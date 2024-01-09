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Герой наших снов: 10 лучших ролей Николаса Кейджа

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«Воспитание Аризоны», 1987. Криминальная комедия «Воспитание Аризоны» стала вторым полным метром братьев Коэн, которые решили снять что-то максимально отличное от своего дебюта, мрачного неонуара «Просто кровь». Итогом стала фарсовая история про неочевидную пару — вора-рецидивиста и полицейскую, которые решают завести полноценную семью и похищают ребенка у владельца сети магазинов. Партнершей Кейджа стала Холли Хантер, также в ленте снялись Джон Гудмен и Фрэнсис Макдорманд.
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«Воспитание Аризоны», 1987. Криминальная комедия «Воспитание Аризоны» стала вторым полным метром братьев Коэн, которые решили снять что-то максимально отличное от своего дебюта, мрачного неонуара «Просто кровь». Итогом стала фарсовая история про неочевидную пару — вора-рецидивиста и полицейскую, которые решают завести полноценную семью и похищают ребенка у владельца сети магазинов. Партнершей Кейджа стала Холли Хантер, также в ленте снялись Джон Гудмен и Фрэнсис Макдорманд. 
© Circle Films
«Дикие сердцем», 1990. Романтическая криминальная драма Дэвида Линча про Сейлора и Лулу (Кейдж и Лора Дерн) — сбежавших влюбленных, которые скрываются от преступников, нанятых деспотичной матерью девушки. Поначалу картину восприняли неоднозначно («Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля в 1990 году считалась спорным решением), но со временем ее оценили по достоинству.
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«Дикие сердцем», 1990. Романтическая криминальная драма Дэвида Линча про Сейлора и Лулу (Кейдж и Лора Дерн) — сбежавших влюбленных, которые скрываются от преступников, нанятых деспотичной матерью девушки. Поначалу картину восприняли неоднозначно («Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля в 1990 году считалась спорным решением), но со временем ее оценили по достоинству. 
© Propaganda Films
«Покидая Лас-Вегас», 1995. Психологическая драма об отношениях алкоголика, намеренного упиться до смерти, и проституированной женщины (Элизабет Шу), стала единственной лентой, за которую Кейдж был удостоен премии «Оскар». Автор оригинальной автобиографической книги Джон О'Брайен так и не увидел свою историю в кино — он ушел из жизни вскоре после того, как продал права на экранизацию.
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«Покидая Лас-Вегас», 1995. Психологическая драма об отношениях алкоголика, намеренного упиться до смерти, и проституированной женщины (Элизабет Шу), стала единственной лентой, за которую Кейдж был удостоен премии «Оскар». Автор оригинальной автобиографической книги Джон О'Брайен так и не увидел свою историю в кино — он ушел из жизни вскоре после того, как продал права на экранизацию. 
© Lumiere Pictures
«Скала», 1996. Образцовый боевик режиссера Майкла Бэя и продюсера Джерри Брукхаймера. Правительственная группа пытается проникнуть в тюрьму «Алькатрас», захваченную террористами (бывшими морпехами), которые угрожают пальнуть по Сан-Франциско ракетой с химическим оружием, если власти не выплатят компенсации семьям погибших в ходе секретных операций во Вьетнаме и Ираке. Кейдж изобразил в картине специалиста по химическому и биологическому оружию из ФБР, а его партнером по кадру стал Шон Коннери.
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«Скала», 1996. Образцовый боевик режиссера Майкла Бэя и продюсера Джерри Брукхаймера. Правительственная группа пытается проникнуть в тюрьму «Алькатрас», захваченную террористами (бывшими морпехами), которые угрожают пальнуть по Сан-Франциско ракетой с химическим оружием, если власти не выплатят компенсации семьям погибших в ходе секретных операций во Вьетнаме и Ираке. Кейдж изобразил в картине специалиста по химическому и биологическому оружию из ФБР, а его партнером по кадру стал Шон Коннери. 
© Hollywood Pictures

