Маэстро перевоплощений: 50 лет Кристиану Бейлу

30 января 50 лет исполняется одному из самых ярких актеров современности Кристиану Бейлу.

Кристиан Бейл родился в 1974 году в Уэльсе в английской семье. Его родители часто переезжали с места на место. К 15 годам Бейл успел пожить в 15 городах. По словам актера, частая смена обстановки и отсутствие стабильного места жительства впоследствии повлияли на его актерскую карьеру.

Свою первую роль Кристиан сыграл в 10 лет в в телефильме «Анастасия: Загадка Анны» (1986). Через 3 года Бейл сумел пройти невероятно сложный отбор и снялся в фильме режиссера Стивена Спилберга «Империя солнца» (1987). Его актёрская игра получила высокую оценку кинокритиков и принесла юноше премию Национального совета кинокритиков США за лучшую роль среди несовершеннолетних актеров. Правда, на фоне успеха над Кристианом стали издеваться в школе сверстники.

1990-е были крайне спокойным временем для молодого актера. Бейл продолжал активно сниматься в кино, но многие значимые роли у него увели конкуренты. Так, режиссер Джеймс Кэмерон во время съемок «Титаника» предпочел ему Леонардо Ди Каприо.

Переломным моментом в карьере актера стали съемки в фильме Мэри Хэррон «Американский психопат». Здесь Бейл впервые показал свой характер. Он месяцами тренировался и загорал, чтобы достичь точёного телосложения банкира Бэйтмана. Также актёру пришлось заменить 4 передних зуба. Впоследствии Кристиан еще не раз удивит поклонников мастерством перевоплощения, которое давалось ему огромным трудом.

Всего за карьеру Кристиан Бейл сыграл в более чем 130 фильмах. В копилке актера роль Бэтмена в картинах «Бэтмен: Начало» (2004), «Темный рыцарь» (2008) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), мошенника Ирвинга Розенфельда в черной комедии «Афера по-американски», политика Дика Чейни в фильме «Власть» (2018), суперзлодея Горра в боевике «Тор: Любовь и гром» (2022).

В 2011 году артист стал обладателем статуэтки «Оскар» и «Золотого глобуса» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль боксёра Дикки Эклунда в байопике «Боец» (2010).