрыв. Сюжет повествует о сложных взаимоотношениях алкоголика и проститутки, их погоне за мечтой и разочаровании от обманчивого мира.

«Оружейный барон» (2005) – один из самых запоминающихся фильмов в карьере Кейджа. Роль Юрия Орлова, невероятно противоречивого, но интересного героя, основанная на истории международного торговца оружием, позволила Кейджу продемонстрировать свой актерский талант.

Хотя большинство финансово успешных фильмов с участием Кейджа сняты в жанрах боевика и приключений, его драматические способности неоднократно привлекали внимание критиков и профессиональных сообществ.

Один из самых расхваленных фильмов с Кейджем — брутальная драма «Джо» (2014). Фильм повествует о дружбе бывшего уголовника и лесоруба с мальчиком, над которым издевается отец. Он стал своеобразным перезапуском в карьере Кейджа и его возвращением к независимым драмам.

В 2021 году Кейдж снялся в драматическом триллере «Свинья», проникновенной кинокартине об угрюмом отшельнике, который отправляется на поиски последнего, чем он по-настоящему дорожил. В финале Кейдж исполняет, пожалуй, самую мощную партию в своей карьере.

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