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«Без лица», 1997. Фантастический экшн-триллер Джона Ву (первый голливудский проект, где постановщик получил творческий контроль) про спецагента ФБР, которому пересаживают лицо одного брата-террориста, чтобы он выпытал у другого, где заложена бомба с отравляющим газом. На главные роли рассматривались разные пары артистов, в том числе Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас и Харрисон Форд, Алек Болдуин и Брюс Уиллис. Сам Кейдж, в итоге сыгравший в картине вместе с Джоном Траволтой, небезосновательно считает «Без лица» шедевром.
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«Без лица», 1997. Фантастический экшн-триллер Джона Ву (первый голливудский проект, где постановщик получил творческий контроль) про спецагента ФБР, которому пересаживают лицо одного брата-террориста, чтобы он выпытал у другого, где заложена бомба с отравляющим газом. На главные роли рассматривались разные пары артистов, в том числе Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас и Харрисон Форд, Алек Болдуин и Брюс Уиллис. Сам Кейдж, в итоге сыгравший в картине вместе с Джоном Траволтой, небезосновательно считает «Без лица» шедевром. 
© Touchstone Pictures
«Адаптация», 2002. Метатрагикомедия Спайка Джонса по сценарию Чарли Кауфмана (точнее, Чарли Кауфмана и Дональда Кауфмана), в которой Николас Кейдж играет Чарли Кауфмана, пытающегося написать сценарий по мотивам книги Сьюзан Орлеан (ее саму на экране изображает Мерил Стрип) «Похититель орхидей», а заодно и выдуманного близнеца Кауфмана — Дональда (лента посвящена его светлой памяти). Вторая — и пока что последняя — номинация на «Оскар» в карьере Кейджа.
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«Адаптация», 2002. Метатрагикомедия Спайка Джонса по сценарию Чарли Кауфмана (точнее, Чарли Кауфмана и Дональда Кауфмана), в которой Николас Кейдж играет Чарли Кауфмана, пытающегося написать сценарий по мотивам книги Сьюзан Орлеан (ее саму на экране изображает Мерил Стрип) «Похититель орхидей», а заодно и выдуманного близнеца Кауфмана — Дональда (лента посвящена его светлой памяти). Вторая — и пока что последняя — номинация на «Оскар» в карьере Кейджа. 
© Beverly Detroit
«Пипец», 2010. Ироничный боевик Мэттью Вона по комиксу Марка Миллара про обычного подростка Дэйва Лизевски (Аарон Тейлор-Джонсон), который решает стать супергероем и ввязывается в противостояние с всамделишными гангстерами. Кейдж изобразил в ленте сурового Папаню, отца Убивашки (Хлоя Грейс Морец) — будущей напарницы главного героя.
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«Пипец», 2010. Ироничный боевик Мэттью Вона по комиксу Марка Миллара про обычного подростка Дэйва Лизевски (Аарон Тейлор-Джонсон), который решает стать супергероем и ввязывается в противостояние с всамделишными гангстерами. Кейдж изобразил в ленте сурового Папаню, отца Убивашки (Хлоя Грейс Морец) — будущей напарницы главного героя. 
© Marv Films
«Мэнди», 2018. В психоделическом экшн-хорроре Паноса Косматоса Кейдж сыграл сходящего с ума мужчину, который мстит культистам и байкерам-каннибалам за смерть своей возлюбленной (Андреа Райсборо). «Мэнди» стала одной из самых запоминающихся картин 2010-х, вернула Кейджа на карту, а также вошла в число последних работ исландского композитора Йохана Йоханнссона.
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«Мэнди», 2018. В психоделическом экшн-хорроре Паноса Косматоса Кейдж сыграл сходящего с ума мужчину, который мстит культистам и байкерам-каннибалам за смерть своей возлюбленной (Андреа Райсборо). «Мэнди» стала одной из самых запоминающихся картин 2010-х, вернула Кейджа на карту, а также вошла в число последних работ исландского композитора Йохана Йоханнссона. 
© Legion M
«Свинья», 2021. Пронзительный триллер о леснике-отшельнике, который пускается на поиски похищенной у него свиньи. Удивительная лента, которая всю дорогу угрожает стать «Джоном Уиком», но в итоге остается сама собой.
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«Свинья», 2021. Пронзительный триллер о леснике-отшельнике, который пускается на поиски похищенной у него свиньи. Удивительная лента, которая всю дорогу угрожает стать «Джоном Уиком», но в итоге остается сама собой. 
© Altitude Film

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© Lionsgate

«Кобры, определенно, — отвечает Николас Кейдж на вопрос о том, повлияли ли какие-нибудь животные на его актерскую игру. — Они пытаются тебя загипнотизировать, качаясь из стороны в сторону… Животными весело вдохновляться».

На актерскую карьеру Кейджа, впрочем, вдохновили не звери — и даже не родственники (от своей настоящей фамилии Николас Ким Коппола поспешил избавиться, не желая пользоваться плодами славы своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы). А Джеймс Дин — артист, который стал иконой 50-х, успев сняться всего в трех крупных ролях (на будущую звезду «Покидая Лас-Вегас» произвела особое впечатление историческая драма «К востоку от рая»).

У Кейджа, чья фильмография растянулась на пять десятилетий, а также обеспечила ему репутацию одного из самых противоречивых и эксцентричных актеров, их, разумеется, намного больше.

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