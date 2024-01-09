Герой наших снов: 10 лучших ролей Николаса Кейджа

«Без лица», 1997. Фантастический экшн-триллер Джона Ву (первый голливудский проект, где постановщик получил творческий контроль) про спецагента ФБР, которому пересаживают лицо одного брата-террориста, чтобы он выпытал у другого, где заложена бомба с отравляющим газом. На главные роли рассматривались разные пары артистов, в том числе Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас и Харрисон Форд, Алек Болдуин и Брюс Уиллис. Сам Кейдж, в итоге сыгравший в картине вместе с Джоном Траволтой, небезосновательно считает «Без лица» шедевром.